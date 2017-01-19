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    19 января 2017

    Компьютерный корпус be quiet! Pure Base 600 поддерживает установку двух радиаторов СВО формата 360 мм: be quiet! Pure Base 600 комплектуется двумя вентиляторами Pure Wings 2

    22:1513

    Intel представила платформу Responsive Retail Platform, которая поможет улучшить и оптимизировать розничную торговлю: Intel заинтересована в улучшении сегмента розничной торговли

    20:533

    Разрешение 27-дюймового монитора Lenovo ThinkVision X27 составляет 2560 х 1440 пикселей: Lenovo ThinkVision X27 оснащен матрицей IPS

    20:407

    Стэнфордский университет раздаст 1000 умных часов Apple Watch в попытке найти новые сценарии использования устройства: Стэнфордский университет ищет новые способы применения умных часов в здравоохранении

    20:1448

    Fujitsu анонсировала три планшета под управлением ОС Windows 10: Диагональ экрана младшей модели — 6 дюймов, старшей — 13,3 дюйма

    19:5511

    Объем твердотельных накопителей Mushkin Reactor Armor 3D и Triactor 3D достигает 2 ТБ: Mushkin Reactor Armor 3D оснащаются памятью 3D MLC NAND, а Triactor 3D — памятью 3D TLC NAND

    19:353

    Новые смартфоны Apple iPhone получат технологию быстрой беспроводной зарядки: Lite-On будет поставлять для Apple компоненты, необходимые для внедрения технологии беспроводной зарядки

    19:1845

    Учёные превратили смартфон Nokia Lumia 1020 в портативный секвенсор ДНК: Nokia Lumia 1020 получила вторую жизнь в виде научного инструмента

    19:039

    Japan Display приступила к массовому производству пятидюймовых экранов IPS разрешением 2560 х 1440 пикселей: Japan Display начала выпуск пятидюймовых дисплеев WQHD

    18:4620

    Рынок игровых ПК продолжает расти, а наибольший доход производители получают от самых дорогих устройств: Самый развитый для игровых ПК рынок — Азиатско-Тихоокеанский регион

    18:291

    Через два года смартфонов с экранами OLED будет производиться больше, чем с ЖК-дисплеями, и Apple сыграет в этом не последнюю роль: Панели OLED будут продолжать захватывать рынок

    17:3314

    Помощник Samsung Bixby сможет распознавать объекты и текст, попавшие в поле зрения камеры смартфона: Голосовой помощник Bixby будет интегрирован в приложение камеры

    16:131

    Внешний вид смартфона Samsung Galaxy J7 нового поколения раскрыл производитель чехлов: Samsung Galaxy J7 получит фирменную полоску на корпусе

    15:592

    Суд не выдал ордер на арест вице-президента Samsung Electronics: Ли Джей пока остаётся на свободе

    15:0738

    Новое устройство NexDock превратится в гибрид и сможет использовать ПК Intel Compute Card : Устройство NexDock 2 станет гибридным ПК

    14:522

    Поставщик опубликовал изображения стекла, которое покрывает экран смартфона Samsung Galaxy S8: В глаза бросается большое количество отверстий над дисплеем

    14:3631

    Количество активных смартфонов в мире к 2020 году вырастет до 6 млрд единиц: К 2020 году у 75% населения Земли будет смартфон

    14:322

    Камера Fujifilm GFX 50S будет выпущена в феврале по цене 450 тыс. руб.: Также будут выпущены сменные объективы Fujinon

    13:2210

    Акции Apple выросли до максимального значения с 2015 года: Абсолютный рекорд был установлен в мае 2015 года

    12:3032

    Twitter продаёт платформу Fabric компании Google: Fabric переходит под крыло Google Developer Products Group

    12:06

    На заводе Tesla Gigafactory будут производить также некоторые детали для автомобилей Model 3: На заводе Tesla Gigafactory будут выпускать электродвигатели для новой машины Tesla

    11:536

    Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 2 получит сверхлегкий корпус из магниево-литиевого сплава: Единственным недостатком этого сплава на данный момент остается его цена

    11:3613

    Несколько сотрудников Huawei обвиняются в передаче данных компании LeEco: Представители LeEco уже опубликовали официальное заявление, отметив, что компания не имеет ни малейшего представления об этом

    11:14

    Блоки питания Cooler Master MasterWatt достигают эффективности 85% в сетях напряжением 230 В: Блоки питания Cooler Master MasterWatt не рассчитаны на эксплуатацию в других сетях

    11:053

    Анонс смартфона LG G6 назначен на 26 февраля 2017: На изображении присутствует силуэт смартфона, в котором находятся слова See More, Play More

    10:5228

    Представлен смартфон Vivo V5 Plus, оснащенный сдвоенной фронтальной камерой: Теперь стали известны все характеристики устройства

    10:3116

    Samsung, наконец, зарегистрировала торговую марку Galaxy S8: Теперь отпали последние сомнения в том, как будет называться новый флагман

    10:0119

    Корпусной 140-миллиметровый вентилятор Cryorig QF140 Performance создаёт воздушный поток в 217 кубометров в час: Cryorig представила вентиляторы QF140 Performance и QF140 Silent

    10:003

    Смартфон Sony G3221 получит камеры разрешением 23 и 16 Мп: Протестированное устройство было оснащено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти

    09:556

    Morgan Stanley снизила прогноз по продажам iPhone в этом году, прогнозируя рост только в 2018: Рост продаж iPhone будет зафиксирован уже в 2018 году, причем сразу на 20%

    09:452

    Caviar выпустила серию смартфонов Huawei P9 Russia и China Friendship Edition: Каждый смартфон выпущен тиражом из 88 экземпляров, в китайской традиции это число является счастливым и привлекает удачу и процветание

    09:345

    Автомобили скорой помощи в Швеции смогут заранее оповещать участников движения о своём приближении, используя RDS: RDS поспособствует более быстрому передвижению спецмашин в городе

    09:3024

    Ulefone Gemini: бюджетный смартфон с двумя тыльными камерами и цельнометаллическим корпусом: Смартфон Ulefone Gemini основан на четырехъядерной SoC MediaTek

    09:062

    Foxconn построит свой объект непосредственно рядом с центром НИОКР Apple в Шэньчжэне: Новые центры Apple и Foxconn в Шэньчжэне будут расположены рядом друг с другом

    09:003

    В рамках коллективного иска от Apple требуют внедрения функции блокировки отправки текстовых сообщений во время вождения: Хулио Кеджа требует запрета продаж смартфонов Apple в Калифорнии

    08:3031

    Новый стилус Apple Pencil научат примагничиваться к корпусу планшета для транспортировки: Новый стилус Apple Pencil получит магнит для крепления к планшету

    08:0048

    Первая крупная сделка 2017 года: Hewlett Packard Enterprise покупает компанию SimpliVity за 650 млн долларов: Hewlett Packard Enterprise покупает компанию SimpliVity

    07:30

    Разработчик систем оптимизации 3D-данных, компания Simplygon, стал частью Microsoft: Компания Simplygon перешла под крыло Microsoft

    07:007

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