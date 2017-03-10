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    10 марта 2017

    Системная плата MSI Z270 Gaming M6 AC оснащена двумя слотами Turbo M.2: Плата на чипсете Intel Z270 рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA 1151

    18:539

    Аналитики Strategy Analytics прогнозируют в этом году рост рынка смартфонов на 7%: Основанием для оптимизма аналитиков служит улучшение экономической ситуации

    15:4011

    В смартфонах Google Pixel и Pixel XL выявлен дефект, связанный с работой микрофонов: Производитель обменивает поврежденные аппараты по гарантии

    15:2416

    Смартфон Huawei P10 в тесте DxOMark уступил всего нескольким моделям, набрав 87 баллов: Лидером смартфонного рейтинга DxOMark с результатом 89 баллов является Google Pixel

    14:3512

    YouTube Kids получит игровой контент: Родители при этом должны получить новое приложение Family Link, которое позволит управлять контентом

    14:161

    Swift вошел в десятку самых популярных языков программирования: Результат, которого Swift добился менее чем за три года, является очень впечатляющим

    13:4722

    Начались продажи смартфона LG G6: Столь ранний анонс дал возможность LG начать продажи своего флагмана чуть ли не за два месяца до появления на рынке Samsung Galaxy S8

    13:1953

    Одноплатный ПК Axiomtek CAPA312 размерами повторяет настольный HDD: Плата Axiomtek CAPA312 построена на современных ЦП Intel поколения Apollo Lake

    12:5516

    Модуль Edge Mod для смартфонов Moto Z успешно профинансирован на Indiegogo: Система подсветки и дополнительный аккумулятор

    12:353

    LG начинает поставки систем кругового обзора для автомобильной индустрии: В четвертом квартале 2016 LG отгрузила автопроизводителям своей продукции на сумму около 750 млн долларов

    12:12

    Ka-Ro TXSD — компьютер в форме модуля SO-DIMM: Основой вычислительного модуля Ka-Ro TXSD служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 410e

    11:294

    Смартфон Vivo X9 стал доступен в цвете Matte Black: Цена черного Vivo X9 осталась прежней, она составляет около $405

    11:258

    По данным СomScore, iPhone принадлежит более 44% американского рынка смартфонов: Второе место заняли смартфоны Samsung, доля которых снизилась с 30 до 28%

    11:0523

    Всего за день на выпуск объектива Meyer Optik Trioplan 35+ собрано $269 000 — в пять раз больше, чем было намечено: Сбор средств продолжится до 13 апреля, а отгрузка объективов должна начаться в сентябре

    10:4816

    Опубликованы эскизы смартфона Xiaomi Mi6: По слухам, Xiaomi Mi6 представят 16 апреля, а Samsung Galaxy S8 выйдет 28 апреля

    10:4713

    Google представила новую технологию, позволяющую идентифицировать содержимое видеороликов: Теоретически, в ближайшее время вы сможете с легкостью найти ролик или фильм, просто коротко описав, что в нем происходит

    10:4014

    Пользователи Xiaomi Mi5 начали получать обновление до ОС Android 7.0: MIUI8.2 в обозримом будущем станет доступна 100-миллионой базе пользователей смартфонов Xiaomi

    10:27

    Помпа EK Water Blocks EK-XTOP Revo D5 PWM получила кабели в оплетке: Обновленная помпа EK Water Blocks EK-XTOP Revo D5 PWM уже доступна для заказа

    09:481

    По подсчетам Strategy Analytics, Amazon Alexa занимает 88% рынка умных домашних АС: По состоянию на конец 2016 года больше всего в мире было АС с голосовым помощником Alexa

    09:435

    Смартфоны Samsung Galaxy S6 и S6 edge уже начали получать обновление до Android 7.0: Samsung начала распространять обновление для Galaxy S6 и S6 edge

    08:3064

    Adata SD600 — внешний защищённый SSD на флэш-памяти 3D-NAND: Накопитель Adata SD600 передаёт данные со скоростью до 440 МБ/с

    08:003

    Практически все автомобили Renault 2017 модельного года получат поддержку Android Auto: Renault приносит поддержку Android Auto почти во все свои новые авто

    07:3010

    Google приобрела платформу Kaggle для проведения научных соревнований : Kaggle перешла под крыло Google

    07:003

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