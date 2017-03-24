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    24 марта 2017

    Умные часы Misfit Vapor всё-таки будут работать под управлением Android Wear 2.0: Умные часы Misfit Vapor получат поддержку Google Assistant

    18:193

    Приходящие уведомления заставляют экран умных часов Diesel On «трескаться»: Умные часы Diesel On стоят 325 долларов

    17:5511

    Частота 16-ядерного процессора AMD будет выше 3 ГГц: TPD 16-ядерного процессора AMD составит 180 Вт

    16:5954

    Ассортимент восстановленных ноутбуков Apple пополнился новыми моделями MacBook Pro с панелью Touch Bar: Apple начала продавать восстановленные MacBook Pro с панелью Touch Bar

    15:4627

    На выставке Baselworld 2017 представлен особый вариант часов Casio G-Shock MR-G (MRGG2000HT-1A): Безель каждого экземпляра MRGG2000HT-1A изготавливается вручную методом традиционной ковки

    14:398

    Перечислены варианты смартфонов Xiaomi Mi 6 с ценами: Вариант Xiaomi Mi 6 с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти будет стоить $290

    14:075

    Microsoft и Toyota подписали лицензионное соглашение: В Toyota уверены, что соглашение позволит ускорить передовые разработки

    13:4223

    Опубликованы эскиз и предполагаемые характеристики планшетофона Samsung Galaxy Note 8 : Менее чем через неделю состоится анонс смартфона Samsung Galaxy S8, о котором мы знаем уже практически все

    13:4150

    TSMC начнет установку оборудования на фабрике в Нанкине во втором полугодии: На фабрике будет освоена 16-нанометровая технология

    13:144

    VAIO Phone A — металлический смартфон с SoC Snapdragon 617: VAIO Phone A работает под управлением Android

    13:1212

    Apple может позаимствовать идею Asus Padfone, предоставив возможность встраивать iPhone в ноутбук: В новом патенте, который получила компания Apple еще в сентябре прошлого года, описывается электронный аксессуар, который выглядит, как ноутбук

    13:0534

    Названа дата, когда в Европе начнется прием заказов на смартфоны Samsung Galaxy S8 : Анонс Samsung Galaxy S8, как известно, намечен на 28 марта

    12:381

    Модули Moto Mods будут поддерживаться еще тремя поколениями смартфонов Moto Z: Lenovo планирует выпускать до пяти модулей для смартфонов Moto Z каждый квартал

    12:33

    Компания Micron отчиталась за второй квартал 2017 финансового года: за год доход вырос на 58%: Чистая прибыль за отчетный период составила 894 млн долларов

    11:453

    Первый монитор разрешением 8K Dell UltraSharp UP3218K поступил в продажу по цене $5000: На момент анонса производитель не уточнил тип панели, теперь мы знаем, что речь идет о технологии IPS

    11:4524

    Флэшка Adata UV310 получила интерфейс USB 3.1: Накопитель Adata UV310 заключен в цинковый корпус

    11:385

    Производитель исправил работу Bluetooth в смартфонах Google Pixel : В течение ближайших дней аппараты загрузят «заплатку» и установят ее автоматически

    11:272

    Samsung показала несколько концептов умных часов на базе Gear S3: Компания Samsung Electronics приняла участие в выставке часов и ювелирных украшений Baselworld 2017

    11:208

    CeBIT 2017: павильон Yuneec: Yuneec специализируется на дронах

    11:182

    AUO начинает поставки квадратных дисплеев AMOLED размером 1,3 дюйма по диагонали со встроенным сенсорным экраном: Разрешение дисплея — 240x240 пикселей

    11:027

    Nintendo повысила прогноз по поставкам консолей Switch до 20 млн единиц за первый год: Хотя аналитики настроены значительно более консервативно

    10:534

    В приложение Facebook Messenger добавлены «реакции» : Когда кто-то оценивает ваше сообщение, вы будете видеть небольшую анимацию

    10:442

    Ожидается появление в продаже процессоров AMD Ryzen 7 1800X и 1700X с охладителями Wraith Max: Охладитель Wraith Max рассчитан на процессоры с TDP до 140 Вт

    10:334

    Ограниченная партия iPhone 8 может поступить в продажу в сентябре: Аналитики подтверждают, что все три новых смартфона будут оснащены поддержкой технологии беспроводной зарядки

    10:2011

    Аналитик прогнозирует более активное использование стекла во флагманских смартфонах : Аналитик получила соответствующую информацию от своих информаторов из цепочки поставок

    10:096

    Новые изображения подтверждают дизайн смартфона Xiaomi Mi6 и наличие сдвоенной камеры : Анонс устройства ожидается в апреле

    09:58

    Модуль часов Casio Connected Engine поддерживает три канала синхронизации с сигналами точного времени: Модуль будет использоваться в новых часах Casio, включая модели семейств G-SHOCK и OCEANUS

    09:5010

    Xiaomi выпустила обновленную версию своего интернет-радио: Новая версия Xiaomi Mi Internet Radio предлагается по цене 22 доллара

    09:487

    Системная плата MSI X370 Krait Gaming получила порт PS/2 с утроенной позолотой: Плата MSI X370 Krait Gaming рассчитана на ЦП с гнездом AM4

    00:0512

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