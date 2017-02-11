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    11 февраля 2017

    Появилось изображение штатных охладителей CPU AMD Ryzen : В зависимости от TDP, предложено три системы охлаждения

    21:1531

    Чехол Pixlplay превращает смартфон в детскую фотокамеру: Чехол Pixlplay защищает смартфон

    20:522

    Трусы Spartan со встроенной клеткой Фарадея призваны защитить «фамильные драгоценности» от радиоволн: Сбор средств на выпуск трусов Spartan идет на сайте Kickstarter

    20:0843

    Ford инвестирует 1 млрд долларов в компанию Argo AI, разрабатывающую технологии беспилотного вождения автомобилей: Компанию Argo AI создали бывшие сотрудники Google и Uber

    19:311

    Xiaomi снова приписывают разработку собственной SoC для смартфонов: Для успеха необходимо, чтобы собственная SoC была не хуже SoC, предложенной сторонним производителем

    18:2313

    Тим Кук считает дополненную реальность такой же «большой идеей, как и смартфоны» : Apple может представить очки дополненной реальности уже летом этого года

    15:4135

    Беспроводные наушники BeatsX с микропроцессором Apple W1 наконец-то доступны для заказа: Apple обещает начать поставки наушников BeatsX через 2-3 недели

    14:2944

    Старшая модель нового флагманского смартфона Samsung будет называться Galaxy S8+: Выход Samsung Galaxy S8 ожидается в апреле этого года

    13:4533

    Lenovo выбрала 12 победителей конкурса по созданию модулей для смартфонов Moto Z: В список победителей конкурса модулей для Moto Z вошли очень оригинальные устройства

    13:403

    Смартфон Meizu M5s оценен в $145: В Weibo опубликовали информацию о цене Meizu M5s

    13:254

    Опубликован логотип персонального помощника Samsung Bixby: Анонс Sasung Galaxy S8 ожидается 29 марта

    13:162

    Смартфон LG G6 действительно не получит SoC Snapdragon 835. Вместо неё будет использоваться Snapdragon 821: SoC Snapdragon 821 станет сердцем LG G6

    08:0031

    Смартфон Alcatel Idol 5S получит SoC MediaTek Helio P20, то есть не будет производительнее предшественника: SoC MediaTek Helio P20 ляжет в основу смартфона Alcatel Idol 4S

    07:301

    Intel учит сотрудников правильно отвечать на вопросы, касающиеся процессоров AMD Ryzen : Intel подготовила для сотрудников правильные ответы на вопросы о Ryzen

    07:0026

    Поставки компонентов для смартфонов Apple iPhone следующего поколения начнутся раньше, чем обычно: Поставки компонентов для смартфонов Apple iPhone следующего поколения начнутся в этом квартале

    01:2716

    Представлены 3D-карты EVGA с системой охлаждения iCX: Всего представлено десять моделей

    00:485

    Процессор AMD Ryzen 7 1700 стоимостью $320 позиционируется как конкурент модели Intel i7 6900K стоимостью $1099 : AMD Ryzen 7 1700: восьмиядерная модель с TDP 65 и разблокированным множителем

    00:20104

    MSI намекает на выпуск укороченной 3D-карты на GPU Nvidia GP104: MSI планирует выпустить высокопроизводительную 3D-карту для систем типоразмера Mini-ITX

    00:03

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