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    18 января 2017

    Видеокарту Radeon Pro Duo можно купить за 800 долларов: 3D-карта Radeon Pro Duo подешевела почти вдвое

    21:0813

    Amazon испытает некую экспериментальную технологию беспроводной связи: Amazon, возможно, разработала новую технологию для связи с дронами

    20:446

    Airbus может ещё до конца текущего года выпустить прототип беспилотного летающего такси: Airbus всерьёз задумывается над летательным беспилотным общественным транспортом

    19:5420

    Голосовой помощник Cortana для ОС Android после обновления можно будет запускать с экрана блокировки: Cortana для Android становится более удобной

    19:076

    Samsung подтвердила то, что будет поставлять для Audi однокристальные системы Exynos: Новые автомобили Audi будут основаны на SoC Exynos

    18:4012

    Смартфон Sony Xperia XA второго поколения станет похож на флагманскую модель и будет доступен в красном цвете: Новый Sony Xperia XA получит обновлённый дизайн

    17:451

    В ближайшие месяцы в США появится первый для этой страны смартфон программы Android One: Программа Android One приходит в США

    17:323

    Ноутбуки Fujitsu LifeBook U937/P и LifeBook UH75/B1 весят менее 800 г: Fujitsu LifeBook U937/P и LifeBook UH75/B1 — очень лёгкие ноутбуки с 13-дюймовыми экранами

    16:5021

    Беспроводные наушники Bragi The Headphone, наконец, поступили в продажу: Устройство является прямым конкурентом наушников Apple AirPods

    13:337

    В этом году ожидается увеличение спроса на датчики изображения типа CMOS: В этом году 70% датчиков изображения типа CMOS будут заказаны производителями мобильных устройств

    13:23

    Предыдущие данные об успехе наушников Apple AirPods оказались сильно преувеличенными:

    13:0054

    Флагманский смартфон Nokia P1 может получить дизайн в стиле Sharp Aquos Xx3: Версии смартфона со 128 и 256 ГБ флэш-памяти, по слухам, будут продаваться за $800 и $950 соответственно

    12:268

    Qualcomm предлагала Apple скидки в обмен на эксклюзивные контракты: Qualcomm обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства

    12:265

    Xiaomi отказалась публиковать данные по продажам смартфонов в 2016 году: В этом году Xiaomi установила для себя план по продажам на уровне 14,5 млрд долларов

    12:028

    Производительность процессора Pentium G4560 практически идентична Core i3-6100: Процессор Pentium G4560 — один из лучших бюджетных процессоров

    11:4266

    Google начала продажи водонепроницаемых противоударных чехлов для смартфонов Pixel и Pixel XL : Чехлы LifeProof Fre для Google Pixel и Pixel XL предлагаются по цене $89,95

    11:352

    Samsung обновит ОС до Android Nougat у 17 моделей смартфонов, среди которых нет ни одной бюджетной: Стало известно, какие аппараты Samsung получат Android 7.0

    11:2122

    LG запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем: В сложенном состоянии экран не прячется внутри устройства, а, наоборот, занимает почти всю переднюю и заднюю панели

    10:4520

    Pokemon Go сгенерировала доход более $800 млн в рекордные сроки: Аналитики App Annie сообщают о том, что игре потребовалось 110 дней

    10:33

    Поставки MacBook в этом году вырастут до 15 млн единиц: Apple может снизить цену на 13-дюймовую модель MacBook Pro без сенсорного дисплея

    10:2016

    27-дюймовый монитор BenQ PD2710QC оснащен портом USB-C и обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB: BenQ PD2710QC ориентирован на людей, профессионально работающих с графикой

    10:1511

    Ученые MIT создали технологию, которая позволяет напечатанным на 3D-принтере предметам менять форму и цвет: Новая технология использует полимеры с химическими группами, которые действую по принципу гармони

    10:1110

    Системные платы Biostar Racing Z270GT6 и Z270GT4 поддерживают подключение светодиодных лент: Платы Biostar Racing Z270GT6 и Z270GT4 совместимы со светодиодами типа SMD 5050

    09:484

    Смартфон Nokia 6: собрано свыше миллиона заявок на покупку: В Китае к Nokia 6 отнеслись очень благосклонно

    09:307

    Для чемпионата Electric GT создали гоночные версии Tesla Model S с разгоном до 100 км/ч за 2,1 с: Из Tesla Model S создали гоночные болиды

    09:009

    Panasonic проверяет возможности госпитальных роботов HOSPI в аэропорту и гостинице: Panasonic изучит, способны ли HOSPI смягчить проблему сокращения трудоспособного населения в стране

    08:45

    Hitachi и Panasonic значительно увеличивают инвестиции в направления, связанные с автомобильным сегментом: Hitachi и Panasonic потратят на автомобильные технологии около 15 млрд долларов в ближайшие годы

    08:303

    Умные часы LG Watch Sport и Watch Style, созданные совместно с Google, получат элемент управления, подобный Digital Crown у Apple Watch: Умные часы LG Watch Sport и Watch Style, созданные совместно с Google, выйдут 9 февраля и будут работать с Android Wear 2.0

    08:0012

    Sapphire первой выпускает видеокарту Radeon RX 460 с полностью разблокированным GPU Polaris 11: Новая видеокарта Sapphire Nitro Radeon RX 460 OC имеет все 1024 активных потоковых процессора

    07:306

    Seagate закрывает один из своих крупнейших заводов по производству HDD и увольняет всех сотрудников: Seagate закрывает завод по выпуску жёстких дисков в Сучжоу

    07:0042

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