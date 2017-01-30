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    30 января 2017

    3D-карта Asus Expedition GTX 1070 разогнана в заводских условиях : Конструкция системы охлаждения Asus Expedition GTX 1070 включает два вентилятора

    20:164

    Сокращение спроса на DVD причинило Sony почти 1 млрд долларов убытка от обесценения: Публикация квартального отчета Sony намечена на 2 февраля

    19:1835

    Вице-президент Samsung Electronics всё ещё может быть арестован : Независимая команда хочет получить ордер на арест главы Samsung Group

    19:0524

    Apple убрала единственную возможность удалённой проверки наличия блокировки iCloud в своих мобильных устройствах: Apple удалила страницу iCloud Activation Lock

    18:1732

    Большая часть финансовых показателей Harman улучшилась: Harman отчиталась за второй квартал 2017 фингода

    17:529

    Dialog Semiconductor начинает продажи микросхем DA4100 для систем беспроводной зарядки на расстоянии : Технология WattUp позволяет заряжать смартфон на расстоянии несколько метров от передатчика

    15:1221

    В США отозваны почти 600 тыс. автомобилей Audi : Отзывная кампания в США была объявлена после серии инцидентов, которые произошли в Китае и Израиле в прошлом году

    13:3235

    Рекламные изображения указывают, что смартфон Meizu Pro 7 получит титановый корпус, дисплей разрешением 4К и датчик изображения Sony IMX362: В максимальной комплектации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти смартфон должен стоить около 550 долларов

    13:0319

    Подтвержден факт использования системы искусственного интеллекта в Samsung Galaxy S8 : В продажу смартфон поступит в апреле 2017

    12:4748

    Смартфон Kyocera Rafre, лишенный разговорного динамика, можно мыть с мылом: Из коробки смартфон работает под управлением Android 7.0 Nougat

    12:317

    Ноутбук KDE Slimbook оснащен процессором Core i7-6500U, 16 ГБ ОЗУ, а также ОС KDE neon: Масса корпуса ноутбука составляет 1,36 кг, цена на младшую модель начинается с отметки 729 евро

    12:0011

    Гибридные умные часы Kronaby работают до двух лет без замены источника питания: Цена умных часов Kronaby начинается с отметки 345 евро

    11:413

    Viavi Solutions и ESPROS Photonics представили спектроскоп для мобильных устройств: Одновременно представлен набор для разработчиков

    11:083

    Процессорный охладитель Arctic Freezer i32 Plus оснащён парой низкооборотистых вентиляторов: Кулер Arctic Freezer i32 Plus стоит 50 евро

    11:062

    Впервые за пять лет iPhone утратил звание самого продаваемого смартфона в Китае: Продажи Apple в стране снизились на 21%

    11:0553

    Из-за ошибки пользователи Dropbox обнаружили файлы, удаленные несколько лет назад: Сразу же было высказано предположение о том, что серверы и учетные записи Dropbox были взломаны

    10:5518

    Трастовые банки планируют подать на Toshiba в суд из-за скандала с отчетностью, имевшего место в 2015 году: Это не первые иски такого рода против Toshiba

    10:54

    Художник создал концепт смартфона iPhone 8, камера которого расположилась в «яблоке» на задней панели: iPhone 8 представят в сентябре этого года

    10:4410

    Fitbit уволит каждого десятого сотрудника: Ожидается, что результаты минувшего квартала Fitbit окажутся разочаровывающими

    10:302

    Смартфон Xiaomi Mi Note 2 станет доступен в цвете Coral Blue: Даты выхода у Xiaomi Mi Note 2 в данном цвете пока нет

    10:25

    AGM A2: защищенный смартфон с четырехдюймовым экраном: Смартфон AGM A2 получил ну очень заметные рамки по бокам экрана

    09:277

    Cisco, Bosch, Foxconn и другие создали консорциум по изучению возможности использования технологии блокчейн в сегменте интернета вещей: Новый консорциум будет изучать возможность использовать блокчейн в IoT

    08:303

    Технологические компании выступают против иммиграционного запрета нового президента США: Иммиграционный запрет Трампа влияет на компании сегмента IT

    08:0027

    XFX тоже представила 3D-карту Radeon RX 460 с полностью активным GPU : Разблокированных фабричным способом карт Radeon RX 460 становится больше

    07:302

    Шестиядерных процессоров AMD Ryzen может и не быть: Линейка CPU AMD Ryzen будет состоять только из четырёхъядерных и восьмиядерных моделей

    07:0014

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