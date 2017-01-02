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    2 января 2017

    Asus покажет смартфон с SoC Snapdragon 835 уже на CES 2017: Asus одной из первых покажет смартфон с новой SoC Qualcomm

    20:078

    Google и Fiat Chrysler Automobiles покажут на CES 2017 бортовую автомобильную систему, основанную на Android 7.0: Google и Fiat Chrysler Automobiles разрабатывают автомобильный ПК с Android

    19:523

    До анонса GPU AMD Vega остается меньше трех суток: Ожидается, что GPU AMD Vega будут выпускаться по нормам 14 нм

    19:4222

    Представлены смартфоны серии Samsung Galaxy A (2017): Смартфоны Galaxy A (2017) выпускаются в четырех цветах

    19:0921

    Стало известно, когда Samsung опубликует итоги расследования причин возгорания смартфонов Galaxy Note7: Расследование началось осенью прошлого года

    18:3511

    Смартфон Meizu M5S замечен в тесте Geekbench : Основой Meizu M5S служит SoC MediaTek MT6753 с восьмиядерным процессором

    18:193

    Смартфон Samsung Galaxy S7 Active тоже получит ОС Android 7.0: Смартфон Samsung Galaxy S7 Active прошел тестирование с ОС Android 7.0

    16:552

    Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017 полностью рассекречен: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017 оснащается SSD Intel и процессором Core i7-7600U

    16:5510

    Монитор Dell 27 Ultrathin: тонкие рамки, очень тонкий корпус и порт USB-C: Монитор Dell 27 Ultrathin будет стоить $700

    16:2953

    Смартфон ZTE BV0800: металлический корпус, сдвоенная камера и три разных модификации: Смартфон ZTE BV0800 получит две 13-мегапиксельные камеры

    16:121

    WhatsApp прекращает поддержку старых версий мобильных ОС: WhatsApp больше не будет поддерживать ОС Android 2.2, Windows Phone 7 и iOS 6

    15:515

    Новые умные телевизоры Samsung смогут воспроизводить видео с различных сервисов, запущенных на смартфоне: Samsung расширит возможности умных телевизоров

    15:3512

    Lenovo подготовила две стыковочные станции с портами USB-C: Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock оценена в $280, цена модели ThinkPad USB C Dock — $200

    14:309

    Аксессуар для смартфона Superbook в форме ноутбука задерживается на полгода: Теперь выпуск Superbook ожидается в июне 2017

    14:273

    Ноутбук Lenovo ThinkPad Yoga 370 оснащен экраном диагональю 13,3 дюйма: Lenovo ThinkPad Yoga 370 оснащается SSD с интерфейсом PCIe объемом до 1 ТБ

    13:258

    Компания Wistron, поставляющая компоненты для устройств Apple, хочет расширить производство в Индии: Индийский рынок смартфонов является одним из крупнейших в мире

    13:054

    Программу Google Gboard загрузили более 500 млн раз: Заменяя стандартную клавиатуру Android, приложение Gboard предлагает ряд интересных функций

    12:507

    В iOS 10.3 появится режим Theatre Mode: Начало первого бета-тестирования iOS 10.3 запланировано на 10 января

    12:398

    Смартфон Vivo V5 Plus оснастят сдвоенной фронтальной камерой: Первым смартфоном со сдвоенной фронтальной камерой стал Lenovo Vibe S1, представленный в сентябре 2015

    12:31

    Аналоговый синтезатор Ants! имеет частично модульную конструкцию: Средства на серийный выпуск синтезатора разработчики собирают с помощью сайта KickStarter

    12:266

    Обновленный смартфон Sony Xperia X получит уменьшенные рамки вокруг дисплея: Можно ожидать, что он также получит современную однокристальную систему и более емкий аккумулятор

    12:243

    Смартфоны OnePlus 3 и 3T получили ОС Android 7.0 Nougat: Также разработчики обновили фирменную оболочку до Oxygen OS 4.0, изменили дизайн меню, уведомлений и реализовали ряд других нововведений

    11:57

    LG предлагает использовать «обои OLED» как информационные табло: «Обои OLED» носят обозначение 55EJ5C-B

    11:395

    Snapdragon 835 является на 50% более энергоэффективной SoC, чем Snapdragon 801: Snapdragon 835 производится с использованием 10-нанометрового технологического процесса

    11:2114

    Взорвался еще один смартфон Xiaomi: Компания Xiaomi не комментирует ситуацию

    11:0527

    Смартфон HTC U Ultra должен получить передовую камеру: которая поможет смартфону возглавить рейтинг DxOMark

    10:553

    Новый смартфон 360 Mobiles получил 6 ГБ ОЗУ: Емкость несъемного аккумулятора составит 3920 мА•ч

    10:29

    Apple исследует возможность использования колесика Digital Crown в смартфонах и планшетах: Колёсико Digital Crown могло бы прижиться на смартфонах iPhone

    07:3030

    Основной темой выставки CES 2017 для компании LG будут роботы: LG покажет на CES 2017 много роботов

    07:00

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