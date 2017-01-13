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    13 января 2017

    Украденные на CES 2017 ноутбуки Razer нашлись... в Китае: Украденные ноутбуки Razer уже продаются на Taobao

    20:5520

    Apple готова вкладывать миллиарды долларов в киноиндустрию и создание телевизионных шоу: Apple может выпустить своё первое шоу уже в конце года

    20:2429

    Лицензия на ОС Windows 10 для компактных ноутбуков станет дешевле: Microsoft сделает Windows 10 дешевле для производителей ноутбуков

    19:5514

    SSD Plextor M8Se станут доступным вариантом накопителей с интерфейсом PCI-e и протоколом NVMe: SSD Plextor M8Se базируются на компонентах Marvell и Toshiba

    16:525

    Ноутбук Acer Predator 21 Х с изогнутым дисплеем выйдет в России по цене около 630 000 руб.: О конечной стоимости и о точной дате начала продаж будет объявлено дополнительно

    16:2028

    Корпуса Phanteks Project 217 и 217S имеют нестандартную компоновку компактных компонентов: В корпусах Phanteks Project 217 и 217S видеокарта не подключена напрямую к системной плате

    15:057

    Характеристики смартфона Samsung Galaxy S8 утверждены, сдвоенную камеру получит только старшая версия: Samsung Galaxy S8 станет первым устройством данной линейки, которое лишится физической кнопки Home

    14:2483

    Максимальный размер приложений для tvOS увеличен с 200 МБ до 4 ГБ: Специалисты отмечают, что данное нововведение откроет больше возможностей для разработчиков игр

    14:1117

    В этом году HTC выпустит не более семи смартфонов, HTC 11 среди них не будет: Это почти вдвое меньше, чем было годом ранее

    13:521

    Tesla рассказала, во сколько новым владельцам её авто обойдётся зарядка на станциях Supercharger: Цена на кВт·ч для зарядки Tesla начинается с 11 центов

    13:4629

    Consumer Reports рекомендуют к покупке новые ноутбуки MacBook Pro после того, как Apple исправила ошибку в Safari: Consumer Reports отчитались о повторном тестировании новинок Apple

    13:1830

    Питер Тиль согласен с тем, что эпоха Apple завершена: Apple, конечно же, с этим не согласится

    13:1650

    По новым данным, смартфон Samsung Galaxy S8 выпустят 21 апреля: В прошлом году Samsung выпустила смартфоны Galaxy S7 и S7 Edge 11 марта

    12:313

    Повторный анонс приставки Nintendo Switch: продажи стартуют 3 марта по цене $300, а цветных вариантов пока не будет: Nintendo Switch появится в продаже в начале марта

    12:147

    Представлен концепт-браузер Opera Neon: Концепт-браузер Opera Neon доступен для бесплатного тестирования на Windows и Mac

    11:486

    Sony выпустит флагманский смартфон с экраном OLED в следующем году: Sony возьмёт на вооружение панели OLED в 2018 году

    11:1152

    Создатели дрона Lily вернут поклонникам собранные $34 млн : Основатели стартапа опубликовали обращение ко всем поклонникам, извинившись за то, что они не смогли реализовать свои обещания

    11:0411

    Технология RAISR позволяет в четыре раза уменьшить размер изображений в Google+: Чтобы позволить фотографам демонстрировать свои работы в Google+ во всей красе и была создана технология RAISR

    10:5010

    На CES 2017 компания TP-Link показала роутеры Deco, AC2300 и усилитель сигнала RE650: Роутер Deco M5 Plus с поддержкой Powerline – это первое решение, объединяющее в себе домашнюю Wi-Fi систему и технологию Powerline

    10:34

    Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge получили Android 7.0 Nougat: В различных регионах мира прошивка будет выпущена в ближайшие дни

    10:2310

    Из-за слабого спроса производство устройств Fitbit приостановлено ещё с прошлого месяца: Продажи Fitbit в четвёртом квартале были слабыми

    09:007

    За полтора года Amazon создаст более 100 000 новых рабочих мест: Amazon намерена создать огромное количество новых рабочих мест

    08:305

    AMD продемонстрирует процессоры Ryzen на выставке GDC 2017, которая начнётся 27 февраля: CPU AMD Ryzen представят на GDC 2017

    08:0014

    Samsung инвестировала средства в израильскую компанию Corephotonics, занимающуюся технологиями двойных камер: Samsung интересуется сдвоенными камерами

    07:307

    Alphabet закрыла проект стратосферных дронов Titan Aerospace: Alphabet не будет работать над стратосферными БПЛА

    07:0010

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