  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 января 2017

    Моноблочный компьютер Dell XPS 27 оснащается экранами 4K и дискретными видеокартами AMD: Акустическая система Dell XPS 27 представлена десятью громкоговорителями

    23:558

    Планшетный компьютер Dell Latitude 7285 оснащается процессорами Intel Kaby Lake и поддерживает беспроводную зарядку: В конфигурации Dell Latitude 7285 два порта USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3

    23:205

    Dell анонсировала рабочую станцию Precision 7720 для разработчиков приложений VR и AR: Для Dell Precision 7720 доступно 11 процессоров и 5 дискретных видеокарт

    22:503

    Китайские компании суммарно занимают уже более половины рынка смартфонов Индии: Индийский рынок смартфонов переходит к китайским производителям

    19:469

    SK Hynix первой в отрасли представила микросхемы памяти LPDDR4X DRAM объёмом 8 ГБ: SK Hynix будет выпускать восьмигигабайтные микросхемы LPDDR4X

    19:049

    Весной Google закроет API Hangouts: ПО Hangouts постепенно уходит в корпоративный сегмент

    18:4218

    Дроны GoPro Karma вернутся в продажу. В феврале компания расскажет, когда именно: GoPro раскроет результаты расследования проблемы с дронами Karma в следующем месяце

    18:246

    Gigabyte представила низкопрофильные 3D-карты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti: Видеокарты Gigabyte GTX 1050 OC Low Profile 2G и GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G выделяются габаритами

    17:347

    Видео дня: смартфон HTC Ocean с технологией чувствительных к касаниям граней: HTC показала новый флагманский смартфон в коротком видео

    17:1514

    Монитор Asus Designo Curve MX38VQ оснастили изогнутой панелью IPS диагональю 37,5 дюйма: Монитор Asus Designo Curve MX38VQ основан на панели IPS

    16:2220

    Asus ProArt PA32U — монитор с технологией квантовых точек, охватом пространства Rec. 2020 и технологией ProArt Calibration Technology: Монитор Asus ProArt PA32U будет стоит около 2000 долларов

    16:1353

    На CES 2017 были похищены два прототипа Razer: Он не стал уточнять, о каких именно устройствах идет речь

    15:4511

    LG наделила свой новый умный холодильник поддержкой голосового помощника Alexa: ИИ Alexa перебрался на холодильники

    15:4521

    Sony показала прототип полностью беспроводных наушников: Sony тоже работает над полностью беспроводными наушниками

    15:0523

    Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus будут представлены в марте-апреле 2017: Это первая официальная информация о дате выхода нового флагмана Huawei

    14:58

    Alcatel A3 XL — бюджетный смартфон с шестидюймовым экраном и ОС Android 7.0: Смартфон Alcatel A3 XL не поражает воображение параметрами

    14:472

    Смартфон Asus Zenfone Pegasus 3S получил аккумулятор емкостью 5000 мА•ч: Asus Zenfone Pegasus 3S поступит в продажу в январе по цене $288

    13:593

    ZTE сократит 10% штата: Численность штата ZTE в 2015 году составляла около 85 тыс. человек

    12:542

    Samsung планирует продать 60 млн смартфонов Galaxy S8 в этом году: Выход Samsung Galaxy S8 ожидается в марте-апреле этого года.

    12:4021

    10 лет назад Стив Джобс представил iPhone: В прошлом квартале на iPhone пришлось около 60% дохода Apple

    12:09107

    Состоялась утечка информации о цене и конфигурации трех версий смартфона Xiaomi Mi6: Что касается объема оперативной памяти, то старшая версия получит 6 ГБ ОЗУ

    11:2610

    Голосовой помощник Nokia Viki составит конкуренцию Siri, Cortana и Google Assistant: Голосовые помощники, вроде Siri, Cortana и Google Assistant, пользуются популярностью у владельцев мобильных устройств

    11:106

    Цены на панели для телевизоров диагональю от 40 дюймов выросли : 32-дюймовые дисплеи подешевели на $1

    10:554

    Смартфон Xiaomi Mi6 уже установил и обновил рекорд в AnTuTu: Напомним, нынешним лидером теста AnTuTu является смартфон iPhone 7 Plus

    10:4115

    Apple выпустит три новых планшета iPad: iPad Pro 2, «недорогой» iPad со старой платформой и флагманский с новым экраном и тонкими рамками: Apple выпустит относительно недорогой планшет iPad с SoC Apple A9

    08:3020

    Владельцы смартфонов Apple наконец-то получили возможность использовать умные часы Samsung : Samsung выпустила приложение для умных часов Gear для iOS

    08:0026

    HTC готовит смартфон Vive?: HTC может выпустить смартфон Vive с необычным дизайном

    07:305

    Носимое устройство BACtrack Skyn подскажет, сколько можно выпить, чтобы не лишиться права водить авто: Датчик BACtrack Skyn определяет уровень алкоголя в крови

    07:0014

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018