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    17 марта 2017

    LeEco продаёт участок в США, где собиралась создать свою штаб-квартиру : LeEco не откроет в США штаб-квартиру, так как продаёт участок, предназначавшийся для этого

    20:5526

    Процессорный охладитель ID-Cooling IS-65 поставляется без вентилятора, но это не пассивная модель: Процессорный охладитель ID-Cooling IS-65 позволяет пользователю самому выбрать вентилятор

    20:465

    Nintendo намерена удвоить производство консолей Switch в нынешнем году: Nintendo теперь собирается выпустить 16 млн Switch, а не 8 млн

    20:153

    Опубликованы изображения 3D-карты MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X: Карта оснащена системой фирменной системой охлаждения TwinFrozr VI

    17:1011

    Названа дата начала поставок и цена объектива Sigma 135mm F1.8 DG HSM Art; открыт прием предварительных заказов: Объектив Sigma 135mm F1.8 DG HSM Art будет выпускаться в вариантах для камер Canon, Nikon и Sigma

    16:324

    Появились первые изображения 3D-карты AMD Radeon RX Vega: Для внешнего оформления 3D-карты AMD Radeon RX Vega выбрано сочетание белого и красного цветов

    15:306

    Внутреннее соединение Infinity Fabric в процессоре AMD Ryzen работает на частоте памяти: Структурно Infinity Fabric представляет собой коммутатор 256-разрядных двунаправленных шин

    15:1729

    Swatch собирается выпустить собственную ОС для умных часов: Швейцарская ОС для умных часов должна быть готова в 2018 году

    14:5323

    В 2016 году 30% продаж микросхем обеспечили компании, не имеющие собственного производства: На рынке преобладают американские компании, но их доля за последние годы сильно уменьшилась

    13:464

    Плата SilverStone ECP01 позволяет оснастить настольный ПК выходами постоянного напряжения 5 В и 12 В: В комплекте есть низкопрофильная монтажная планка

    13:0716

    Экран игрового ноутбука EVGA SC17 поддерживает технологию Nvidia G-Sync: В ноутбуке установлена жидкокристаллическая панель типа IPS размером 17 дюймов и разрешением 4К

    12:446

    AOC Agon AG271UG — первый игровой монитор компании с разрешением 4K UHD: Монитор AOC Agon AG271UG получил панель 4K IPS

    12:352

    Apple построит два дополнительных центра исследований и разработок в Китае: В сентябре прошлого года Applе открыла в Китае первый центр исследований и разработок

    12:3118

    Источник опубликовал новые изображения и цену смартфона Xiaomi Mi6: Старшая версия Xiaomi Mi6 получит однокристальную систему Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти, керамический корпус, датчик изображения SONY IMX400

    12:2012

    Смартфон Xiaomi Mi6 сначала может получить SoC Snapdragon 821, позже — Snapdragon 835 : Дефицит SoC Snapdragon 835 мешает Xiaomi

    12:1914

    ПК с новыми процессорами AMD и Intel при использовании Windows 7 или Windows 8.1 теперь не будут получать обновления ОС: Microsoft заблокировала обновления старых ОС для новых процессоров

    12:18145

    Sony прекращает производство консоли PS3: PlayStation 3 поступила в продажу в ноябре 2006 года

    12:077

    Новая модель камеры Samsung Gear 360 появилась в базе данных FCC : Камера Next Gear 360 будет миниатюрной — 100 мм в высоту и 45 мм в диаметре

    12:04

    Google представила алгоритм сжатия изображений Guetzli: Guetzli позволяет уменьшить размер изображений JPEG на 35% без существенной потери качества

    11:3616

    Моноблочный ПК Ecdream EC-V26 получил экран горизонтального расположения: ПК Ecdream EC-V26 остнован на ЦП поколения Intel Apollo Lake

    11:325

    Умные часы Montblanc Summit оцениваются минимум в 890 долларов: Умные часы Montblanc Summit основаны на Android Wear 2.0

    11:302

    Смартфон Vernee Apollo X оценен в $200: Основная камера получила 13-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX258

    11:192

    Источники подтверждают, что на международном рынке будет доступна только версия смартфона Samsung Galaxy S8 с 4 ГБ ОЗУ: Анонс смартфона ожидается 29 марта

    11:0922

    Аналитик удивлен низкой ценой наушников Apple AirPods и умных часов Apple Watch: Нил Сайбарт считает, что при помощи такой ценовой политики Apple планирует доминировать не только в премиальном сегменте, но и на всем рынке

    10:4836

    Распознавание лиц в смартфоне Samsung Galaxy S8 будет использоваться для подтверждения платежей: Камера смартфона Samsung Galaxy S8 сможет снимать со скоростью 1000 снимков в секунду

    10:1526

    80% портативных аккумуляторов Xiaomi являются поддельными: Xiaomi опубликовала несколько сравнительных фотографий

    10:0527

    Bosch и Nvidia совместно разрабатывают искусственный интеллект для самоуправляемых автомобилей: Основой компьютера служит SoC Nvidia Xavier

    09:573

    HTC готовит смартфон Desire 650 dual sim: Устройство будет производиться по контракту ODM другой компанией по заказу HTC

    09:501

    Смартфон Bluboo R1 получил аккумулятор емкостью 7150 мА•ч: Даты выхода и цены у Bluboo R1 пока нет

    09:435

    ColorWare предлагает смартфон iPhone 7+ Retro, раскрашенный в стиле старых ПК Macintosh: Смартфон ColorWare iPhone 7+ Retro обойдётся покупателям в 1900 долларов

    09:0031

    В основе приставки Nintendo Switch всё-таки лежит полноценная SoC Nvidia Tegra X1: Nintendo использовала для Switch обычную SoC Tegra X1

    08:306

    Голосовой помощник Amazon Alexa добрался и до iOS: Пользователи смартфонов Apple теперь тоже могут попробовать голосовой помощник Amazon Alexa

    08:001

    Ноутбук Eurocom X9E3 содержит сменные настольные CPU и GPU: Разгон компонентов Eurocom X9E3 также возможен

    07:3414

    Adobe существенно нарастила выручку и прибыль: Adobe отчиталась за первый квартал 2017 года

    07:307

    Найдены очередные подтверждения того, что Apple работает над новой телевизионной приставкой: Apple действительно работает над новой Apple TV

    07:0013

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