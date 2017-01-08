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    8 января 2017

    Твердотельные накопители Toshiba BG типоразмера M.2, поддерживающие NVMe, показаны на CES 2017: В накопителях используется флэш-память типа TLC NAND

    21:2925

    Блок питания Cooler Master MasterWatt Author ME 1200 W имеет сертификат 80 Plus Titanium : Мощность нового блока питания серии MasterWatt — 1200 Вт

    21:0718

    У механической клавиатуры AZiO Retro 2 — круглые клавиши: В клавиатуре AZiO Retro 2 используются механические переключатели Kailh Blue

    20:5119

    Анонсированы продажи беспроводного варианта контроллера виртуальной реальности 3dRudder: Контроллер виртуальной реальности 3DRudder предназначен для ног

    20:434

    Домашний робот Mayfield Robotics Kuri оценен производителем в $699: Начат прием предварительных заказов на Mayfield Robotics Kuri

    20:307

    Норвегия первой в мире откажется от национального вещания в диапазоне FM: В течение года Норвегия полностью отключит FM-вещание

    19:3771

    Охранная система Cognitive Systems Aura не нуждается в видеокамерах: В состав охранной системы Cognitive Systems Aura входят всего два блока

    19:205

    Фото дня: 3D-карта на GPU AMD Vega: Инженерный образец карты на новом GPU оснащен воздушным охладителем

    19:0215

    На CES 2017 замечены 3D-карты EVGA GeForce GTX 1080 и 1070 с новым охладителем iCX : Когда начнутся продажи новых 3D-карт EVGA — пока неизвестно

    18:455

    Samsung представила защищённую от воды портативную АС Level Box Slim и мобильный принтер Image Stamp: Samsung представила пару разных мобильных устройств

    18:3015

    Ara — первая зубная щетка с искусственным интеллектом: Kolibree Ara помогает лучше чистить зубы

    18:2716

    Продажи системных плат в этом году сократятся на 5-10%: Уменьшение продаж связано с ослаблением спроса в Китае

    18:144

    Игровой ноутбук EVGA SC15 Gaming Laptop оснащён 120-герцовой панелью разрешением Full HD: Игровой ноутбук EVGA SC15 Gaming Laptop получил видеокарту GeForce GTX 1060

    18:035

    Microsoft представила собственную облачную автомобильную платформу Connected Vehicle Platform: Microsoft вышла на автомобильный рынок с облачной платформой

    17:505

    OmniVision предлагает три референсных образца сдвоенных камер для смартфонов : Сдвоенные камеры позволяют повысить светочувствительность, эмулировать оптический зум и эффект размытия фона

    16:30

    Roobo PuddingBeanQ — робот-компаньон с ИИ для детей: Продажи PuddingBeanQ начнутся в марте

    15:445

    Роутер Xiaomi Mi Router HD оснащается накопителями объемом 1 или 8 ТБ: В зависимости от установленного внутри HDD стоимость Xiaomi Mi Router HD равняется $200 или $500

    15:4015

    Однокристальная система Ambarella H3 поддерживает видео 8K: Однокристальная система Ambarella S3 предназначена для дронов верхнего сегмента и видеокамер нового поколения

    15:154

    Nvidia и Mercedes-Benz выпустят умный автомобиль в течение года: Уже сейчас понятно, что искусственный интеллект станет основой вычислений в будущем

    14:477

    Смартфон ZTE Blade V8 Pro ценой $230 оснащен сдвоенной камерой и портом USB-C: ZTE Blade V8 Pro построен на восьмиядерной SoC Qualcomm Snapdragon 625

    14:402

    Мобильные GPU AMD Radeon RX 500 являются переименованными моделями серии RX 400: Упоминание 3D-карты Radeon RX 570 с 8 ГБ памяти замечено на CES 2017

    14:376

    Представлен смартфон Nokia 6: 4 ГБ ОЗУ, стереозвук и цена $245: Емкость аккумулятора равна 3000 мА•ч, смартфон работает под управлением Android 7.1 Nougat

    14:2319

    Компания Corning показала, как можно использовать стекло Gorilla Glass в автомобилях: Из стекла Gorilla Glass изготовлено лобовое стекло, люк и другие детали

    14:208

    Сотрудник Oppo подтвердил выпуск смартфона Oppo Find 9 в первой половине 2017: Предшественник данного смартфона был выпущен весной 2014 года

    13:59

    Стало известно, какие 3D-карты установлены в ноутбуке с жидкостным охлаждением Asus ROG GX800VH: Asus ROG GX800VH — первый игровой ноутбук с 18-дюймовым экраном, поддерживающим технологию Nvidia G-Sync

    13:481

    Adata XPG SX950 — бюджетные SSD объемом до 1 ТБ для геймеров: Накопители оснащены кэш-памятью SLC

    13:407

    Датчики изображения OmniVision OV12A10 и OV12A1B предназначены для сдвоенных камер смартфонов: В датчиках изображения OmniVision OV12A10 и OV12A1B используется технология PureCel Plus

    13:274

    Компания DisplayLink показала прототип беспроводной гарнитуры VR со сверхмалой задержкой: Прототип беспроводной гарнитуры VR со сверхмалой задержкой, созданный специалистами DisplayLink, показан на CES 2017

    13:05

    Объектив Tsubasa Swallow 35mm F2 в стиле ретро предназначен для камер с креплением Leica M: Объектив Tsubasa Swallow 35mm F2 стоит $1800

    12:423

    Продажи Huawei за год выросли на 42%: Доход компании за последний год вырос на 42% и составил 19,2 млрд долларов

    12:419

    СВО Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280, Water 3.0 Riing Red 280 и Water 3.0 Riing Red 140 оснащены подсветкой: Подсветка находится в вентиляторах

    12:11

    Стала известна цена и дата начала продаж камеры Fujifilm GFX 50S: Также названы цены трех объективов для камеры Fujifilm GFX 50S

    11:3910

    Корпус NZXT Noctis 450 ROG поддерживает технологию подсветки Asus Aura: Продажи NZXT Noctis 450 ROG начнутся в феврале по цене $180

    11:25

    Все процессоры AMD Ryzen будут иметь разблокированный множитель: Половина новых наборов системной логики AMD будут поддерживать разгон

    07:0027

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