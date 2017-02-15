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    15 февраля 2017

    В Лос-Анджелесе открылся первый в мире кинотеатр IMAX VR: IMAX открыла первый кинотеатр виртуальной реальности

    21:0028

    Твердотельные накопители Adata XPG SX950, основанные на памяти 3D NAND MLC, доступны в вариантах объёмом от 240 ГБ: SSD Adata XPG SX950 вскоре поступят в продажу

    20:4118

    HTC разрабатывает гарнитуру VR, которая потребует использования смартфона, но будет не столь примитивной, как Samsung Gear VR: HTC готовит гарнитуру VR нового типа

    20:22

    Компания BlackBerry подала в суд на Nokia: BlackBerry обвиняет Nokia в нарушении патентов

    20:1510

    Обзоры процессоров AMD Ryzen появятся в Сети 28 февраля: AMD разрешила публиковать обзоры Ryzen в день анонса

    20:0224

    Huawei обвинили в нарушении патентов, связанных с AVC/H.264 (MPEG-4 Part 10) : Иск подан в Германии

    19:357

    Семейство видеокарт Radeon RX 500 будет содержать модели, основанные на GPU Polaris: AMD собирается перенести GPU Polaris в новое семейство видеокарт

    19:315

    Pioneer Rayz — умные наушники с Lightning, шестью микрофонами и возможностью заряжать смартфон, не отключая наушников: Наушники Pioneer Rayz стоят 100 и 150 долларов

    19:1019

    Condor VPX-H265-SDI — первый видеокодер 3U VPX H.265 (HEVC) с двумя входами 3G-SDI: Видеокодер Condor VPX-H265-SDI подходит для установки на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах

    18:342

    AUO выделит 1,77 млрд долларов на расширение фабрики жидкокристаллических панелей 8.5G: В AUO ожидают, что в этом году спрос на жидкокристаллические панели увеличится на 5%

    18:167

    Беззеркальная камера Canon EOS M6 оценена в 990 евро: Canon EOS M6 отличается от модели M5 отсутствием встроенного электронного видоискателя

    17:3017

    Смартфон Xiaomi Mi 5C получит аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч и датчики изображения Omnivision разрешением 12 и 8 Мп: Xiaomi Mi 5C построен на восьмиядерной SoC Pinecone с GPU ARM Mali T-860

    14:302

    Почти половина мобильных пользователей пользуется только голосовой связью и SMS: Богатые возможности смартфонов и сотовых сетей нужны далеко не всем

    14:1141

    Foxconn подтверждает намерение инвестировать 5 млрд долларов в производство в Индии: Продолжается выбор земельных участков, подходящих для размещения производства Foxconn

    13:453

    Toshiba не исключает продажу всего полупроводникового бизнеса: Потеря контроля над ключевым источником дохода может стать для Toshiba фатальной

    13:125

    Опубликованы изображения, характеристики и цены четырех материнских плат Asus для процессоров AMD Ryzen: Asus подготовила четыре модели: Crosshair VI Hero, Prime X370-PRO, Prime B350-PLUS и Prime B350M-A

    12:5556

    Fancy — стабилизатор для смартфона, который можно использовать как резервный аккумулятор: Разработчики собирают средства на выпуск Fancy на сайте коллективного финансирования Indiegogo

    12:541

    Amazon запатентовала доставку товара дроном и спуск на парашюте: На начальной стадии дрон доставляет товар по указанному адресу, однако затем он не совершает посадку, а сбрасывает посылку в контейнере

    12:4814

    Apple будет мешать принятию закона, который позволит всем желающим ремонтировать iPhone: Apple отправит на слушание своего сотрудника или лоббиста, который будет выступать против принятия закона

    12:3693

    Основой сервера General Micro Systems S1U-MD служат процессоры Intel Xeon D : Сервер General Micro Systems S1U-MD разделен на два независимых «домена»

    12:242

    BOE может стать еще одним поставщиком дисплеев OLED для iPhone уже в следующем году: Ранее сообщалось, что дисплеи для новых смартфонов будут поставлять Samsung, LG, Sharp и Japan Display

    12:2313

    Samsung возродит линейку смартфонов Galaxy Xcover. Новая модель получит 14-нанометровую SoC Exynos 7570: Смартфон Samsung Galaxy Xcover 4 будет работать на Android 7.0

    12:0711

    Семидюймовый нетбук GPD Pocket с Windows 10 и Ubuntu собрал $200 тыс. на Indiegogo всего за семь часов: Покупатели могут оформить предзаказ за 399 долларов, начало поставок ожидается в июне этого года

    11:5819

    Представлен смартфон Meizu M5s с поддержкой технологии быстрой зарядки: Смартфон Meizu M5s стоит от 115 долларов

    11:523

    Названа дата, когда будет названа дата анонса Samsung Galaxy S8: По слухам, продажи Samsung Galaxy S8 начнутся в апреле

    11:4623

    Образовательный смартфон Imoo C1 позаботится о глазах пользователя: Диагональ Imoo C1 вряд ли подойдет учащимся младших классов

    11:262

    Объектив Canon EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM почти на 20% короче своего предшественника : Одновременно представлен пульт ДУ Canon BR-E1

    11:257

    Представлено пятое поколение серверов Supermicro Twin: Сервер BigTwin включает четыре узла, каждый из которых поддерживает два процессора Intel Xeon E5-2600 v4/v3

    11:106

    Oppo планирует нарастить поставки смартфонов с 99,4 до 160 млн устройств в 2017 году: 2016 году, согласно данным IDC, поставки смартфонов Oppo составили 99,4 млн устройств

    10:552

    HMD Global, возможно, возродит телефон Nokia 3310: Новый Nokia 3310 останется телефоном и будет стоить 60 евро

    10:5514

    Акции Apple достигли максимального значения за всю историю компании: На данный момент ничто не указывает на то, что в ближайшее время тенденция изменится

    10:3913

    ЦАП Cirrus Logic CS43130 MasterHIFI позволяет получить на мобильных устройствах «студийное качество звука»: Одна из особенностей ЦАП Cirrus Logic CS43130 MasterHIFI — наличие усилителя для наушников

    10:3733

    Смартфон Huawei P10 прошел тест Geekbench: В одноядерном тесте устройство набрало 1884 балла, а в многоядерном — 5964 балла

    10:071

    Слишком большая зарплата — причина, из-за которой Google покинули ветераны, работавшие над проектом беспилотного автомобиля: В данный момент, напомним, это подразделение называется Waymo

    09:5536

    По новым данным, смартфон Xiaomi Mi6 получит плоский ЖК-дисплей диагональю 5,2 дюйма: Ранее ходили слухи, что смартфон получит изогнутый дисплей AMOLED

    09:414

    Бюджетный смартфон Nokia 3 получит SoC Snapdragon 425 и 2 ГБ ОЗУ при цене 149 евро: Анонс этого и других смартфонов Nokia ожидается 26 февраля

    09:332

    Смартфон LG G6 получит аккумулятор ёмкостью более 3200 мА·ч: Ёмкость аккумулятора смартфона LG G6 составит не менее 3200 мА·ч

    09:009

    General Motors и Toyota просят правительство США увеличить лимит по количеству беспилотных машин на дорогах страны: General Motors и Toyota считают, что США должны пересмотреть определённые правила, касающиеся беспилотных авто

    08:306

    Qualcomm готовит к выходу SoC Snapdragon 660, 635 и 630, которые будут производиться по 14-нанометровому техпроцессу: SoC Snapdragon 660, 635 и 630 заменят Snapdragon 652, 625 и 626

    08:008

    Компания PAL-V начала принимать заказы на первый в мире потребительский летающий автомобиль Liberty стоимостью от 300 000 евро: Автожир PAL-V Liberty поступит в продажу в конце следующего года

    07:3025

    Гибридное игровое устройство GPD Win в очередной раз обновилось, получив более производительный CPU: Мобильные ПК GPD Win уже оснащаются CPU Atom x7-Z8750

    07:007

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