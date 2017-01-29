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    29 января 2017

    Качественные изображения смартфона Samsung Galaxy S8 подтверждают дизайн новинки: Появились новые изображения смартфона Galaxy S8

    18:0853

    Смартфон Sony G3121, идущий на смену модели Xperia XA, засветился на видео: Новый смартфон Sony Xperia XA получит 4 ГБ ОЗУ

    17:339

    Apple действительно присоединилась к инициативе Partnership on AI: Apple стала членом команды Partnership on AI

    16:369

    $125 000 на выпуск летающего чехла для смартфона удалось собрать задолго до окончания кампании: Минимальный взнос, дающий право на получение Selfly, равен $89

    14:3914

    DALI Spektor: линейка акустических систем для стерео и домашнего кинотеатра: АС DALI Spektor получили НЧ-громкоговорители с фирменной мембраной

    14:155

    Zeidman Technologies выпускает бесплатную версию операционной системы SynthOS, предназначенной для устройств интернета вещей : Бесплатная версия, получившая название SynthOS-LT, является полнофункциональной

    14:104

    BlackPods — черные наушники Apple AirPods, которые стоят на $90 больше белых: Если же покупать готовые черные наушники, то они обойдутся в 249 долларов

    13:4353

    В полнокадровых объективах Schneider Kreuznach Xenon FF-Prime Cine-Tilt предусмотрена возможность наклона оптической оси: Наклон оптической оси расширяет творческие возможности за счет манипуляций с плоскостью фокусировки

    13:3513

    Satechi выпустила аксессуар, который позволяет выявлять бракованные аксессуары USB-C : Satechi USB-C Power Meter предлагается по цене 30 долларов

    13:2712

    Apple запатентовала электронный парогенератор, который не имеет отношения к курению: В патенте описывается технологический процесс изготовления полупроводниковых решений

    11:4912

    Смартфону BlackBerry Mercury приписывают датчик изображения Sony IMX378: Напомним, Google Pixel оснащен датчиком изображения Sony IMX378 разрешением 12,3 Мп

    11:282

    В жилете с подогревом Foomext используются углеродные нанотрубки: Углеродные нанотрубки позволили сделать жилет Foomext тонким, гибким и легким

    10:391

    Чистая квартальная прибыль Corning за год выросла на 602%: Corning отчиталась за последний квартал 2016 года и год целиком

    09:584

    Сверхтонкий робот, созданный Mitsubishi Electric, предназначен для инспекции электрогенераторов: Сверхтонкий робот существенно ускоряет проверки

    09:355

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