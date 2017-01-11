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    11 января 2017

    Все процессоры Intel Pentium поколения Kaby Lake поддерживают технологию Hyper-Threading: Младшие CPU Intel стали намного привлекательнее со сменой поколений

    19:5436

    Доля iOS за последние три месяца выросла на многих рынках: Kantar рассказали о ситуации на рынке мобильных ОС

    18:4114

    Видео дня: прототипы первого смартфона Apple iPhone, работающие с разными операционными системами: Первый iPhone мог получить совершенно иной интерфейс

    18:1333

    Mushkin показала несколько новых SSD, включая модель Reactor Wi-Fi, оснащённую аккумулятором и адаптером Wi-Fi: Mushkin пополнила ассортимент твердотельных накопителей разных классов

    16:45

    Как Apple сапфир на шкафы променяла. Компания будет производить серверные шкафы на территории бывшей фабрики GT Advanced Technologies: Бывшая фабрика GT Advanced Technologies будет отчасти заводом по производству серверных шкафов

    15:4030

    OLED-монитор Dell UP3017Q отменён из-за недостаточно качественного изображения: Dell не станет выпускать монитор UP3017Q в продажу

    15:1472

    «Гринпис» третий год подряд называет Apple самой «зелёной» компанией: Apple снова лидирует в рейтингах «Гринпис»

    14:5324

    Samsung вернула 96% смартфонов Galaxy Note7: Samsung должна озвучить официальную причину, которая приводила к возгоранию смартфонов, до конца месяца

    14:5215

    Apple использует для корпуса iPhone 8 нержавеющую сталь вместо алюминия : Производственный процесс позволит снизить время и затраты на сборку новых смартфонов

    14:4059

    Из-за слабых продаж iPhone компания Foxconn отчиталась о первом снижении продаж с 1991 года: В 2017 году аналитики прогнозируют рост поставок iPhone до 221 млн смартфонов

    14:2421

    Fitbit покупает ещё одного производителя умных часов: Fitbit покупает компанию Vector Watch

    14:163

    Автопилотом электромобилей Tesla занялся ветеран Apple Крис Латтнер: В Tesla уверены, что Крис Латтнер внесет свой вклад в развитие беспилотного вождения

    14:034

    E-Blue Scion-32 — моноблочный Barebone-комплект на основе 32-дюймового монитора: Устройство E-Blue Scion-32 позволяет собрать моноблок с нуля

    13:46

    Смартфон HTC U Ultra получит тот же датчик изображения, что и Google Pixel, однако камера будет снимать еще лучше: Истчоник отрицает слухи об использовании сдвоенной камеры в HTC U Ultra

    12:545

    Смартфон LG G6 могут выпустить 10 марта, за месяц до появления на рынке Samsung Galaxy S8: Ранее уже проскакивала информация, что LG в этом году хочет выпустить свой флагманский смартфон быстрее, чем аналогичный шаг сделают конкуренты

    12:3110

    Смартфон Xiaomi Mi6 запущен в массовое производство: Версия с изогнутым дисплеем OLED будет напоминать уменьшенный смартфон Xiaomi Mi Note 2

    12:205

    Meizu отгрузила рекордное количество смартфонов в 2016 году: 10% смартфонов были реализованы за пределами Китая

    11:573

    Apple считает, что результаты тестирования Consumer Reports были обусловлены отключением кэширования Safari и ждёт повторных тестов: Consumer Reports проведёт повторное тестирование ноутбуков Apple с обновлённым Safari

    11:3121

    TSMC получила рекордный доход в 2016 году: Это рекордный год за всю 30-летнюю историю компании

    11:271

    СВО Alphacool Eiswand 360 устанавливается снаружи корпуса ПК: СВО Alphacool Eiswand 360 основано на керамических помпах DC-LT

    11:015

    Открытый двухъярусный корпус Lian-Li PC-T70 может превращаться в закрытый: Корпус Lian-Li PC-T70 представляет собой модульный открытый стенд

    10:043

    DK60 USB Type-C Charging Dock — первая зарядная док-станция Sony с разъёмом USB-C: Док-станцию Sony DK60 USB Type-C Charging Dock можно купить за 47 евро

    09:0020

    Полностью пассивный мини-ПК Compulab Airtop теперь может оснащаться видеокартой GeForce GTX 1060: Compulab Airtop вмещает карту GTX 1060 и не имеет ни единого вентилятора

    08:3027

    Samsung инвестирует в расширение своих производственных мощностей во Вьетнаме 2,51 млрд долларов: Samsung увеличит инвестиции во Вьетнаме

    08:0010

    ОС Android Nougat всё ещё не заняла даже 1% рынка Android, а версия Froyo наконец-то исчезла из статистики: Самой популярной версией Android остаётся Lollipop

    07:3013

    Zeiss помогает Apple в работе над очками дополненной реальности: Apple выпустит очки дополненной реальности

    07:0022

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