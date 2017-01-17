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    17 января 2017

    Samsung Galaxy S8 поступит в продажу в конце апреля, цена уже известна: Samsung Galaxy S8 обойдет выставку MWC 2017 стороной

    18:30110

    Опубликованы изображения фотокамер Fujifilm X100F и X-T20: Также источник привел габарит и массу камер

    18:0011

    Представлена видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Aorus Xtreme Edition: Эффективная частота памяти Gigabyte GeForce GTX 1080 Aorus Xtreme Edition достигает 10 400 МГц

    17:303

    Смартфон Moto G5 Plus в Индии может быть оценён на 80 долларов ниже, чем в остальных странах: Смартфон Moto G5 Plus получит SoC Snapdragon 625

    17:11

    Бюджетный смартфон LG X300 работает под управлением Android 7.0: LG представила недорогой смартфон X300

    16:587

    Одноплатный ПК Raspberry Pi 3 Compute Module можно купить за 30 либо 25 долларов: Одноплатный ПК Raspberry Pi 3 Compute Module доступен для покупки

    15:581

    Китай заставит магазины приложений тщательнее проверять предлагаемое ПО: Китай усиливает контроль в Сети

    15:375

    Продажи ноутбуков Acer и Asustek в России существенно выросли: В течение последних двух лет Россия приносила Asustek всего 2-3% дохода

    13:3219

    Проблема со звуком Google Pixel носит аппаратный характер: Информацию озвучил анонимный сотрудник службы техподдержки Google

    12:523

    KGI Securities прогнозирует выпуск MacBook Pro с 32 ГБ ОЗУ в этом году: В продажу MacBook Pro с 32 ГБ памяти должен поступить осенью 2017

    12:1017

    Акционеры Harman подали в суд на компанию из-за сделки с Samsung: Часть акционеров выступает против сделки между Samsung и Harman

    11:3727

    Samsung приостановила распространение прошивки Android 7.0 Nougat для смартфонов Galaxy S7 и S7 Edge: Владельцы Galaxy S7 Edge начали получать очередное обновление бета-версии прошивки в Китае

    10:529

    Смартфон Xiaomi Mix Evo получит SoC Snapdragon 835: Протестированное устройство оснащено 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 6.0.1

    10:394

    Microsoft запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем: В патенте описываются смартфоны со сгибающимся дисплеем, которые можно складывать пополам, а также модели, состоящие из трех частей, соединенных шарнирами

    09:4020

    Системная плата Biostar Racing Z270GT8 получила слоты U.2 и M.2 для скоростных SSD: Плата Biostar Racing Z270GT8 лишилась комплектного SSD

    09:32

    AnTuTu опубликовала перечень самых популярных смартфонов с Android среди пользователей приложения в России и во всем мире: В нашей стране лидирует Xiaomi Redmi Note 3, второе место занимает Asus ZenFone 2

    08:4424

    Смартфону Samsung Galaxy S8 прочат фронтальную камеру разрешением 8 Мп с автофокусом: В этом году компания Samsung продолжит улучшать качество фотографий, которые позволят делать ее смартфоны

    08:3011

    Планшет Onda V10 Pro получил SoC с квартетом ядер Cortex-A72 и Cortex-A53: Планшет Onda V10 Pro работает с двумя ОС на базе Android

    08:255

    Опубликованы изображения смартфона Google Pixel 2 : Предположительно, в Google Pixel 2 будет использоваться SoC Snapdragon 835

    08:099

    В продаже появился смартфон Huawei Mate 9 с 6 ГБ ОЗУ: В различных китайских магазинах Huawei Mate 9 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти предлагается по цене около 800 долларов

    07:571

    Прокуратура требует арестовать вице-президента Samsung Electronics: Фактического главу Samsung Group могут арестовать в ближайшие дни

    07:0050

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