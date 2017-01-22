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    22 января 2017

    Ресивер Onkyo TX-SR373 поддерживает разрешение 4K и цветовое пространство BT.2020: В оснащение ресивера Onkyo TX-SR373 вошли только аналоговые цепи усиления

    23:567

    В базе данных TENAA засветился смартфон Huawei WAS-AL00 под управлением Android 7.0, оснащенный восьмиядерным CPU и 4 ГБ ОЗУ: Huawei WAS-AL00 вполне может оказаться преемником модели P9 lite

    23:301

    Опубликованы новые изображения умных часов HTC Halfbeak: Картинки позволяют рассмотреть интерфейса HTC Halfbeak

    22:358

    Seagate приступает к поставкам быстрых твердотельных накопителей XP7200 объемом 3,8 и 7,7 ТБ: Каждая из моделей Seagate XP7200 собрана из четырех SSD типоразмера M.2

    16:5027

    Задержка выпуска твердотельного накопителя Samsung 850 Pro объемом 4 ТБ объяснена «мировой нехваткой памяти NAND»: Нехватка также, вероятно, сказалась и на SSD Samsung серии 960

    15:4052

    ПО Samsung SeeColors позволяет людям с дефицитом цветового зрения видеть больше цветов на экране: Samsung рассказала о ПО SeeColors

    14:1029

    Чехол ZeroLemon для смартфона LG V20 содержит аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч: Он доступен по цене 60 долларов

    13:067

    Смартфон LeEco X10 (X85x) получил четыре камеры и 6 ГБ ОЗУ: Очевидно, смартфон предназначен для любителей мобильного фото, в частности, селфи

    12:469

    Опубликованы подробности о функции записи происходящего на экране в смартфонах Xiaomi: Первыми новую функциональность получат владельцы Xiaomi Mi 3, Mi 4, Mi 5 и Mi Note

    12:319

    Смартфон Elephone S8 получил еще более тонкие рамки вокруг экрана, чем Xiaomi Mi Mix: Дата выхода и цена пока не сообщаются

    12:0529

    Системные платы Biostar Racing B250GT5 и B250GT3 получили два слота M.2: Платы Biostar Racing B250GT5 и B250GT3 относятся к флагманской серии, несмотря на цену

    10:102

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