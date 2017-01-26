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    26 января 2017

    Поставки телевизионных ЖК-панелей в прошлом году незначительно снизились: TrendForce оценили рынок ЖК-панелей в 2016 году

    20:2614

    NZXT Puck — магнитный держатель для гарнитур: NZXT Puck стоит около $20

    20:0314

    Рынок смартфонов Индии переходит к китайским компаниям. Apple остаётся лидером в сегменте дорогих моделей: Аналитики Counterpoint оценили рынок мобильных телефонов Индии

    19:5427

    MediaTek располагает складскими запасами продукции на сумму более 1 млрд долларов: Доход MediaTek в четвертом квартале 2016 года оказался на 11,3% больше, чем за год до этого

    19:1712

    Портативный принтер LG Pocket Printer (PD261) оценивается в 120 долларов: LG представила принтер Pocket Printer (PD261)

    18:517

    Финансовые показатели Texas Instruments превысили ожидания аналитиков: Texas Instruments отчиталась за 2016 финансовый год

    16:38

    Представлена зеркальная камера Pentax KP: В камере Pentax KP установлен датчик изображения формата APS-C разрешением 24 Мп

    15:5031

    Samsung, Apple и Huawei заняли почти половину рынка смартфонов по итогам 2016 года: Аналитики TrendForce оценили рынок смартфонов в 2016 году

    15:4840

    Доход SK Hynix в 2016 году составил около 15 млрд долларов: SK Hynix отчиталась за четвертый квартал 2016 года и год в целом

    15:012

    Марк Цукерберг отрицает слухи о его намерении баллотироваться на пост президента США во время следующих выборов: Марк Цукерберг пока не будет президентом США

    14:4112

    Windows 10 заняла более 20% рынка настольных ОС: Третье место принадлежит операционной системе Apple OS X

    14:3052

    Опубликована информация о пяти новых смартфонах Sony, анонс которых ожидается на MWC 2017: Конференция Sony на MWC 2017 запланирована на 27 февраля

    14:0920

    Xiaomi не поедет на MWC 2017, выход смартфона Xiaomi Mi6 может быть отложен: То, что Xiaomi не собирается на MWC 2017, может говорить о разном

    13:467

    HTC не собирается выпускать умные часы, но представит новый флагманский смартфон с SoC Snapdragon 835: HTC не хочет выпускать умные часы

    13:436

    Почти 16% американцев уже обзавелись носимыми электронными устройствами, но умные часы есть только у 4%: Лидером рынка умных часов является Apple

    13:331

    За прошлую четверть Samsung реализовала почти 100 млн мобильных устройств, значительно нарастив показатель в квартальном выражении: Samsung продала в прошлом квартале 90 млн мобильных телефонов

    13:2417

    Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S7 Edge жалуются на брак экрана, который производитель обещает устранить по гарантии: Производитель уточняет, что гарантийному ремонту подлежат только те смартфоны, дисплеи которых не имеют повреждений

    12:5042

    Опубликован отчет Qualcomm за первый квартал 2017 финансового года: В отчете указана операционная прибыль в размере 0,8 млрд долларов

    12:431

    Из-за слабых продаж смартфонов компания LG Electronics закончила четверть с чистым убытком: LG отчиталась за 2016 финансовый год

    12:316

    Смартфон Google Pixel 2 будет водонепроницаемым: В Google Pixel реализовать влагозащиту помешала нехватка времени

    12:212

    Илон Маск не шутил насчет тоннелей: Маск пообещал начать бурение тоннеля в течение ближайшего месяца

    12:1399

    Apple подает в суд на Qualcomm в Китае: В смартфонах Apple используются микросхемы сотовых модемов Qualcomm

    12:088

    Хьюго Барра стал вице-президентом Facebook, возглавив направление виртуальной реальности:

    12:001

    По прогнозу Nanya Technology, цены на память DRAM прекратят расти в третьем квартале 2017: Причина заключается в повышенном спросе и определенной нехватке данного товара

    11:35

    Компания LG Display опубликовала отчет за четвертый квартал 2016 года: За год доход LG Display увеличился на 6%

    11:07

    HP отзывает еще 101 000 аккумуляторов для ноутбуков в связи с риском возгорания : Эксплуатация отзываемых батарей связана с риском перегрева и возгорания

    10:446

    Смартфоны Archos 55b Cobalt и 50b Cobalt получили увеличенный объем ОЗУ и флэш-памяти: Основой смартфонов Archos 55b Cobalt и 50b Cobalt стала платформа Qualcomm

    10:051

    Samsung SM-Z250F может стать первым смартфоном с ОС Tizen 3.0: Основной целевой аудиторией новинки должны стать жители развивающихся стран

    10:003

    Опубликована десятка самых успешных китайских поставщиков смартфонов: Пятое место заняла ZTE, которой не хватило всего 1 млн устройств, чтобы сместить Xiaomi с четвертой позиции

    09:5117

    Смартфон Samsung Galaxy S8 получит док-станцию Samsung DeX: В описании Samsung DeX говорится о проецировании экрана мобильных устройств на компьютерные периферийные устройства

    09:2713

    Функциональность Find My AirPods поможет владельцам iPhone найти беспроводные наушники: Apple предупреждает, что громкий звук может нанести вред вашему слуху

    09:1141

    ТВ-приставка Yundoo Y8 получила SoC Rockchip RK3399 и до 4 ГБ ОЗУ: Медиаплеер Yundoo Y8 получил корпус необычной формы

    08:081

    Моноблок для конференций и совместной работы Cisco Spark Board основан на суперкомпьютере Nvidia Jetson TX1: Устройство Cisco Spark Board стоит 5000 долларов

    07:3011

    SoC Snapdragon 626 ляжет в основу среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy C5 Pro: Samsung Galaxy C5 Pro получит 4 ГБ ОЗУ

    07:003

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