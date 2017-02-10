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    10 февраля 2017

    Globalfoundries расширяется, инвестируя в производства, расположенные в четырех странах: Фабрика в штате Нью-Йорк останется передовым производством Globalfoundries

    21:355

    Исследователям удалась втрое увеличить плотность жидкокристаллических дисплеев: Секрет новых дисплеев — в отсутствии субпикселей и цветных фильтров

    20:3331

    Появилось новое изображение задней панели смартфона Motorola Moto G5 Plus: На задней панели смартфона Motorola Moto G5 Plus видна камера разрешением 12 Мп

    19:332

    По прогнозу Digitimes Research, поставки моноблочных ПК в этом году увеличатся: Доля моноблоков по отношению к рынку в целом за прошлый год несколько увеличилась

    18:567

    Цена процессора Intel Xeon Processor E7-8894 v4 больше, чем номер его модели: Конфигурация процессора Intel Xeon Processor E7-8894 v4 включает 24 ядра

    18:3026

    Модульная платформа Samsung Artik 530 предназначена для сегмента интернета вещей: Двухплатный ПК Samsung Artik 530 предоставляет широкие возможности расширения

    17:00

    Пользователям WhatsApp стала доступна двухфакторная аутентификация: Чтобы вы не забывали пароль, WhatsApp будет периодически просить вас повторить его

    14:26

    Владельцы iPhone 7 в матовом черном цвете жалуются на некачественную покраску корпуса: Основанием для ремонта или замены смартфона это не является, как заявили представители Apple

    14:11135

    LG рекламирует систему искусственного интеллекта смартфона LG G6: «Интеллект», которым наделять LG G6, будет «менее искусственным и более умным»

    13:34

    Кручу, верчу, запутать хочу. Intel выпустит процессоры Core восьмого поколения уже в нынешнем году, причём по 14-нанометровой технологии: Процессоры Intel Core восьмого поколения будут 14-нанометровыми

    13:0443

    По мнению KGI Securities, все три смартфона iPhone, которые выйдут в этом году, получат беспроводную зарядку: Беспроводная зарядка будет способствовать повышению температуры внутренних компонентов

    12:5813

    Серийный выпуск смартфонов Samsung со сгибающимися дисплеями начнется в этом году: Первое время объемы выпуска аппаратов нового форм-фактора с гибкими дисплеями AMOLED будут невелики

    12:5522

    Asustek и MSI были самыми успешными поставщиками игровых ноутбуков в 2016 году: Asustek и MSI планируют нарастить поставки игровых ноутбуков на 10-15% в этом году

    12:46

    Рынок дронов по итогам прошлого года вырос на 35,5% в денежном выражении и на 60,3% — в количественном : Треть выручки на рынке дронов пришлось на коммерческие модели

    12:201

    У Panasonic готов органический датчик изображения типа CMOS с электронным управлением чувствительностью в ближнем инфракрасном диапазоне: Новый датчик может переключаться между режимами от кадра к кадру

    12:09

    Смартфонам Samsung Galaxy S8 и S8 Plus приписывают аккумуляторы емкостью 3000 и 3500 мА•ч соответственно: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus должны представить 29 марта

    11:2235

    Nvidia отчиталась за четвертый квартал 2017 финансового года и год в целом: Квартальная прибыль Nvidia за год выросла на 216%

    11:182

    Системная плата ASRock H110-STX MXM при типоразмере Mini-STX поддерживает дискретную видеокарту: Плата ASRock H110-STX MXM также получила слот M.2 32 Гбит/с для скоростного SSD

    10:5315

    Приложение YouTube Go позволит сохранять видеоролики : Скачанными видеороликами можно обмениваться по Bluetooth, приложение пока доступно не во всех регионах

    10:2010

    Пользовательская база Facebook Lite превысила 200 млн человек: За последний год пользовательская база Facebook Lite выросла вдвое

    10:13

    Nokia планирует купить компанию Comptel за $370 млн : Руководство и акционеры компании уже поддержали данную идею

    09:57

    Ноутбук Cube i35 построен на платформе Intel Kaby Lake и оснащен экраном разрешением 3000 х 2000 пикселей: Cube i35 получил 8 ГБ ОЗУ и SSD обхемом 256 ГБ

    09:204

    Haier представила линейки бюджетных смартфонов Aqua и Terra: Большинство новых моделей получил однокристальную систему MediaTek МТ 6580, четыре ядра которой работают на частоте до 1,3 ГГц

    08:503

    Функция Shared Experiences в Windows 10 позволит связать одно и то же приложение для разных платформ: Проект Microsoft Project Rome превратится в функцию Shared Experiences

    08:008

    Из магазина Google Play Store вскоре исчезнет огромное количество приложений: Google увеличит безопасность приложений благодаря новым требованиям к разработчикам

    07:3020

    Приставка Nintendo Switch достаточно производительна для VR, но компания пока ищет новые способы принести виртуальную реальность игрокам: Приставка Nintendo Switch всё ещё может получить доступ в виртуальную реальность

    07:001

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