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    23 января 2017

    Super Flower представила платформу с двухтранзисторным преобразователем для недорогих блоков питания: Новая платформа Super Flower получила сертификат 80Plus Bronze

    21:0817

    По прогнозу Technavio, рынок аккумуляторов для носимой электроники в ближайшие годы ждет стремительный рост : Аналитики Technavio считают, что в период до 2022 года рынок аккумуляторов для носимой электроники будет расти на 29% в год

    15:3213

    Samsung включает зарядку-разрядку в перечень тестов для аккумуляторов мобильных устройств: Новая система контроля качества включает несколько уровней

    14:5744

    Специалисты Technavio назвали движущую силу роста рынка суперкомпьютеров на ближайшие годы: В период до 2021 года рынок суперкомпьютеров будет расти на 7% в год

    14:267

    Электромобили Tesla на базе аппаратной платформы второго поколения получили обновленный автопилот: С октября прошлого года Tesla Motors начала оснащать свои электромобили дополнительным оборудованием, предназначенным для системы автопилота

    14:2317

    На выпуск миниатюрной камеры для машинного зрения JeVois собрано более $100 000: Организаторы проекта на KickStarter привлекли на выпуск JeVois в два раза больше средств, чем намечали

    14:0512

    Samsung рассчитывает на компенсацию со стороны Sharp за прекращение поставок панелей: Компания Samsung обратилась в международный арбитраж

    13:3522

    Глава мобильного подразделения Samsung сообщил, что смартфон Galaxy S8 не будет представлен на MWC 2017: На этот раз в Samsung решили не спешить

    13:1770

    Mammoth Sound MDK — карманная барабанная установка: Чтобы организовать серийный выпуск, создатели Mammoth Sound MDK рассчитывают собрать не менее $60 000

    12:427

    Новый планшет Samsung Galaxy Tab S3 может получить SoC Exynos 7420 и 4 ГБ ОЗУ: Кроме того, упоминаются флэш-память UFS2.0, разъем USB-C, а также кнопка Home со встроенным дактилоскопическим датчиком

    12:265

    Производство смартфона LG G5 может прекратиться раньше, чем было запланировано: LG планировала продолжать производство LG G5, как минимум, до июня 2017 года

    12:182

    Электромобили Tesla установили новый рекорд Гиннеса в Китае: Неделю назад китайские владельцы электромобилей Tesla собрались в одном месте, чтобы зарегистрировать новый рекорд Гиннеса

    12:0157

    Хьюго Барра уходит из Xiaomi: Хьюго Барра заявил, что он возвращается в Сан-Франциско, чтобы быть рядом со своей семьей

    11:158

    Автопилот в истории с гибелью владельца электромобиля Tesla полностью оправдан: Специалисты пришли к выводу, что автопилот в данной истории не при чем

    11:06165

    Компания Qualcomm прокомментировала претензии Apple: Претензии Apple безосновательны

    10:534

    Илон Маск обещает новые версии электромобилей Tesla каждые год-полтора: Уже выпущенные на рынок электромобили Tesla продолжат регулярно получать обновление программного обеспечения

    10:4129

    Foxconn рассматривает возможность совместно с Apple инвестировать 7 млрд долларов в производство дисплеев в США: Компания Apple пока не отреагировала на информацию о возможном создании СП

    10:156

    Смартфоны Google Pixel и Nexus получили функциональность Instant Tethering: Обновление распространяется для смартфонов Pixel и Nexus, которые работают под управлением Android Nougat 7.1.1

    10:144

    На этой неделе Microsoft уволит около 700 человек: Штат компании на данный момент включает около 113 000 сотрудников

    10:025

    Компания Samsung назвала причины возгорания смартфонов Galaxy Note7 и наглядно объяснила их: В процесс тестирования аккумуляторов были внесены изменения, призванные исключить повторение ситуации в будущем

    09:5534

    По мнению KGI, смартфон iPhone 8 получит обновленную технологию 3D Touch: Выход iPhone 8 ожидается в сентябре этого года

    09:5312

    Центр исследований и разработок Apple в Японии откроют в марте: Еще в декабре 2014 появилась информация о том, что Apple планирует открыть в Японии свой центр исследований и разработок

    09:425

    Первая сборка Lineage OS выйдет в самое ближайшее время: Lineage OS по умолчанию не будет содержать прав root

    07:304

    Apple тоже подала в суд на Qualcomm, требуя выплатить ей сумму, недоплаченную в рамках незаконного соглашения: Apple требует от Qualcomm 1 млрд долларов

    07:0024

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