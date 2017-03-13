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    13 марта 2017

    LeEco готовит свой первый смартфон с изогнутым экраном: Новый флагманский смартфон LeEco получит изогнутый экран

    20:0613

    Компания Vertu меняет владельца. В третий раз за последние пять лет: Компанию Vertu продали турецкой Baferton

    19:5911

    Примерно через 10 дней ожидается анонс трёх или даже четырёх новых планшетов Apple iPad Pro: Apple всё-таки может выпустить новые планшеты в текущем месяце

    19:3488

    Рынок гибридных умных часов по итогам года вырастет почти на 80%: Гибридные умные часы займут 12% рынка умных часов

    19:146

    Док-станция Gigabyte Aorus GTX 1070 External Graphics Box оснащена видеокартой GeForce GTX 1070 : Gigabyte предлагает док-станцию для ноутбуков, сразу оснащённую видеокартой

    18:007

    Google предлагает пройти простой тест, чтобы помочь пользователю настроить внешний вид Android: Google запустила сервис, который поможет настроит дизайн Android по своему усмотрению

    17:4710

    Binatone Global выпустила видеорегистратор Motorola MDC100 Dash Cam и беспроводные наушники Verve Loop Sports Headphones: MDC100 Dash Cam и Verve Loop Sports Headphone — новинки под брендом Motorola

    17:33

    Intel приписывают намерение купить компанию Mobileye за 14-15 млрд долларов: О возможной покупке сообщило израильское издание TheMarker

    14:1925

    Oppo планирует выпуск зеленых смартфонов R9s и R9s Plus: Продажи зеленых смартфонов R9s и R9s Plus в Китае начнутся в этом месяце

    14:003

    Продажи рабочих станций за год выросли на 20%: Лидером рынка рабочих станций является компания HP

    13:5211

    Появилось первое изображение 3D-карты Galax GeForce GTX 1080 Ti HOF: Информации о частотах, дате начала продаж и цене 3D-карты Galax GeForce GTX 1080 Ti HOF пока нет

    13:206

    KGI Securities прогнозирует невысокий спрос на Samsung Galaxy S8. Новое фото смартфона: В 2017 финансовом году поставки Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ составят 40-45 млн смартфонов

    12:4464

    Samsung может полностью отказаться от использования дактилоскопических датчиков в смартфонах: Можно предположить, что Samsung Galaxy S9 и последующие смартфоны лишатся дактилоскопического датчика

    12:3146

    SAP и Google стали стратегическими партнерами: В частности, это означает, что программные продукты SAP будут работать на облачной платформе Google Cloud Platform (GCP)

    12:2711

    Смартфон Sony Xperia XA1 можно будет купить в Европе с 10 апреля: В других регионах продажи начнутся только 26 апреля

    12:2210

    Выход смартфона LG G6 в США запланирован на 7 апреля, белой версии не предусмотрено: На американском рынке смартфон будет доступен только в цветах Ice Platinum и Astro Black

    12:137

    Суперкомпьютер, создаваемый Fujitsu для исследований в области искусственного интеллекта, включает 24 сервера Nvidia DGX-1: Суммарная теоретическая производительность суперкомпьютера превышает 4 PFLOPS

    12:103

    Google создаёт невидимый вариант системы reCAPTCHA: reCAPTCHA Google станет невидимой

    11:5910

    Lantronix скоро покажет самый маленький встраиваемый шлюз IoT: Местом показа xPico 250 выбрано мероприятие Embedded World Conference 2017

    11:573

    Популярный смартфон Xiaomi Redmi Note 4 будет доступен в версии с 4 ГБ ОЗУ: Xiaomi Redmi Note 4 в такой конфигурации поступит в продажу 14 марта по цене около 200 долларов

    11:50

    Xiaomi планирует производить свою новую SoC по нормам 16 нм: Xiaomi Surge S1 получила два кластера, в каждом из которых находятся по четыре ядра Cortex-A53

    11:335

    Семейство восьмиразрядных микроконтроллеров Microchip tinyAVR пополнила серия ATtiny1617 : Микроконтроллеры ATtiny1617 рассчитаны на напряжение питания от 1,8 до 5,5 В

    11:27

    Появление смартфона Xiaomi Redmi Pro 2 ожидается до конца марта: Cмартфону приписывают датчик изображения Sony IMX362 разрешением 12 Мп

    11:162

    Компания TSMC получила заказы на выпуск суперкомпьютерных однокристальных систем разработки Nvidia и Qualcomm: Коммерчески доступными SoC Qualcomm Centriq 2400 станут во втором полугодии

    11:054

    Новый портативный аккумулятор HTC поддерживает технологию Quick Charge 3.0: Устройство предлагается по цене 65 долларов

    11:02

    Vernee Apollo X станет первым смартфоном с операционной системой VOS: Оболочка VOS также будет доступна для всех остальных смартфонов Vernee

    10:482

    LG G6 улучшил результат LG G5 по итогам первого дня, но продажи составили всего 20 тыс. смартфонов: Год назад продажи LG G5 за первый день продаж в Южной Корее составили 15 тыс. смартфонов

    10:4213

    Китайские производители расширяют производство панелей AMOLED, но до возможностей Samsung Display им пока далеко: В ближайшие годы Samsung продолжит доминировать на рынке панелей AMOLED

    10:416

    Аналитики IC Insights подтвердили прошлогодний прогноз, касающийся отгрузки 1 трлн полупроводниковых изделий: В общем объеме поставок доминируют изделия категории O-S-D

    10:102

    Представлен водоблок EK-FB MSI Z270 Gaming Monoblock RGB: Цена новинки примерно равна 120 евро

    09:45

    Tesla возьмётся помочь Австралии в разрешении энергетического кризиса: Tesla построит в Австралии энергетическое хранилище

    08:0059

    Видеокарта Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme получила 18-фазную подсистему питания: Zotac приготовила четыре карты GTX 1080 Ti

    07:304

    Waymo требует запретить все испытания беспилотных автомобилей Uber на основе новых доказательств в деле о краже технологий: Суд может запретить Uber тестировать беспилотные авто

    07:001

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