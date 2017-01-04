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    4 января 2017

    Изогнутый игровой монитор Acer Predator Z301CT с кадровой частотой 200 Гц поддерживает технологию слежения за глазами пользователя: Acer Predator Z301CT оценен в США в $900

    22:4512

    Игровой ноутбук Acer Aspire VX 15 оснащается 3D-картами Nvidia GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti: Acer Aspire VX 15 в Европе будет стоить от 900 евро

    21:55

    Трансформируемый мобильный компьютер Asus Chromebook Flip C302CA представлен официально: Asus Chromebook Flip C302CA в базовом исполнении стоит $500

    20:1021

    Представлен беспроводной вариант наушников AKG N60 NC: Вариант наушников AKG N60 NC с интерфейсом Bluetooth называется AKG N60 NC Wireless

    19:241

    Новая версия устройства Fasetto Link поддерживает LTE: Fasetto Link — внешний накопитель и мобильная точка доступа в миниатюрном корпусе

    19:02

    Аналитики IDC оценивают расходы на IoT в минувшем году в 737 млрд долларов: Специалисты IDC ожидают, что рынок IoT в ближайшие годы будет расти на 15,6% в год

    18:41

    Обновлены внешние накопители LaCie d2 и Rugged : Цены на LaCie Rugged начинаются с $250, на LaCie d2 — с $430

    17:5614

    Автомобильная система Hyundai Blue Link научится понимать голосовые команды, отданные посредством устройства Google Home: Hyundai наделила свои авто поддержкой голосового помощника Google Assistant

    17:403

    Обновлённый игровой ноутбук Acer Predator 17 X получил самую производительную мобильную видеокарту: Acer обновила ноутбук Predator 17 X

    17:116

    В терминалах Garmin inReach SE+ и inReach Explorer+ используются разработки DeLorme в области спутниковой связи: Устройства Garmin inReach SE+ и inReach Explorer+ стали первыми, в которых нашла применение технология спутниковой связи inReach

    16:463

    Dell Inspiron 7000 — игровой ноутбук с современной видеокартой Nvidia Pascal, который стоит всего $800: Dell представила недорогие игровые ноутбуки

    16:3311

    Однокристальная система Qualcomm CSR8675 для беспроводных наушников наделена функцией активного шумоподавления: Qualcomm CSR8675 — первая звуковая SoC с Bluetooth и ANC

    16:15

    Игровой мини-ПК Asus VivoPC X готов к работе с гарнитурами виртуальной реальности: Игровой мини-ПК Asus VivoPC X оснащён видеокартой GeForce GTX 1060

    15:51

    Компания Samsung представила телевизоры QLED серий Q9, Q8 и Q7 : В новых телевизорах Samsung используется материал с квантовыми точками на основе металла

    15:4868

    Портативные сканеры Epson WorkForce ES-200 и ES-300W могут работать, получая питание от порта USB: Цена Epson WorkForce ES-200 — $249, WorkForce ES-300W — $299

    15:151

    Ноутбук AsusPro B9440 выделяется тонким корпусом, тонкими рамками, малой массой и необычной конструкцией: Ноутбук AsusPro B9440 стоит от $1000

    15:1110

    Компактный ноутбук-трансформер Toshiba Portege X20W: интерфейс Thunderbolt 3, CPU Intel Kaby Lake и 16 часов автономности: Toshiba Portege X20W работает с цифровым пером TruPen

    14:506

    Представлена обувь для виртуальной реальности Cerevo Taclim: Производитель рассчитывает довести необычное изделие до стадии серийного продукта осенью этого года

    14:473

    Планшетный компьютер Dell Latitude 5285 оснащается экраном диагональю 12,3 дюйма и процессорами Intel серии U: Стоимость Dell Latitude 5285 стартует с отметки $900

    14:20

    Представлен Acer Predator 21 X — первый ноутбук с огромным изогнутым дисплеем, оснащённый двумя видеокартами GeForce GTX 1080: Ноутбук Acer Predator 21 X стоит минимум $9000

    14:1336

    Планшет E Fun Ares 12 Flip оснащен дисплеем типа IPS размером 12,2 дюйма и разрешением 1920 х 1200 пикселей: Продажи E Fun Ares 12 Flip должны начаться во втором квартале 2017 года

    14:12

    Kingston DataTraveler Ultimate GT — первая флэшка объёмом 2 ТБ: Накопитель Kingston DataTraveler Ultimate GT предлагает рекордную для сегмента ёмкость

    13:4019

    Хромбук Acer Chromebook 11 N7 (C731), предназначенный для учебных заведений, соответствует требованиям теста MIL-STD 810G: Время автономной работы Acer Chromebook 11 N7 (C731) достигает 12 часов

    13:301

    Lenovo 500 Multimedia Controller — беспроводной контроллер в виде клавиатуры стоимостью $55: Устройство Lenovo 500 Multimedia Controller питается от двух батареек ААА

    13:161

    Wacom завершает разработку пера Bamboo Stylus, поддерживающего протоколы Active ES Pen и Microsoft Pen: Новое перо стало первым результатом сотрудничества Wacom и Microsoft

    13:091

    Умные очки дополненной реальности ODG R-8 и R-9 оснащены SoC Snapdragon 835: ODG R-9 поступит в продажу во втором квартале по цене $1800

    12:544

    Samsung Electronics ведет переговоры с LG Display о закупке панелей для телевизоров: Компания LG Display на данный момент является крупнейшим мировым производителем жидкокристаллических панелей

    12:525

    Смартфон Samsung Galaxy X со сгибающимся экраном может выйти во второй половине 2017: Samsung представит свой первый смартфон со сгибающимся экраном, самое раннее, в третьем квартале этого года

    12:487

    7-нанометровый техпроцесс TSMC будет готов к передаче заказов в производство во втором квартале: Новый техпроцесс TSMC рассчитан на выпуск микросхем для мобильных и высокопроизводительных приложений

    12:408

    В интерактивной доске QuirkLogic Quilla используется самый большой в мире электрофоретический экран: Продажи Quilla должны начаться в конце второго квартала

    12:133

    Samsung SDI поставляет аккумуляторы для большей части премиальных смартфонов Samsung, включая Galaxy S8: Samsung SDI повысила контроль качества и успешно возвращает доверие клиентов после истории с Galaxy Note7

    12:103

    Synaptics представила многофакторную систему распознавания пользователей по лицу и отпечатку пальца: Система использует технологию SentryPoint, которая, распознавая отпечатки пальцев, может отличить аутентичный отпечаток от поддельного

    11:571

    В OWC придумали, как улучшить ноутбуки Apple MacBook Pro образца 2016 года, сделав их толще: Поставки OWC DEC компания обещает начать весной

    11:3721

    Смартфон Huawei Honor 6X оценен в США и Европе на $100 выше, чем в Китае: Начало продаж в Европе начнется уже сегодня, а российский сайт Huawei обещает озвучить цену 12 января

    11:221

    Появились изображения камеры Panasonic FZ80 и объектива Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm F 2.8-4 Power OIS: Анонс новинок Panasonic ожидается сегодня

    11:14

    Электромобиль Faraday Future FF91 отнял у Tesla Model S P100D звание самого динамичного серийного автомобиля: На CES 2017 состоялась презентация конкурента Tesla Model S и Model X

    11:0316

    Серия Knowles RAF включает звуковые излучатели с уравновешенным якорем: В серию Knowles RAF вошла модель со степенью защиты IPx7

    10:571

    Samsung Electronics может улучшить финансовый результат позапрошлого квартала на 68%: Общая прибыль за год будет колебаться в диапазоне от 29 до 33 млрд долларов

    10:47

    Samsung патентует сдвоенную камеру для своих мобильных устройств: Сопроводительные изображения демонстрируют нам смартфон, основная камера которого является сдвоенной

    10:3219

    Представлена 10-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 835: Однокристальная система Qualcomm Snapdragon 835 оснащена модемом X16 LTE

    10:2420

    Wintel-планшет Lenovo Miix 720 стал заметно мощнее предшественника: Lenovo Miix 720, в отличие от предшественника, оснащается процессорами Intel серии U

    10:205

    Сетевой накопитель Lenovo Smart Storage оценен в $140: Lenovo Smart Storage выйдет в мае 2017

    10:125

    Компания E Ink представила самый большой в мире электрофоретический дисплей: Самый большой в мире электрофоретический дисплей представлен на CES 2017

    10:004

    Lenovo представила игровые ноутбуки Legion Y520 и Legion Y720: В ноутбуках могут быть установлены процессоры до Intel Core i7 седьмого поколения

    10:004

    Обновленный ноутбук-трансформер Lenovo ThinkPad X1 Yoga: CPU Intel Kaby Lake, интерфейс Thunderbolt 3 и экран OLED за доплату: Lenovo ThinkPad X1 Yoga стоит от $1500

    09:207

    Планшетный компьютер Lenovo ThinkPad X1 Tablet второго поколения представлен официально: Lenovo ThinkPad X1 Tablet в топовой конфигурации имеет процессор Intel Core i7-7Y75, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ

    08:202

    Представлены мобильные видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti, которые немного производительнее настольных аналогов: Nvidia представила мобильные карты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti

    07:009

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