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    25 января 2017

    Желание компании Nvidia заработать на 3D-картах бьет по ее партнерам: В 2016 году шесть крупнейших поставщиков 3D-карт (не считая Nvidia), заработали 159,49 млн долларов

    23:4519

    За полмиллиарда долларов SK Group получает контроль над производителем кремниевых пластин LG Siltron : Получив контрольный пакет LG Siltron, SK Hynix обеспечит себя поставками кремниевых пластин

    23:23

    Spin Transfer Technologies начинает поставки ознакомительных образцов памяти ST-MRAM: В этих образцах ширина магнитного тоннельного перехода составляет 80 нм

    22:056

    Специалистами Japan Display создан гибкий жидкокристаллический дисплей Full HD размером 5,5 дюйма: К выпуску новых дисплеев производитель рассчитывает приступить в 2018 году

    21:2628

    Cisco покупает компанию AppDynamics за 3,7 млрд долларов: После поглощения AppDynamics станет частью подразделения Internet of Things and Applications Unit

    21:061

    Amazon предлагает Еврокомиссии сделку, чтобы прекратить антимонопольное расследование: Крупнейший онлайновый магазин готов изменить условия договоров с издателями

    20:471

    D-Wave начинает продажи квантовых компьютеров D-Wave 2000Q, назван первый заказчик: Отгрузка компьютеров D-Wave 2000Q должна начаться в этом квартале

    20:0533

    Компания Si-Ware представила крошечный спектрометр NeoSpectra Micro, который можно легко интегрировать в мобильную технику: Чип для спектроскопии NeoSpectra Micro имеет размеры 18 х 18 мм

    19:2110

    Розничные продажи Logitech в минувшем квартале стали рекордными: За три месяца было продукции Logitech было продано на 667 млн долларов

    18:3816

    Известны пять финалистов конкурса Google Lunar Xprize, которые отправят свои аппараты на Луну в течение нынешнего года: В финал конкурса Google Lunar Xprize вышли пять команд

    18:314

    Смартфон Samsung Galaxy S9 может получить SoC, которая будет производиться Samsung по нормам 7 нм: Samsung начнет производство однокристальных систем по нормам 7 нм в начале 2018 года

    14:3357

    Canon представила проектор XEED WUX6500, широкоугольный объектив для проекторов LX и презентер PR500-R: Проектор XEED WUX6500 поступит в продажу в марте 2017 года

    13:411

    ПО Abbyy FineReader 14 распознает 192 языка: Ознакомительная версия Abbyy FineReader 14 работает 15 дней, поддерживает все 192 языков распознавания

    13:0717

    Режим Night Shift появился в macOS Sierra: Пока что бета-версия macOS Sierra 10.12.4 доступна только разработчикам

    12:4517

    Появилось описание режима Theater Mode для мобильных устройств Apple: При активации режима Theater Mode пользователи будут продолжать получать уведомления о звонках и сообщениях при помощи вибрации

    12:1822

    ТВ-приставка Beelink Sea на базе SoC Realtek RTD1295 поддерживает OpenWRT: Медиаплеер Beelink Sea соответствует спецификации BT.2020

    11:569

    Умные часы Huawei Watch 2 со встроенной SIM-картой могут представить в феврале: Умные часы Huawei Watch 2 должны получить более спортивный вид и, как минимум, одно важное нововведение

    11:333

    В скором времени Chrome OS переберётся и на планшеты: Google готовится вывести Chrome OS на планшеты

    11:1913

    За несколько дней Тим Кук продал часть акций Apple на сумму $7,2 млн: Недавно акции Apple выросли до максимального значения с 2015 года

    11:1449

    Представлены адаптеры Metabones пятого поколения, позволяющие устанавливать объективы Canon EF на камеры с креплением Sony E : Всего анонсирован выпуск четырех моделей

    10:557

    Смартфон Meizu M5S будет доступен по цене $145: Смартфон имеет слоты для двух SIM-карт, модем 4G, поддержку технологии быстрой зарядки mCharge

    10:351

    Смартфон Xiaomi Mi 5C должен поступить в продажу в феврале: Xiaomi Mi 5C должен стать первым смартфоном компании на базе однокристальной системы собственной разработки под названием Pinecone

    10:254

    Seagate отчиталась за второй квартал 2017 финансового года : Доход Seagate за отчетный период составил 2,9 млрд долларов

    09:59

    Китайские производители дисплеев AMOLED отстают от Samsung Display не менее чем на три года: Местные производители AMOLED в данный момент пытаются освоить технологию пластиковой подложки, а также повысить разрешение своих панелей

    09:5395

    Новый iPhone может получить улучшенную систему Siri: В августе прошлого года Apple купила компанию Turi, занимающуюся машинным обучением и искусственным интеллектом

    09:3611

    Ford наняла бывшего директора по маркетингу Apple: С августа 2014 года Муса Тарик занимал пост директора по маркетингу и главы отдела по связям с общественностью в компании Apple

    09:203

    Faraday Future не выплатила обещанные $1,8 млн за рекламу своего электромобиля FF 91: The Mill должна была получить 1,82 млн долларов, однако Faraday Future перевела лишь авансовый платеж в сумме 20 тыс. долларов

    09:0919

    Смартфон AGM A8 не боится длительного погружения в воду и падений с высоты более метра: Смартфон AGM A8 соответствует требованиям стандарта IP68

    08:5821

    Смартфон Vertu Constellation 2017 модельного года получил SoC Snapdragon 820 и поддержку двух карт SIM: Vertu представила смартфон Constellation 2017

    07:0016

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