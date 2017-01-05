  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 января 2017

    Владельцы процессорных охладителей be quiet! смогут бесплатно получить крепление для AM4: Заказать крепление можно будет, начиная с 9 января на сайте производителя

    21:037

    Кадровая частота мониторов Acer Predator XB252Q и XB272 составляет 240 Гц : В Acer Predator XB252Q и XB272 используются матрицы TN разрешением Full HD

    20:3013

    Хромбуки нового поколения Samsung Chromebook Plus и Chromebook Pro с экранами Quad HD трансформируются в планшеты: Различие между двумя моделями заключено в процессоре

    20:2033

    Камера Fujifilm X-T2 Graphite Silver Edition появится в продаже в конце января: Металлические поверхности корпуса Fujifilm X-T2 Graphite Silver Edition имеют трехслойное покрытие

    20:022

    Опубликованы изображения и предполагаемая дата выхода смартфона Samsung Galaxy S8: Начало продаж Samsung Galaxy S8 запланировано на 18 апреля этого года

    19:5442

    Камера Polaroid Pop — новый подход к моментальному фото: О цене Polaroid Pop производитель пока молчит

    19:4010

    Ультрабук Asus ZenBook 3 Deluxe UX490UA оснащен двумя портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt: Asus ZenBook 3 Deluxe UX490UA оснащен экраном диагональю 14 дюймов, но корпус сравним по габаритам с корпусами 13-дюймовых ноутбуков

    19:1527

    Razer Project Valerie — игровой ноутбук с тремя дисплеями, поддерживающими G-Sync: Планирует ли Razer выпустить серийное изделие на основе Project Valerie — пока неизвестно

    19:0914

    Автомобильная док-станция JBL Smartbase оснащается беспроводной зарядкой: Автомобильная док-станция JBL Smartbase стоит 150-200 долларов

    19:052

    Беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GF9 весит 269 г: Продажи Panasonic Lumix DMC-GF9 начнутся в феврале

    18:408

    Маршрутизаторы Linksys EA8300 и EA9300 соответствуют спецификации Wi-Fi 802.11ac Wave 2 : Одновременно представлен адаптер Linksys WUSB6400M

    18:201

    LG привезла на CES 2017 домашних и коммерческих роботов: LG показала несколько интеллектуальных роботов

    18:20

    Разработчик называет Memo Box Mini самой маленькой умной коробкой для таблеток: Memo Box Mini проследит за приемом лекарств

    17:593

    Защищённые умные часы Casio Pro Trek WSD-F20 продолжают идеи, заложенные в прошлогодней модели: Умные часы Casio Pro Trek WSD-F20 получили модуль GPS

    17:448

    BMW Group, Intel и Mobileye во втором полугодии начнут тестирование примерно сорока беспилотных автомобилей : Первый полностью самоуправляемый автомобиль BMW будет называться iNEXT

    17:37

    JBL BassPro Go — комплект из портативной АС и стыковочной станции с сабвуфером, устанавливаемой в автомобиле: JBL BassPro Go можно пользоваться в машине и вне ее

    17:162

    Changhong H2 — первый в мире потребительский смартфон, оснащённый молекулярным сканером: Смартфон Changhong H2 получил технологию SCiO

    17:0718

    Представлена графическая архитектура AMD Vega: Появление GPU на новой архитектуре ожидается в текущем полугодии

    17:0018

    Представлен смартфон Asus ZenFone 3 Zoom со сдвоенной камерой: Asus ZenFone 3 Zoom поступит в продажу в феврале

    16:5510

    Портативный аккумулятор Adata X7000, напоминающий смартфон, может заряжать два устройства одновременно: Емкость портативного аккумулятора Adata X7000 равна 7000 мА∙ч

    15:397

    Смартфон Asus Zenfone AR: SoC Snapdragon 821, 4 камеры, 8 ГБ ОЗУ и поддержка технологий дополненной и виртуальной реальности: Asus Zenfone AR поступит в продажу во втором квартале текущего года

    15:0013

    Компания FLIR представила на CES 2017 пять моделей тепловизионных камер: Список новинок включает модель FLIR C3 Rugged Pro в усиленном исполнении

    14:475

    Каждые 20 часов сервиса GeForce Now для ПК и Mac будут стоить $25: При желании можно будет заплатить больше, чем активировать более качественные настройки графики

    14:1330

    Компактная камера Canon PowerShot G9 X Mark II отличается от своей предшественницы процессором: Видоискателя у камеры Canon PowerShot G9 X Mark II нет

    14:027

    Стартовая цена Xiaomi Mi6 может оказаться более высокой, чем у предыдущих флагманов компании: Источники называют в качестве причин стоимость комплектующих, из-за которой цена на Xiaomi Mi6 может стартовать с отметки около $370

    13:5112

    Speck выпустила защитные чехлы Presidio для MacBook Pro и iPhone: Presidio Show уже доступен по цене $39,95, Presidio Clear появится в феврале по цене $99,95

    13:374

    Представлен самый быстрый USB-накопитель SanDisk Extreme Pro USB 3.1 емкостью 256 ГБ: Устройство поступит в продажу в январе по цене $180

    13:264

    В спецификации HDMI 2.1 появятся форматы 8K60 и 4K120: Спецификация HDMI 2.1 будет принята во втором квартале

    13:2210

    В 2016 году было отгружено около 12 млн моноблоков: Суммарно Lenovo, HP и Apple отгрузили 72,3% от общего числа моноблоков

    13:029

    Sony возвращается на рынок телевизоров OLED с моделью Bravia XBR-A1E : Sonу использует в телевизорах Bravia XBR-A1E панели производства LG Display

    13:0046

    Samsung отгрузила более 5 млн шлемов Gear VR : Ожидается, что Samsung Gear VR 2 будет выпущена весной вместе со смартфонов Galaxy S8

    12:5111

    Смартфон BlackBerry Mercury представят только на MWC 2017, опубликованы новые фотографии: Мероприятие, напомним, начнется в конце февраля этого года

    12:295

    Поставки ЖК-панелей для телевизоров в 2016 году составили 258 млн штук: На 32-дюймовые панели пришлось около 30% всех поставок

    11:499

    Oppo и Vivo планируют отгрузить по 150 млн смартфонов в этом году, аналитики не согласны: Аналитики высказывают предположение, что наиболее реальными планками для Oppo и Vivo на этот год являются 120 и 100 млн смартфонов соответственно

    11:383

    Аксессуар AirBar для MacBook Air, который наделяет дисплей сенсорной функциональностью, оценен в $99: Устройство подключается к разъему USB, оно не требует установки какого-либо программного обеспечения

    11:248

    Однокристальная система MediaTek MT2533D предназначена для умных гарнитур и наушников: Поставки MT2533D начнутся в этом квартале

    11:09

    На «гигафабрике» Tesla начат выпуск аккумуляторов : Первая продукция фабрики — цилиндрические ячейки 2170, разработанные совместно Tesla и Panasonic

    10:4626

    Игровой монитор Asus ROG Swift PG27UQ может предложить панель IPS разрешением 4K и поддержку кадровой частоты 144 Гц: Монитор Asus ROG Swift PG27UQ получил панель с квантовыми точками

    08:0017

    Через два года автомобили концерна Volkswagen AG будут оснащаться информационно-развлекательными системами с SoC Snapdragon 820A: Volkswagen AG и Qualcomm объявили о новом этапе сотрудничества

    07:3010

    Мультиспортивные часы Garmin Fenix 5 стали лучше предшественников, но и значительно дороже: Garmin представила часы Fenix 5

    07:009

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018