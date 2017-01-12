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    12 января 2017

    Защищенный смартфон AGM X2 Pro получит 8 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 10000 мА•ч: ти. Младшая версия получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти

    21:3940

    Fitbit не смогла договориться о покупке компании Jawbone, и последняя теперь имеет шанс на возрождение: Jawbone может вернуться на рынок

    21:173

    ОС Android Wear 2.0 станет доступна уже в следующем месяце: ОС Android Wear 2.0 уже на подходе

    21:012

    Huawei представила смартфон P8 Lite (2017), он же — P9 Lite (2017): Huawei показала смартфон с непонятным именем

    20:367

    Изображение ещё одного чехла для смартфона Samsung Galaxy S8 ставит в тупик обилием отверстий: Samsung Galaxy S8 всё-таки может получить стилус

    20:1624

    Вице-президент Samsung Electronics и фактический глава Samsung Group Ли Джей обвиняется во взяточничестве: Глава Samsung может сесть в тюрьму

    19:5333

    Смартфон HTC U Play похож на старшую модель внешне, но не по параметрам: Смартфон HTC U Play не получил второй дисплей

    18:123

    LG начала готовить общественность к анонсу LG G6: LG G6 не станет больше предшественника, хотя диагональ его дисплея увеличится с 5,3 до 5,7 дюйма

    14:3121

    В этом году доход от iOS достигнет $1 трлн, а общее количество проданных iPhone превысит 1,2 млрд смартфонов: Это не означает, что рыночная капитализация Apple в этом году превысит 1 трлн долларов

    14:1639

    Компания CyberPower расширила модельный ряд ИБП серии Online: Производитель заявляет об использовании высококачественной элементной базе и совершенной схемотехники

    13:521

    BlackBerry снизила цены на аксессуары на 40% : BlackBerry объявила о глобальном снижении цен на аксессуары для своих устройств

    13:201

    Обновленный смартфон Bluboo Dual получит стереоскопический дисплей: На данный момент это все подробности о новом устройстве

    13:142

    После реализации ряда перемен Xiaomi готова установить рекорд по продажам в 2017 году: Была озвучена красивая сумма в 100 млрд юаней

    12:475

    Представлен смартфон HTC U Ultra, оснащённый двойным экраном, ИИ Sense Companion и лишённый аудиоразъёма 3,5 мм: Смартфон HTC U Ultra выглядит оригинально

    12:3830

    Смартфон Nokia 8 должен получить SoC Snapdragon 835 и камеру разрешением 24 Мп: Nokia 8 должны оснастить однокристальной системой Snapdragon 835 и плоским дисплеем Super AMOLED диагональю 5,7 дюйма разрешением 2560 x 1440 пикселей

    12:3510

    Анонс смартфона Meizu M5S намечен на 27 января: Вчера компания Meizu начала рассылку приглашений для представителей прессы на мероприятие, посвященное анонсу нового смартфона

    12:193

    В YouTube для iOS появилось более высокое разрешение: Cмартфоны с диагональю дисплея 4,7 дюйма могут проигрывать ролики в разрешении до 1440p, четырехдюймовые iPhone — до 1080р

    11:539

    Младшие четырёхъядерные процессоры AMD Ryzen не будут поддерживать технологию, аналогичную Hyper-Threading: Младшие CPU Ryzen будут иметь четыре ядра и четыре потока

    11:4025

    Фарфоровые умные часы Fenwatch появились на Kickstarter: Fenwatch совместимы со смартфонами, которые работают под управлением iOS и Android

    11:2910

    Продажи ПК продолжают снижаться, но лидеры рынка в целом в этом не виноваты: Gartner посчитала продажи ПК в прошлом квартале

    11:12

    В Китае запретили Pokemon Go: Представители компании Niantic, создавшей Pokemon Go, пока не прокомментировали ситуацию

    11:1129

    В конце прошлого года Apple AirPods заняли четверть рынка беспроводных наушников в США: Наушники Apple AirPods действительно хорошо продавались

    10:5452

    Смартфон Meitu T8 рассчитан на женскую аудиторию, его фронтальная камера оснащена оптической стабилизацией: Смартфон Meitu T8 предлагает множество способов украсить фото

    10:233

    In Win готовит обширное обновление модельного ряда блоков питания: Новые блоки питания In Win появятся в разных сериях: от флагманской до бюджетной

    09:3111

    Новые флагманские смартфоны Huawei будут представлены на выставке MWC 2017: Huawei покажет смартфоны P10 и P10 Plus в конце февраля

    09:004

    Холдинг Alphabet намерен продать компанию Terra Bella, купленную в 2014 году: Alphabet продаст Terra Bella, которую Google купила за 500 млн долларов

    08:30

    Новые мини-ПК ASRock DeskMini объёмом около 2 литров теперь могут оснащаться видеокартами GeForce GTX 1060 и Radeon RX 480: Новые мини-ПК ASRock DeskMini стали гораздо производительнее

    08:005

    Производитель чехлов Ghostek, возможно, опубликовал первые достоверные изображения смартфона Samsung Galaxy S8: Новые изображения смартфона Galaxy S8 демонстрируют отсутствие кнопки под экраном

    07:3025

    HTC Vive Tracker перенесёт движения любого предмета в виртуальную реальность: HTC Vive Tracker поможет разрабатывать контроллеры для VR

    07:003

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