  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 января 2017

    На дорогах Лас-Вегаса появился беспилотный автобус: В Лас-Вегасе начали испытания беспилотного автобуса

    16:5319

    Аналитики Global Positioning Specialists посчитали, сколько миллиардов долларов ВВП могли бы экономить беспилотные авто: Каждая страна могла бы сэкономить миллиарды долларов при внедрении беспилотных машин

    16:1648

    Смартфоны Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone 8 должны иметь одинаковую степень защиты от пыли и влаги: Прошлогодние Samsung Galaxy S7 и iPhone 7 получили класс защиты IP68 и IP67 соответственно

    15:1937

    Телескоп VLT модернизируют для поиска экзопланет у Альфы Центавра: Проект Breakthrough Starshot уже положительно влияет на науку

    14:3217

    Foxconn и Sharp могут вложить $8 млрд в строительство фабрики в США: Фабрика займется выпуском панелей для телевизоров, однако Foxconn, по слухам, также думает о том, чтобы начать производство iPhone в США

    14:096

    Samsung опубликовала видеоролики, в которых показан прототип смартфона Galaxy S8: Компания Samsung Display опубликовала на своей страничке в YouTube два видеоролика, которые посвящены технологии AMOLED

    13:5217

    Philips BDM4037UW является самым большим 4К-монитором с изогнутым дисплеем на рынке: Philips BDM4037UW уже появился в продаже по цене 51 309 рублей

    13:3917

    Представленный смартфон Samsung Galaxy C7 Pro основан на SoC Snapdragon 626: Смартфон Samsung Galaxy C7 Pro поддерживает Always On Display

    07:0010

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018