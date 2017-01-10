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    10 января 2017

    MSI представила линейку игровых ПК с процессорами Intel Kaby Lake и видеокартами Nvidia: В линейку вошли MSI Aegis Ti3, Aegis X3, Aegis 3, Nightblade 3, Nightblade MI3 и Trident 3.

    22:526

    Фотогалерея дня: смартфон HTC U Ultra, оснащённый дополнительным дисплеем и не похожий на другие модели компании: Смартфон HTC U Ultra получит новый дизайн

    21:0420

    Популярность видеокарт Nvidia Pascal среди геймеров растёт: Опубликована статистика Steam за декабрь

    20:4113

    ARM заявила, что все желающие компании смогут выпускать однокристальные системы для ПК: Все разработчики SoC с архитектурой ARM смогут выпускать x86-совместимые решения

    19:0864

    Новый моноблок Samsung можно использовать в качестве беспроводной акустической системы даже при выключенном ПК: Samsung показала необычный моноблок, но не назвала дату старта продаж

    18:3818

    Часть компании Yahoo, не включённая в сделку с Verizon, будет объединена под именем Altaba: Остатки Yahoo назовут Altaba

    18:085

    Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti будет представлена в марте на выставке PAX East: Видеокарту GeForce GTX 1080 Ti представят в марте

    17:407

    Смартфоны Samsung Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus со сгибающимися дисплеями уже тестируются в Китае: Samsung Galaxy X1 получил модельный номер SM-X9000, а Galaxy X1 Plus носит маркировку SM-X9050

    14:1538

    Опубликован рейтинг смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности, составленный по данным AnTuTu: Замыкает десятку Xiaomi Mi 5S, который при цене около $270, является самым дорогим смартфоном в этом рейтинге

    13:5024

    Флагманский смартфон LG получит дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением QHD+ с соотношением сторон 18:9 : Яркость нового экрана должна быть на 10% выше, чем у ЖК-дисплеев разрешением QHD, а его энергопотребление снижено на 30%

    13:3715

    Samsung случайно подтвердила способность голосового помощника Bixby работать с сервисом Samsung Pay: Голосовой помощник Bixby и сервис Samsung Pay Mini уже не за горами

    13:12

    Samsung SDI анонсировала новое поколение аккумуляторных батарей для автомобилей: Новые АКБ Samsung SDI обеспечат машинам запас хода в 600 км

    12:4640

    Акции Samsung выросли до рекордного значения: В течение последних несколько недель акции Samsung продолжали расти, вчера достигнув рекордного значения около $1570 за акцию

    12:3240

    HTC отчиталась о самом маленьком доходе за последние 11 лет: Суммарно за весь 2016 году доход компании составил 2,45 млрд долларов, что на 35% меньше чем было годом ранее

    12:109

    Razer подтвердила кражу двух ноутбуков Valerie, за ценную информацию компания заплатит $25 тыс.: В 2011 году из офиса Razer в Сан-Франциско были украдены два прототипа ноутбуков Razer Blade

    11:5620

    MediaTek увеличила годовую выручку почти на 30%: 2016 год для MediaTek завершился успешно

    11:43

    Motorola Cristofer Connect — умная акустическая система с поддержкой Alexa и Google Assistant, выполненная в стиле ретро: Умная АС Motorola Cristofer Connect поддерживает и Alexa, и Google Assistant

    11:277

    Прототип смартфона Moto G5 Plus выставили на продажу за $389: Продавец не поделился сведениями, откуда у него оказался смартфон

    11:156

    Одноплатный ПК Qnap Qboat основан на специализированной SoC Intel AnyWAN GRX750: Плата Qnap Qboat ориентирована на обработку больших потоков сетевого трафика

    11:114

    Asus использует платформу Rockchip в одноплатном ПК Tinker Board: Плата Asus Tinker Board совместима с дистрибутивом Debian

    11:11

    На CES 2017 компания Bosch представила свой концепт-кар: Подключение автомобиля к умному дому или умному городу через облако дает зримые преимущества, превращая машину в помощника на четырех колесах

    11:0112

    Bluboo может опередить Xiaomi и Samsung, выпустив первый смартфон с SoC Snapdragon 835 и четырьмя камерами: Источники сообщают, что разработка Bluboo D1 идет семимильными шагами,

    10:158

    Талисман Xiaomi стал умным помощником Kuri: Xiaomi Kuri будет доступен по цене $29

    10:0512

    IBM и Samsung наиболее активно регистрировали патенты в 2016 году среди технических компаний: Несмотря на большое количество новостей о патентах, которые регистрирует Apple, попасть в десятку ей не удалось

    09:5649

    Waymo на порядок снизила стоимость технологии беспилотного вождения: А также в очередной раз повысила безопасность автопилота

    09:475

    Новые мониторы Dell: 24 Touch Monitor (P2418HT) и 24 Monitor for Video Conferencing (P2418HZ): В обеих моделях установлены матрицы IPS диагональю 23,8 дюйма разрешением Full HD

    09:451

    Dell Canvas — 27-дюймовый сенсорный дисплей ценой $1800 для управления ОС и работы с прикладным ПО: Dell Canvas совместим с электронным пером Dell Canvas Pen и оснащается фирменным контроллером-шайбой

    09:209

    Смартфон Asus ZenFone 3 Zoom дешёвым не будет: Смартфон Asus ZenFone 3 Zoom будет стоить 530 долларов в максимальной конфигурации

    09:002

    Samsung намерена реализовать в новом году 100 млн смартфонов семейства Galaxy J: Galaxy J — самые продаваемые смартфоны Samsung

    08:30

    Автомобили Ford с системой Sync 3 получат полную поддержку голосового помощника Alexa до осени текущего года: Ford взяла на вооружение ИИ Amazon Alexa

    08:00

    Samsung может показать смартфон Galaxy S8 в марте или даже феврале, но продажи стартуют в апреле: Смартфон Samsung Galaxy S8 может быть представлен задолго до выхода на рынок

    07:3016

    Sharp инвестирует немногим менее 1 млрд долларов в производство панелей OLED : Sharp и Foxconn приступят к выпуску панелей OLED лишь в 2019 году

    07:0022

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