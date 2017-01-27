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    27 января 2017

    В браузере Chrome 56 оптимизировали процесс обновления web-страниц: Chrome 56 доступен для загрузки на трёх платформах

    20:3614

    Apple переведёт в Ирландию дополнительные активы: Apple перевезёт активы iTunes в Ирландию

    20:0118

    Очередной квартал для Microsoft завершился практически без изменений основных финансовых показателей в годовом выражении: Microsoft отчиталась за второй квартал 2017 финансового года

    19:481

    Регистрация торговой марки Samsung Gear Fit Pro может указывать на планы выпуска нового умного браслета: О сроках выпуска устройства Samsung Gear Fit Pro пока данных нет

    18:195

    Seagate рассчитывает начать поставки HDD объемом 18 ТБ не позднее, чем через полтора года : К 2020 году должны быть готовы HDD объемом 20 ТБ

    17:5925

    Специалиста, руководившего разработкой автопилота, обвинили в краже секретов Tesla: Ответчик диагностировал у Tesla «паранойю»

    17:4112

    В 2016 году через PayPal было проведено платежей на сумму почти 100 млрд долларов: Компания PayPal отчиталась за четвертый квартал 2016 года и год в целом

    17:083

    Novaled приступает к строительству новой штаб-квартиры и центра НИОКР в Дрездене: Samsung инвестирует в развитие Novaled более 20 млн евро

    15:013

    Специалисты Toyobo и Union Tool создали майку, способную замечать сонливость водителя : В майке используется проводящий материал для умной одежды Toyobo Cocomi

    14:376

    Apple приписывают желание присоединиться к Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в создании искусственного интеллекта: С 2011 года Apple предлагает потребителям сервис персонального виртуального помощника Siri

    13:5125

    Совет директоров Toshiba одобрил план выделения производства микросхем в самостоятельное предприятие с последующей продажей его части: Toshiba — второй по величине производитель флэш-памяти NAND в мире

    13:27

    Бокс LenzO позволяет снимать смартфоном Apple iPhone 7 под водой: Сейчас на сайте Kickstarter идет сбор средств на выпуск LenzO

    12:3815

    Смартфон LG G6 предстал на новой фотографии: По реалистичным пылинкам на корпусе смартфона можно предположить, что это реальная фотография, а не компьютерное изображение

    12:217

    Более 99% дохода Alphabet в четвертом квартале 2016 обеспечила Google: Чистая прибыль выросла с 4,9 до 5,3 млрд долларов

    12:096

    Google открывает платформу виртуальной реальности Daydream для всех разработчиков: Выставка CES 2017 показала, что некоторые производители смартфонов уже проявили интерес к Daydream

    12:04

    BBC100-1 может стать первым смартфоном BlackBerry с местами для установки двух SIM-карт : Информации о цене и доступности устройства за пределами Индонезии пока нет

    11:419

    Специалисты Fujitsu Laboratories разработали технологию управления подключениями LTE и Wi-Fi, в среднем удваивающую скорость передачи данных: Разработка Fujitsu Laboratories позволяет более рационально использовать ресурсы LTE и Wi-Fi

    11:394

    Фото дня: смартфон Samsung Galaxy S8 во плоти: Samsung Galaxy S8 позирует перед камерой

    11:3732

    LG Display нет в списке поставщиков панелей OLED для смартфонов Apple iPhone 8 : Информацию, что LG Display не будет поставлять дисплеи для iPhone 8, подтвердил один из старших руководителей компании

    11:1039

    Смартфон Moto Z (2017) может получить сканер радужной оболочки глаза: Компания Lenovo зарегистрировала патент, в котором описывается работа сканера радужной оболочки глаза в мобильном устройстве

    11:06

    ZeroTech анонсирует экшн-камеру Rollcap со встроенным карданным стабилизатором: Продажи Rollcap должны начаться позже в этом году по цене $500-600

    10:449

    В США продвигают закон, который позволит обычным мастерским ремонтировать iPhone и другие устройства: Законопроект направлен на ликвидацию модели «авторизованных сервисных центров», которой придерживается большинство производителей

    10:4422

    Компания Western Digital отчиталась за второй квартал 2017 финансового года: Western Digital успешно реализует стратегию, включающую увеличение выпуска памяти 3D NAND

    10:243

    Средняя цена продажи смартфонов iPhone снижается, так как пользователи предпочитают не самые новые модели: Аналитик Марк Московитц (Mark Moskowitz) объясняет, что многие пользователи предпочитают сегодня приобретать iPhone 6S

    09:5231

    В Facebook появилась возможность использовать USB-накопитель в качестве электронного ключа: Специалист по безопасности Facebook Брэд Хилл (Brad Hill) рассказал пользователям социальной сети о нововведении

    09:435

    Смартфон Huawei P10 получит звуковую систему, созданную Yamaha и Harman/Kardon: Опубликованы новые изображения смартфона

    09:197

    Недорогой ноутбук Jumper EZbook 3 получил экран диагональю 14,1 дюйма с тонкими рамками: Ноутбук Jumper EZbook 3 обзавелся новой SoC поколения Apollo Lake

    09:146

    Apple построит в Неваде еще одну солнечную электростанцию мощностью 200 МВт: Данная электростанция будет генерировать энергию, которая будет предназначаться для работы дата-центра Apple

    08:5934

    Google работает над бюджетными смартфонами Pixel, а также тестирует некую однокристальную систему Intel: В нынешнем году могут появиться недорогие смартфоны Pixel

    08:0010

    Смартфон Samsung Galaxy S8 может получить отсек для пера S Pen: Смартфон Samsung Galaxy S8 как одна из причин сомневаться в успехе модели Note 8

    07:4010

    Microsoft рассказала о режиме Game Mode в Windows 10, который уже можно опробовать: Game Mode в Windows 10 уже можно опробовать

    07:3017

    Монитор Benq EW2770QZ оснащён «инновационным» датчиком освещённости: В мониторе Benq EW2770QZ реализована технология Brightness Intelligence Plus Technology

    07:0012

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