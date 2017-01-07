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    7 января 2017

    Samsung начнёт поставлять компании Audi специальные однокристальные системы Exynos уже в следующем году: Audi будет использовать SoC Samsung Exynos для своих автомобилей

    20:2217

    Бюджетный смартфон ZTE Blade V8, оснащенный сдвоенной камерой, представлен официально: ZTE Blade V8 базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 435

    20:151

    Финансируемый коллективно смартфон ZTE Hawkeye на платформе Qualcomm Snapdragon 823 оценен в $200: Выпуск ZTE Hawkeye состоится в сентябре текущего года

    19:253

    Apple откроет свой первый фирменный магазин на «вражеской» территории: Apple откроет первый магазин в Южной Корее

    18:4538

    Volkswagen тоже взяла на вооружение голосовой помощник Amazon Alexa: ИИ Amazon Alexa появится в машинах Volkswagen

    18:201

    Misfit Vapor — первые полноценные умные часы производителя, оценённые в $200: Умные часы Misfit Vapor не могут похвастаться автономностью

    17:495

    Yi 4K+ стала первой в мире экшн-камерой, которая снимает в разрешении 4К при 60 к/с: Кроме того, Yi 4K+ является первой камерой с 14-нанометровой однокристальной системой Ambarella H2

    17:0417

    Необычный моноблочный ПК HP Sprout разменял поколения: HP Sprout Pro G2 оснащается процессором Intel Core i7-7700T и видеокартой Nvidia GeForce GT 960M

    17:003

    Планшет Chuwi Hi13 позаимствовал у Microsoft Surface Book экран, но не процессор: Chuwi Hi13 построен на платформе Intel Apollo Lake

    16:3011

    Представлен монитор Dell UltraSharp UP3218K разрешением 8K: Dell UltraSharp UP3218K оценен в $5000

    16:0031

    12 января ожидается анонс смартфонов HTC U Play, U Ultra и X10: На мероприятии будет представлен смартфон HTC U Play, кодовым названием которого является HTC Alpine

    15:512

    Бюджетному смартфону Nokia E1 приписывают SoC Snapdragon 425 и 2 ГБ ОЗУ: Цена Nokia E1 пока не сообщается

    15:352

    Толщина телевизора LG Signature OLED TV W составляет 2,57 мм: Производитель ничего не говорит о сроках появления телевизоров в продаже и не называет их цену

    15:2311

    Markforged Metal X — первый 3D-принтер, способный печатать стальные детали методом атомной диффузии: 3D-принтер Markforged Metal X стоит примерно $100 000

    14:1914

    За невыполнение плана продаж главе Apple урезали зарплату: Тим Кук получил на полтора миллиона долларов меньше, чем год назад

    13:2758

    Фото дня: сравнение AMD Vega с другими GPU по размерам: Появление 3D-карт на 14-нанометровом GPU AMD Vega 10 ожидается в текущем полугодии

    13:12

    Базовый комплект для сборки мини-ПК Corsair Bulldog 2.0 включает СВО: Комплект Corsair Bulldog 2.0 стоит $400

    12:521

    Rockchip использует в «высокопроизводительной компьютерной платформе» SoC RK3399: В конфигурацию SoC Rockchip RK3399 входит шестиядерный CPU на архитектуре ARM

    11:035

    На CES 2017 представлены новые блоки питания серий Corsair HX и TX-M : Блоки питания Corsair HX и TX-M имеют сертификаты 80 Plus Platinum и Gold соответственно

    10:50

    Сетевое хранилище Qnap TS-1685 получило порты 10Gbps Ethernet и слоты для кэширующих SSD: NAS Qnap TS-1685 базируется на процессорах Xeon D

    10:273

    Однокристальная система Rockchip RK3328 предназначена для телевизионных приставок с поддержкой 4K HDR: Однокристальная система Rockchip RK3328 представлена на CES 2017

    09:493

    Появились подробности о 14-нанометровом GPU AMD Vega 10 и 7-нанометровом GPU AMD Vega 20: AMD Vega 10 появится на рынке в текущем полугодии, AMD Vega 20 — в следующем

    09:145

    Блоки питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold и Smart Pro RGB Bronze оснащены кнопками управления подсветкой: На CES 2017 представлены блоки питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold и Smart Pro RGB Bronze

    08:598

    Датчик изображения OmniVision OS08A способен снимать видео 4К2К с частотой 60 к/с: Разрешение датчика OmniVision OS05A — 8 Мп

    08:422

    Водостойкий внешний SSD Adata SD700X имеет объем до 1 ТБ: SSD Adata SD700X ориентирован на игроков

    00:321

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