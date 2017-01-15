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    15 января 2017

    Мини-ПК Intel NUC6CAYS на базе ЦП семейства Intel Apollo Lake появился в продаже: Мини-ПК Intel NUC6CAYS не требует покупки дополнительных компонентов

    16:3015

    Беспроводной маршрутизатор Synology RT2600ac позволяет организовать сеть Wi-Fi 802.11ac Wave 2: Роутер Synology RT2600ac получил гибкие возможности для поднятия VPN

    14:278

    Продажи 50-долларового планшета Barnes & Noble Nook Tablet 7 приостановлены из-за комплектного зарядного устройства : Пока что компания рекомендует не пользоваться комплектным зарядным устройством, а заряжать планшет, например, от компьютера

    14:1422

    SpaceX успешно вернулась к космическим запускам: Это 28-й успешный запуск SpaceX

    13:57117

    Беспилотные электромобили Nissan Leaf начнут тестировать в Лондоне уже в феврале: Nissan заявила, что первое тестирование ее беспилотных автомобилей в Европе было одобрено правительством страны

    13:3412

    Создатель Android Энди Рубин в этом году может выпустить модульный смартфон: Essential Products планирует поддержку модулей сторонних производителей, при этом сама компания работает над аксессуаром в форме сферической камеры

    13:2133

    Qualcomm опровергла слухи о показе смартфона Nokia 8 на CES 2017: Компания ежегодно использует собственные прототипы смартфонов для рекламы своих новых однокристальных систем

    13:08

    LeEco привлекла $2,2 млрд инвестиций : Теперь компания LeEco планирует дальнейшее усиление своего присутствия в США, а также запуск линейки продуктов в ряде других стран

    13:015

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