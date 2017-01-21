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    21 января 2017

    Смартфон Honor DUK-TL30 оснащен дисплеем 2K диагональю 5,7 дюйма, сдвоенной камерой и 6 ГБ ОЗУ: Honor DUK-TL30, вероятно, будет представлен на выставке MWC 2017

    15:307

    Дальномерная полнокадровая камера Leica M10 оценена в $6595: Leica M10 получила новый датчик и процессор, но по-прежнему не поддерживает запись видео

    14:2531

    Новые изображения указывают на то, что Samsung Galaxy S8 Plus получит сдвоенную камеру: Они подтверждают слухи, согласно которым только старшая версия смартфона обзаведется сдвоенной основной камерой

    12:3066

    Смартфон LG G6 может обзавестись голосовым помощником Google Assistant : Южнокорейская компания решила не создавать собственную систему, а обратилась за помощью к Google

    12:17

    Смартфон Moto Z нового поколения получит SoC Snapdragon 835 и будет работать под управлением Android 7.1.1: Новый Moto Z уже засветился в ПО Geekbench

    12:031

    В iOS 11 появится возможность групповых видеозвонков: Официальный анонс ожидается в июне на ежегодном мероприятии WWDC

    11:4532

    Samsung Galaxy S8 и многие другие смартфоны в этом году получат тепловые трубки: Например, в HTC Desire 10 применено такое же решение, поставщиком которого выступает Taisol

    11:2339

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