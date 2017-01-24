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    24 января 2017

    Apple вряд ли получит налоговые и таможенные льготы, которые просила у Индии: Правительство Индии, вероятнее всего, откажет Apple в льготах

    22:3734

    Schneider Electric выпустила ИБП Galaxy VX для ЦОД и промышленного использования: Модели получили четырехуровневый инвертор и режим экономии электроэнергии ECOnversion

    22:172

    Отныне для использования VPN в Китае необходимо получить специальное разрешение: В Китае запретили VPN

    20:2146

    Хромбуки Acer Chromebook Spin 11 и Asus Chromebook Flip C213 оснащены портами USB-C: Google представила пару новых образовательных хромбуков

    18:3111

    Hyperloop Transportation Technologies откроет лабораторию во Франции: Hyperloop Transportation Technologies подтверждает ориентацию на Европу

    18:1011

    Оптические приводы Pioneer BDR-S11J-BK и BDR-S11J-X поддерживают диски Ultra HD Blu-ray : Отличительной чертой BDR-S11J-X является более качественное воспроизведение звука

    17:5448

    В эту пятницу совет директоров Toshiba решит судьбу производства микросхем: После отделения производства микросхем японский производитель рассчитывает продать 20% предприятия

    17:346

    Samsung SDI завершила год с крупным операционным убытком и огромным ростом чистой прибыли: Samsung SDI отчиталась за 2016 финансовый год

    16:1040

    Планшет Asus ZenPad 3S 10 LTE получил новую платформу и может проработать автономно до 16 часов: Планшет Asus ZenPad 3S 10 LTE основан на SoC Snapdragon 650

    14:467

    Samsung планирует использовать в своих продуктах систему видеостабилизации, которая применена в Huawei Mate 9: В описании сделки говорится о том, что продукт, в котором будет применена технология Vidhance, не является смартфоном

    14:126

    Одна из основательниц Google X вернулась в Nest, не проработав в Apple и года: Компания Nest, специализирующаяся на выпуске устройств для умного дома, принадлежит холдингу Alphabet

    14:1217

    Владельцы мониторов LG UltraFine 5K жалуются на проблемы с устройством и подключёнными к нему ноутбуками MacBook Pro. Apple удаляет отзывы: Мониторы LG UltraFine 5K доставляют владельцам хлопоты

    14:0470

    Смартфону LG G6 может достаться SoC Snapdragon 821, а не Snapdragon 835: Именно поэтому LG G6 и другие премиальные смартфоны, которые появятся на рынке этой весной, будут использовать не Snapdragon 835

    13:588

    Названа новая дата начала продаж камер Nikon DL24-85, DL18-50 и DL24-500 : В компактных камерах Nikon DL24-85, DL18-50 и DL24-500 используются дюймовые датчики изображения

    13:538

    UMC рассчитывает в этом квартале начать коммерческие поставки 14-нанометровых микросхем: Компания UMC отчиталась за четвертый квартал 2016 года

    13:441

    Появилось первое изображение умных часов LG Watch Sport и Watch Style, созданных совместно с Google: Появилось изображение часов LG Watch Sport и Watch Style

    13:322

    Компактный трансформируемый ноутбук Acer TravelMate Spin B1 может проработать автономно до 13 часов: Ноутбук Acer TravelMate Spin B1 не боится небольшого количества воды

    13:184

    Samsung сохранит линейку смартфонов Galaxy Note: Производитель не стал преувеличивать значение неудачи модели Note7

    12:3326

    В течение трёх лет в Австралии почти полностью перейдут на биометрическую идентификацию пассажиров аэропортов: Австралия первой массово внедрит биометрические системы идентификации на таможне

    12:2510

    Наушники Apple AirPods непроизвольно отключаются во время разговора: Пользователи смартфонов iPhone 7 пока о проблеме не сообщают

    12:1736

    В мобильной акустической системе Mini Ellipse установлено четыре излучателя: АС Mini Ellipse стоит $99

    11:541

    Опубликован отчет Samsung за четвертый квартал 2016 года и год в целом: Доход Samsung за год вырос на 0,6%, операционная прибыль — на 10,7%

    11:3430

    Следующий запуск ракеты SpaceX Falcon 9 должен стать последним из «невозвратных»: Все запуски SpaceX, кроме следующего, будут проходить с возвращением первой ступени

    11:2933

    Apple опустилась на пятое место в рейтинге самых успешных поставщиков на рынке компьютеров: Лидером является Lenovo, которой принадлежит 21,3% рынка

    11:0672

    Gartner прогнозирует в этом году рост рынка полупроводниковой продукции на 7,2%: Свой оптимизм аналитики объясняют увеличением средней цены продажи в некоторых сегментах

    11:021

    Новые концепт-арты демонстрируют, как может выглядеть смартфон iPhone 8: Анализируя имеющиеся данные о конструкции и расположении элементов, мы можем согласиться, что такая версия имеет право на жизнь

    10:5220

    Механическая клавиатура Mushkin Carbon KB-001 оснащена полноцветной подсветкой: Механическая клавиатура Mushkin Carbon KB-001 оценена в $70

    10:505

    Власти Дубая продемонстрировали систему пожаротушения «Дельфин» на базе водяного реактивного ранца: Спасатель довольно уверенно справляется с контролем водяного реактивного ранца, при этом удерживая пожарный ствол

    10:4013

    Опубликован перечень смартфонов Xiaomi, которые получат ОС Android 7.0 Nougat: Во флагманской серии Xiaomi Mi обновление не будет выпущено только для Xiaomi Mi3 и оригинального Xiaomi Mi Note

    10:185

    Опубликовано новое изображение смартфона LG G6: На этой картинке устройство выглядит несколько иначе, хотя нам демонстрируют только лицевую часть

    10:0213

    Все новые хромбуки будут иметь поддержку приложений Android: На официальном сайте опубликовал список из более чем 60 моделей устройств, которые поддерживают или скоро начнут поддерживать приложения Android

    09:3120

    Одноплатный ПК Inforce 6309L основан на SoC Snapdragon 410E: Плата Inforce 6309L создана в соответствии со стандартом Linaro 96Boards

    09:242

    Смартфон Honor V9 получит 6 ГБ ОЗУ, сдвоенную камеру и аккумулятор емкостью 3900 мА•ч: Дисплей устройства будет иметь диагональ 5,7 дюйма при разрешении 2560 x 1440 пикселей

    09:132

    Продажи смартфонов Oppo R9, R9 Plus, Oppo R9s и R9s Plus превысили 20 млн единиц: Еще несколько лет назад об этой компании знали только в Китае

    09:037

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