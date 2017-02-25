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    25 февраля 2017

    Появились изображения смартфона Moto G5: Анонс смартфона Moto G5 ожидается на выставке MWC 2017

    20:078

    Лидером рынка сотовых телефонов по итогам 2016 года является Samsung, на втором месте — Nokia: За год было отгружено 396 млн сотовых телефонов

    19:3324

    Egis Technology представит на MWC 2017 дактилоскопический датчик, сохраняющий работоспособность под защитным стеклом толщиной 1 мм: Датчик предназначен для смартфонов

    19:203

    Представлен объектив SLR Magic 8mm F4 для камер системы Micro Four Thirds: Продажи SLR Magic 8mm F4 производитель обещает начать в марте

    18:407

    Аналитики Strategy Analytics определили, кто лидирует на рынке гарнитур VR по объему поставок, а кто — по доходу: В 2016 году было отгружено более 30 млн гарнитур VR

    18:019

    Nikon планирует сфокусироваться на камерах среднего и верхнего сегмента и объективах для них: Планов по закрытию производственных предприятий Nikon пока нет

    17:1134

    Специалисты Panasonic научились лечить по фотографии измерять пульс по видео: Технология получила название Contactless Vital Sensing

    15:247

    Эксперты IHS Markit назвали следующую ключевую область роста для смартфонов: Выделиться аппаратными возможностями станет еще сложнее

    14:5629

    Meizu собирается представить на MWC технологию быстрой зарядки mCharge 4.0: По предварительным данным, в новой версии mCharge используется напряжение 9 В и сила тока до 4 А

    14:1711

    На Тайвань, Южную Корею и Японию приходится почти 60% мирового производства полупроводниковых изделий: Южная Корея почти догнала Тайвань по суммарной производительности полупроводниковых фабрик

    13:463

    Uber называет клеветой обвинения Waymo в краже технологий: Официальный ответ Uber не заставил себя долго ждать

    12:49

    Опубликованы изображения и характеристики смартфона Huawei P10 Lite : Источник опубликовал фотографии смартфона, который будет продаваться в Китае под названием Huawei Nova Youth Edition

    12:14

    NASA нашло сразу три планеты в обитаемой зоне звезды, расположенной недалеко от нас: Учёные нашли три потенциально обитаемые планеты

    12:0832

    Обновленный телефон Nokia 3310 будет работать под управлением Nokia Series 30+ : Напомним, в этом году Nokia 3310 празднует свое 17-летие

    11:5617

    Клиент Google Allo для ПК в разработке: Не стоит ожидать появления Google Allo для ПК в ближайшее время

    11:417

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