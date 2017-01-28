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    28 января 2017

    Фото дня: объектив Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 : Анонс объектива Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 ожидается на выставке CP+

    18:2610

    Ellisys представила карманный анализатор Bluetooth 5 LE: К достоинствам Bluetooth Tracker производитель относит питание от порта USB

    16:302

    Крепления, обеспечивающие совместимость охладителей Cryorig с процессорами AMD в исполнении AM4, можно будет получить бесплатно: На бесплатное крепление могут рассчитывать все владельцы изделий Cryorig, совместимых с процессорами AMD

    15:088

    В комплект Logitech MK850 Performance входит клавиатура и мышь с беспроводным подключением : В России продажи комплектов Logitech MK850 начнутся в конце февраля

    14:519

    Кабель SilverStone CPU04 оборудован разъемами USB-A и USB-C, нечувствительными к ориентации: Кабель SilverStone CPU04 заключен в нейлоновую оплетку

    14:0823

    Анонсированы европейские продажи обучающих наборов Acer CloudProfessor для создания устройств интернета вещей: Набор Acer CloudProfessor помогает научиться программировать и создавать устройства IoT

    13:374

    Смартфон Samsung Galaxy S8 может получить дисплей разрешением 2960 х 1440 пикселей с соотношением сторон 18,5:9: Разница в диагонали и разрешении должна быть незначительной, но формально она может быть

    13:3233

    На MWC 2017 Alcatel должна показать пять смартфонов, включая модульный: Смартфон сможет приобретать дополнительную функциональность при помощи сменных задних панелей

    13:203

    В тесте GFXBench замечен смартфон Xiaomi Redmi Note 3 Pro с ОС Android 7.1.1: К сожалению, невозможно сказать, когда начнется распространение новой версии ОС

    13:2010

    Опубликованы изображения умных часов LG Watch Style в цветах Silver и Rose Gold : Анонс первых умных часов с операционной системой Android Wear 2.0 ожидается 9 февраля

    12:241

    Главный дизайнер HTC перешел в Google: Главным дизайнером компании HTC и вице-президентом он стал в 2014

    12:1715

    Председатель Toshiba готов уйти : Компанию Toshiba снова ждут нелегкие времена

    12:122

    Смартфону Xiaomi Mi6 приписывают керамический корпус: Керамический корпус отличается чрезвычайно высокой стойкостью к появлению царапин

    11:3915

    За неполный год Microsoft реализовала «тысячи» гарнитур HoloLens: Microsoft довольна продажами гарнитур HoloLens

    09:009

    Игровой мини-ПК MSI Trident 3 теперь может оснащаться процессорами Intel Kaby Lake и видеокартой GeForce GTX 1050 Ti: Игровой мини-ПК MSI Trident 3 стоит минимум 900 долларов

    08:307

    За текущий год холдинг SK Group инвестирует в развитие бизнеса 15 млрд долларов: SK Group объявил о планах касательно инвестиций

    08:001

    Квартальная чистая прибыль STMicroelectronics выросла в 56 раз: STMicroelectronics отчиталась за 2016 год

    07:30

    Intel нарастила годовую выручку на 7%: Intel отчиталась за 2016 год

    07:006

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