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    6 января 2017

    Моноблочный компьютер HP Envy Curved AIO 34 использует саундбар в качестве подставки: HP Envy Curved AIO 34 оснащается 3D-картой AMD Radeon RX 460

    23:209

    Большой изогнутый монитор HP Omen X 35 для геймеров оценен в $1300: В HP Omen X 35 используется ЖК-панель AMVA+ с радиусом кривизны 1,8 м

    22:2019

    EliteBook x360 1030 G2 стал самым тонким и легким ноутбуком-трансформером в портфолио HP: Масса EliteBook x360 1030 G2 составляет 1,28 кг

    21:209

    Фотогалерея дня: 3D-карта Gigabyte GeForce GTX 1080 Aorus : Карта Gigabyte GeForce GTX 1080 Aorus относится к верхнему сегменту

    20:526

    В линейку Thermaltake C1000 вошла первая в мире черная охлаждающая жидкость для компьютерных СВО: Жидкость Thermaltake C1000 расфасована в бутылки по 1 л

    20:3428

    Компьютерное шасси Thermaltake Core P1 TG Mini ITX можно повесить на стену: Ключевым элементом дизайна Core P1 TG Mini ITX вполне можно назвать стенку из закаленного стекла

    20:2011

    Ноутбук HP Spectre x360 15 по умолчанию оснащается дисплеем 4K: HP Spectre x360 15 также получил дискретную видеокарту Nvidia GeForce 940MX

    20:2012

    Объектив Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / Power O.I.S. (H-ES12060) системы Micro Four Thirds оценен в $1000 : Продажи Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / Power O.I.S. (H-ES12060) должны начаться в марте

    19:3615

    ECS показала на CES 2017 всю линейку мини-ПК Liva: Мини-ПК ECS Liva Z Plus построен на процессоре Intel Kaby Lake

    19:155

    Твердотельные накопители WD Black PCIe будут предложены объемом 256 и 512 ГБ : Твердотельные накопители WD Black PCIe оснащены интерфейсом PCIe Gen3 x4

    18:498

    Ricoh показала камеру со сферическим обзором, которую можно использовать для круглосуточного потокового вещания : Производитель собирается поставлять камеру в составе наборов Ricoh R Development Kit

    18:353

    DJI стала владельцем Hasselblad: К каким последствиям приведет смена владельца — пока можно только гадать

    17:2330

    Настольный робот, показанный Panasonic на CES 2017, похож на птицу: Робот-компаньон Panasonic может передвигаться со скоростью до 3,5 км/ч

    15:4530

    Объектив Meike MK-6.5mm-F2.0 предназначен для беззеркальных камер формата APS-C: Объектив Meike MK-6.5mm-F2.0 весит 300 г

    15:239

    Компания Panasonic обновила четыре модели объективов серии Lumix G: Список обновленных моделей включает Lumix G X Vario 12-35mm / F2.8 II ASPH. / Power O.I.S.

    15:102

    Датчик изображения OmniVision OS05A поддерживает HDR: Разрешение датчика OmniVision OS05A — 5 Мп

    13:511

    Компания Visteon показала прототип гибких дисплеев OLED для автомобилей: Внедрение OLED в автомобильной электронике сопряжено с определенными проблемами

    13:201

    По данным IHS, в этом году Apple уменьшит объем заказов дисплеев для ноутбуков: Главным поставщиком должна остаться компания LG Display

    13:0415

    Наушники Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless оснащены функцией активного шумоподавления: Наушники Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless имеют складную конструкцию

    12:535

    Смартфон Xiaomi Mi6 должен звучать лучше предшественников: Компания Xiaomi заключила соглашение с Via Licensing Corporation, которая является подразделением Dolby laboratories

    12:5212

    По подсчетам Apple, операционная система iOS 10 установлена на 76% устройств: По словам Apple, по скорости распространения iOS 10 превосходит свою предшественницу

    12:3823

    Razer показала систему Project Ariana, принцип работы которой позаимствован у IllumiRoom: Подробности о цене и дате выхода Project Ariana пока не сообщаются

    12:325

    Камера Panasonic Lumix DMC-FZ80 оснащена 60-кратным зумом: Камера Panasonic Lumix DMC-FZ80 поддерживает съемку видео 4K

    12:204

    Толщина модульного 65-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4 составляет 4,9 мм: В будущем вы сможете заменить сам экран, оставив без изменений основной блок, или сделать наоборот для расширения функциональности

    12:076

    Камера Fujifilm X-Pro2 Graphite Edition окрашена в цвет графита: Камера будет продаваться в комплекте с объективом Fujinon XF23mm F2 R WR и блендой LH-XF35-2

    11:286

    За 36 часов заявки на покупку электромобиля Faraday Future FF91 оставили более 64 тыс. человек: Заплатившие по 5 тыс. долларов, смогут приобрести электромобиль первыми

    11:1314

    Представлены первые игровые ноутбуки Samsung: Notebook Odyssey: Samsung Notebook Odyssey базируется на новых процессорах и видеокартах, представленных уже в этом году

    11:1117

    Intel Compute Card — компьютер размером с кредитную карту: Платформа Intel Compute Card имеет размеры 95 x 55 x 5 мм

    11:0312

    На CES 2017 показали белую версию смартфона Xiaomi Mi Mix: К сожалению, дата выхода устройства не была озвучена

    10:54

    Представлены внутриканальные наушники Sennheiser HD 1 In-Ear Wireless : Внутриканальные наушники Sennheiser HD 1 In-Ear Wireless подключены к «ошейнику»

    10:483

    Федеральная торговая комиссия США подала в суд на D-Link: D-Link обвиняют в недостаточной защищенности ее продукции от хакеров

    10:308

    Зарядное устройство Elago W3 для Apple Watch выполнено в форме компьютера Macintosh 128K: Цена Elago W3 Stand составляет $13,5

    10:216

    LG подтвердила, что смартфон LG G6 не будет модульным: LG G6 поступит в продажу по той же цене, что и LG G5

    10:053

    Выход смартфона HTC One X10 ожидается в первом квартале 2017: HTC One X10 должен поступить в продажу по цене около $290

    09:421

    Apple вложит $1 млрд в инвестиционный фонд SoftBank Vision Fund: SoftBank Vision Fund должен начать свою работу в следующем году

    09:285

    Обновленная ТВ-приставка Nvidia Shield лучше интегрируется в систему умного дома: Nvidia Shield научится воспроизводить актуальные форматы видео в том числе и в онлайновых сервисах

    09:197

    Обновленные ноутбуки Acer Aspire V Nitro оснащаются видеокартами Nvidia GeForce GTX 1060 и 1050 Ti: Acer Aspire V Nitro 15 (VN7-593G) оценен в $1200, а цена модели Aspire V Nitro 17 (VN7-793G) — $1400

    09:001

    Портативная акустическая система JBL Pulse 3 совмещена со светомузыкальной установкой: Производитель планирует начать продажи JBL Pulse 3 в черном и белом вариантах этой весной по цене $200

    09:002

    Видеографу на заметку: представлена беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GH5: Panasonic Lumix DC-GH5 оценена в $2000

    08:0012

    Камера Fujifilm FinePix XP120 выдерживает падения с высоты до 1,75 м и погружения на глубину до 20 м: В продаже камера Fujifilm FinePix XP120 должна появиться в феврале по цене $230

    08:003

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