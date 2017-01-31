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    31 января 2017

    Компания Rambus отчиталась за последний квартал 2016 года и год в целом: Квартал оказался убыточным, но год принес небольшую прибыль

    20:5026

    Xiaomi опередила все остальные китайские компании на втором по величине рынке смартфонов:

    14:0319

    Intel начнет тестовый выпуск продукции по нормам 7 нм в этом году: Intel планирует использовать в своих грядущих процессорах новые материалы, включая нитрид галлия

    13:3066

    Razer приобрела стартап Nextbit, который создал «облачный» смартфон Nextbit Robin: Финансовые подробности сделки не разглашаются

    12:4210

    Исчезновение планшета Microsoft Surface 3 из фирменных магазинов может говорить о скором анонсе новой модели: Вместо Surface 3 производитель временно предлагает модель Surface Pro 4

    12:2432

    ОС Windows 10 Cloud не будет иметь ничего общего с облачными хранилищами: Данная сборка ОС создается для конкуренции с Chrome OS и хромбуками

    11:5425

    Кабель Prufen с дисплеем OLED следит за температурой разъемов USB, напряжением и силой тока: Отгрузку кабелей Prufen авторы проекта обещают начать в марте

    11:3811

    Изображение Huawei P10 Plus в золотом цвете демонстрирует смартфон с изогнутым дисплеем: Версия Huawei P10 должна получить плоский дисплей

    11:341

    Смартфоны Meizu Pro 6 Plus и Meizu M5 начали продаваться в России: Оформившие предварительный заказ на смартфон Meizu Pro 6 Plus получили в подарок гарнитуру Meizu HD50, которая отдельно предлагается за 5 990 руб.

    11:243

    Появилась фотография смартфона Meizu Pro 7 с изогнутым по бокам дисплеем: По слухам, смартфон должен быть представлен во втором квартале 2017

    10:496

    В корпусах акустических систем Totem Acoustic Sky используется боросиликатное стекло: В АС Totem Acoustic Sky используются кроссоверы первого порядка

    10:3911

    Caviar выпустила золотые смартфоны iPhone 7 с изображениями Владимира Путина и Дональда Трампа: Комплект One World из двух смартфонов в подарочной деревянной коробке предлагается за 398 тыс. руб

    10:0226

    Появились подробности о беспроводных наушниках, которые выйдут вместе с Samsung Galaxy S8 : Также сообщается о новой функции Talk-In Mode, которая дает возможность пользователю слышать, когда кто-то обращается к нему по имени

    09:4921

    Планшет Lenovo Tab3 8 Plus замечен в Geekbench: Geekbench подтверждает, что в оснащение Lenovo Tab 3 8 Plus входят однокристальная система Qualcomm Snapdragon 625 и 3 ГБ оперативной памяти

    09:35

    Смартфон Moto E3 Power вышел всего полгода назад, но уже не получит обновления до ОС Android 7.0: Возможно медвежью услугку смартфону Moto E3 Power оказала его SoC

    09:165

    General Motors и Honda построят фабрику по производству водородных топливных элементов для автомобилей: GM и Honda займутся топливными элементами для авто

    09:0018

    Проблемы с мониторами LG UltraFine 5K возникают из-за близко расположенных маршрутизаторов: Монитор LG UltraFine 5K нельзя располагать возле роутера

    08:3028

    40% покупателей смартфонов Apple нового поколения в прошлом квартале выбрали старшую модель: Смартфоны iPhone 7 Plus продаются гораздо лучше iPhone 6s Plus

    08:0017

    Общая сумма инвестиций в стартапы, занимающиеся технологиями ИИ, выросла за год более чем на 60%: Технологии искусственного интеллекта становятся всё более важными

    07:301

    Fitbit опубликовала предварительные финансовые показатели, и они не радуют: Fitbit предварительно отчиталась по итогам 2016 года

    07:005

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