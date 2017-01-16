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    16 января 2017

    Panasonic Toughpad FZ-Q2 — защищенный планшет под управлением Windows 10 с пассивной системой охлаждения: Panasonic Toughpad FZ-Q2 оснащен экраном Full HD диагональю 12,5 дюйма

    22:5016

    За SSD A400 объёмом 480 ГБ компания Kingston просит $140: Kingston представила накопители A400

    17:4716

    В 2017 году сохранится дефицит некоторых компонентов для смартфонов: На рынке смартфонов сохранится дефицит памяти, экранов и оптических датчиков

    17:043

    Опубликованы точные размеры смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus : Samsung Galaxy S8 имеет габариты 140,14 x 72,20 x 7,30 мм, он будет чуть ниже и шире, а также тоньше Samsung Galaxy S7

    15:5233

    В смартфоне LG G6 используются тепловые трубки: При проектировании LG G6 было решено разнести самые горячие комплектующие как можно дальше друг от друга

    14:4730

    Причину возгораний Samsung Galaxy Note7 сообщат через неделю. Источники утверждают, что обвинят все же аккумуляторы: Анонимный источник заявил, что в ходе лабораторных исследований Samsung удалось воссоздать возгорания

    14:1732

    Контрактный производитель Compal Electronics планирует нарастить поставки продукции до 87 млн единиц в 2017 году: В списке ее клиентов значатся Acer, Lenovo, Dell, Toshiba, Hewlett-Packard и Fujitsu

    12:521

    За три года Asus хочет удвоить объёмы продаж смартфонов: Asus хочет занять 3% рынка смартфонов

    12:4613

    Аналитик прогнозирует ослабление позиций MediaTek в этом году: В первом квартале этого года поставки решений компании MediaTek для смартфонов могут обвалиться примерно на 20%

    12:294

    Смартфонам Sony G3112 и G3221 приписывают SoC Helio P20: Информации о дате выхода смартфонов все еще нет, вероятно, их покажут в феврале на MWC 2017

    12:0817

    Смартфон Vivo V5 Plus с двумя фронтальными камерами, который будет представлен на этой неделе, уже доступен для предзаказа: Малайзийский магазин DirectD уже начал прием предварительных заказов на устройство, установив цену на отметке около 400 долларов

    12:00

    Опубликована еще одна реальная фотография смартфона Samsung Galaxy S8 : В том, что это реальная фотография, у нас нет практически никаких сомнений

    11:0532

    Adobe работает над голосовым помощником, который сможет редактировать изображения: До того момента, как пользователи получат подобную систему в распоряжение, может пройти довольно много времени

    10:5519

    Microsoft приобрела специалистов по искусственному интеллекту Maluuba: Финансовая сторона сделки не разглашается

    10:436

    Модульный смартфон Essential может получить SoC Snapdragon 835 и 4 ГБ ОЗУ :

    Устройство

    10:142

    Мобильное приложение позволит родителям устанавливать ограничения для консоли Switch: Родители смогут ограничивать игры ребёнка на приставке Switch

    08:002

    В 2016 году пользователи Android и iOS в общей сложности совершили более 80 млрд загрузок в Play Store и App Store: iOS превосходит Android по прибыльности магазина приложений

    07:3030

    Новый смартфон Samsung Galaxy J7 получит современную 14-нанометровую однокристальную систему: Samsung Galaxy J7 будет основан на SoC Snapdragon 626

    07:004

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