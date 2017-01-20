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    20 января 2017

    Беззеркальная камера Fujifilm X-T20 оценена в 57 999 руб.: Камера имеет расширенные возможности видеосъемки в формате 4K с популярным режимом имитации пленки

    22:1412

    Смартфон Vivo V5 Lite оснащен фронтальной камерой разрешением 16 Мп: Vivo V5 Lite получил экран диагональю 5,5 дюйма и восьмиядерный процессор

    18:50

    Apple просит у Индии налоговых каникул сроком на 15 лет и отмены таможенных пошлин на оборудование, сырьё и комплектующие: Apple немало хочет от Индии взамен старта производства там своих устройств

    17:5278

    Игровой монитор AOC Agon AG352UCG с изогнутой панелью MVA и поддержкой кадровой частоты 100 Гц оценивается примерно в 1000 долларов: Игровой монитор AOC Agon AG352UCG можно будет купить в марте

    17:3611

    Вся задняя поверхность модуля Timewave для смартфонов Moto Z будет чувствительной к касаниям и нажатиям : Модуль Timewave должен показать, каким может быть смартфон

    17:186

    Тонкие ноутбуки Asus ZenBook UX430 и UX530 оснащены дискретными видеокартами: Ноутбуки комплектуются видеокартами Nvidia GeForce 940MX и GeForce GTX 950

    17:1017

    TAG Heuer продала почти втрое больше умных часов Connected, чем рассчитывала, и готовится к выходу новой модели: Дорогие умные часы могут быть успешными

    16:5714

    Объектив Fujinon XF50мм F2 R WR выйдет в феврале по цене 29 999 руб.: XF50ммF2 R WR пополнит линейку компактных, легких и стильных объективов Fujifilm

    15:487

    Компактная цифровая камера Fujifilm X100F оценена в 89 999 руб.: Камера X100F оснащена уникальным улучшенным гибридным видоискателем с двумя режимами

    15:2611

    Canon может инвестировать в полупроводниковый бизнес Toshiba, чтобы помочь одному из своих основных клиентов: Canon может вложить деньги в Toshiba

    15:21

    Tsinghua Unigroup вложит 30 млрд долларов в постройку завода по выпуску микросхем памяти: Tsinghua Unigroup возведёт ещё одну огромную полупроводниковую фабрику в Китае

    15:0218

    Минкомсвязь договорилось об уменьшении объёма трафика, который нужно хранить в рамках «пакета Яровой», в 10 раз: «Пакет Яровой» похудел в 10 раз

    14:4919

    Nokia выпустит планшет диагональю 18,4 дюйма: Также в оснащение входят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти

    13:5917

    Компании Toto, Panasonic и Toshiba наконец-то договорились об использовании единой системы обозначений для... туалетов: Японские туалеты наконец-то станут понятными для туристов

    13:5920

    IBM отчиталась за 2016 финансовый год: IBM опубликовала отчёт по итогам 2016 финансового года

    13:32

    Полупроводниковый рынок за год вырос всего на 1,5%: Лидеры полупроводникового рынка в основном нарастили продажи

    13:16

    К 2021 рынок умных часов на 40% будет состоять из гибридных моделей: Многие пользователи хотят иметь современное устройство, но предпочитают традиционный дизайн часов

    13:08

    Обновление Creators Update принесёт Windows 10 книжный онлайн-магазин: В Windows 10 появится свой книжный магазин

    13:0011

    Опубликован список самых популярных паролей 2016 года: 17% пользователей считают достаточно надежным пароль 123456

    12:5230

    2016 год стал самым жарким за всю историю ведения наблюдений: Средняя температура земной поверхности в 2016 году была на 0,99°С выше, чем в середине 20 века

    12:1916

    Verizon может приобрести кабельного провайдера Comcast, который оценивается в 173 млрд долларов: Verizon может совершить крупнейшую в истории человечества сделку

    12:132

    Samsung запатентовала чехол для смартфона, оснащённый собственным экраном E Ink: Samsung может выпустить чехол для смартфона с электрофоретическим экраном

    11:5019

    Анонс четвертого поколения смартфонов Asus ZenFone ожидается в мае: Если верить источнику, то линейка Asus ZenFone 4 будет нацелена на премиальный сегмент смартфонов

    11:287

    Samsung подытожит историю с Galaxy Note7 на пресс-конференции 23 января: Ранее источники заявили, что главной причиной возгораний были аккумуляторы

    11:1710

    Производитель чехлов Ghostek опубликовал изображения смартфона LG G6 : Экран смартфона ограничен довольно широкими рамками сверху и снизу

    11:073

    Смартфону iPhone 8 приписывают способность распознавать лица и жесты пользователей: Анонс iPhone 8 ожидается в сентябре 2017

    10:3616

    Очки Xiaomi Roidmi отсеивают почти 100% ультрафиолетового излучения: Главное назначение Xiaomi Roidmi — защита глаз пользователей от ультрафиолетового излучения

    10:1817

    Для снижения шума вентиляторы Nanoxia N.N.V. получили двухсегментный корпус: Охладители Nanoxia N.N.V. оснащены долговечными подшипниками

    10:068

    USB-накопители Transcend JetFlash 740 предназначены для промышленного применения: Линейка Transcend JetFlash 740 представлена накопителями емкостью от 4 до 32 ГБ

    09:574

    Compulab IPC3 — мини-ПК с процессором Intel Kaby Lake, пассивным охлаждением и возможностью установки четырёх накопителей: Мини-ПК Compulab IPC3 стоит минимум 700 долларов

    09:007

    Плата Orange Pi Zero NAS позволяет собрать импровизированное сетевое хранилище на базе Orange Pi Zero: Система из двух плат обойдется дешевле $20

    08:514

    Стали известны характеристики серверных процессоров Intel Xeon E3-1200 v6: Процессоры Intel Xeon E3-1200 v6 будут работать на частотах до 3,9 ГГц

    08:304

    Toshiba может выделить полупроводниковый бизнес в отдельную компанию и продать её часть Western Digital: Toshiba может разделить бизнес

    08:001

    Adata показала карты памяти SDXC и microSDXC объёмом 256 ГБ, обеспечивающие скорость записи в 260 МБ/с: Новые карты памяти Adata соответствуют классу V90

    07:304

    Появилась информация о том, когда и какие смартфоны Huawei и Honor получат обновления до Android 7.0: Huawei обновит до Android Nougat минимум десяток мобильных устройств

    07:0011

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