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    3 января 2017

    Intel приобретет 15% Here до конца квартала: Владельцы картографического сервиса Here оказались не против участия Intel в его развитии

    22:08

    Simply NUC начинает прием заказов на новые модели компьютеров Intel NUC : Для предварительного заказа доступно пять новых моделей

    21:083

    Представлены настольные процессоры Intel Kaby Lake: Intel представила 16 процессоров Intel Core нового поколения

    21:0526

    Lenovo Smart Assistant — умная акустическая система с поддержкой голосового помощника Alexa: Lenovo наделила умную АС Smart Assistant поддержкой Alexa

    20:164

    Kanex представила на CES 2017 устройства с интерфейсом Thunderbolt 3: Линейка Kanex Thunderbolt 3 включает стыковочную станцию, переходник и кабели

    19:593

    Производитель называет Linksys Velop первым решением, обеспечивающим подключение Wi-Fi по всему дому: Компоненты модульной беспроводной сети Linksys Velop предложены в трех наборах

    19:358

    Первый после осеннего взрыва запуск ракеты SpaceX Falcon 9 намечен на 8 января: SpaceX опубликовала итоги расследования инцидента со взрывом своей ракеты

    19:0616

    Quanergy обещает в этом году начать выпуск недорогих «твердотельных» лидаров S3: Лидары Quanergy S3 предназначены для самоуправляемых автомобилей, роботов, дронов и охранных систем

    18:4813

    Умная майка Polar Team Pro Shirt позволяет следить за пульсом и физической активностью пользователя: Продажи Team Pro Shirt должны начаться в марте

    18:353

    Смартфон Asus ZenFone AR получит SoC Snapdragon 821: Смартфон Asus ZenFone AR будет поддерживать технологии Tango и платформу Daydream

    18:24

    Наушники Audeze iSine VR совместимы с известными гарнитурами виртуальной реальности: Наушники Audeze iSine VR совместимы с Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR и StarVR

    18:231

    Системная плата Biostar Racing Z270GT9 комплектуется SSD Intel 600p : Плата с SSD объемом 256 ГБ стоит $399

    18:012

    Изображения чехла позволяют узнать о дизайне смартфона LG G6: Смартфон LG G6 получит сдвоенную тыльную камеру

    17:382

    Intel пытается заполучить долю в компании Here: На какую долю претендует Intel — неизвестно

    17:35

    Смартфон Samsung Galaxy S8 может получить функцию, подобную Windows Continuum: Смартфон Samsung Galaxy S8 может получить аналог функции Continuum

    17:2223

    LG Display начнет поставку панелей OLED для телевизоров Sonу во втором квартале : Компании Sony приписывают намерение выпускать примерно 100 000 телевизоров OLED в год

    17:0512

    Ноутбук Eurocom Tornado F5 Killer Edition можно укомплектовать процессором для настольных ПК Intel Core i7-7700K (Kaby Lake): Для Eurocom Tornado F5 Killer Edition доступны видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080, 1070 и 1060

    16:358

    Гарнитура HyperX Cloud Revolver S комплектуется звуковой картой: Гарнитура HyperX Cloud Revolver S поддерживает объемный звук Dolby 7.1 Surround Sound

    16:084

    Ноутбук Dell XPS 13 нового поколения может принимать форму планшета: Официальная премьера Dell XPS 13 (9365) ожидается в ближайшие дни

    15:406

    На выставке CES 2017 ожидается появление первых устройств с поддержкой Wi-Fi 802.11ax: Основное новшество в 802.11ax — поддержка MU-MIMO 8x8 в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц

    15:354

    Представлены умные холодильники Samsung Family Hub 2.0: Местом анонса Samsung Family Hub 2.0 выбрана выставка CES 2017

    15:2019

    Началоcь тестирование смартфонов Samsung Galaxy S8: Обозначение Galaxy S8 Plus является условным

    13:5529

    В прошлом году умных часов Apple Watch было продано гораздо меньше, чем ожидалось: Заказы на выпуск умных часов Apple Watch следующего поколения достались Quanta

    13:2755

    Vernee подтвердила анонс первого смартфона с SoC Helio X30 на MWC 2017: Китайские источники считают, что устройство может получить дисплей разрешением 2К, до 8 ГБ оперативной и до 128 флэш-памяти

    13:09

    Специалистами AUO создан дисплей AMOLED, который можно сгибать в обе стороны: Чтобы получить такой результат, специалисты AUO внесли изменения в структуру панели

    13:026

    Windows 10 установлена на ПК большинства пользователей Steam. Рыночная доля ОС приблизилась к 25%: Менее чем за полтора года Windows 10 удалось просочиться на компьютеры большей части пользователей Steam

    12:5910

    Одновременно с камерой Panasonic Lumix DMC-GH5 ожидается анонс трех объективов: Камера Panasonic Lumix DMC-GH5, вероятно, будет комплектоваться объективом Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm F 2.8–4 Power OIS

    12:443

    Электромобиль Chrysler Portal сможет распознавать голоса и лица пассажиров: Примерная дальность хода Chrysler Portal составит около 400 км

    12:043

    В оснащение камеры Panasonic Lumix DMC-GH5 входит порт USB-C: Спецификации камеры Panasonic Lumix DMC-GH5 появились накануне анонса

    12:00

    Технология AMD FreeSync 2 автоматически переводит монитор в режим HDR: Анонс AMD FreeSync 2 ожидается в ближайшее время

    11:363

    Первым после смартфонов Google и Nexus обновление Android 7.1.1 получил Sony Xperia X: Прошивка доступна пользователям приложения и одноименной программы Concept for Android

    11:31

    Появились новые сведения о GPU AMD Vega : AMD будет использовать обозначение Radeon Vega

    11:2311

    Шлем виртуальной реальности Lenovo будет стоить не более $400: Дисплеи OLED устройства имеют разрешение 1440 x 1440 пикселей, на фронтальной части шлема располагаются две камеры

    09:572

    Опубликованы изображения смартфона iPhone 7 в цвете Blue Shade: Изображения появились в китайской социальной сети Weibo

    09:4521

    Foxconn запустит полностью автоматизированные фабрики: На данный момент Foxconn уже запустила 10 полностью автоматизированных линий на своих фабриках

    09:3014

    На CES 2017 ожидается анонс международной версии смартфона Xiaomi Mi Mix в белом цвете: Напомним, представленный в октябре этого года концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix пока что доступен в ограниченном объеме только на территории Китая

    09:166

    Ноутбук LG All Day Gram работает без подзарядки 24 часа: Все ноутбуки оснащены процессорами Intel Core седьмого поколения, оперативной памятью DDR4 (от 4 до 16 ГБ), SSD емкостью 256 или 512 ГБ

    08:4341

    Компьютерный корпус Silverstone RL06 обойдётся покупателям в $80: Компьютерный корпус Silverstone RL06 позволяет установить шесть вентиляторов

    07:002

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