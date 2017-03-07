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    7 марта 2017

    Внутренний оптический привод Pioneer BDR-211UBK способен воспроизводить диски Ultra HD Blu-ray : Продажи Pioneer BDR-211UBK начнутся в этом месяце по цене $130

    21:2826

    Windows скоро может перестать быть самой распространенной ОС для доступа в интернет: Доли Windows и Android почти сравнялись

    21:0876

    Полупроводниковый рынок в январе показал наибольший годовой рост за шесть лет: Полупроводниковый рынок по итогам января оценивается в 30,6 млрд долларов

    20:46

    Компания Apis Cor за 24 часа методом 3D-печати построила в России небольшой дом: 3D-принтер Apis Cor способен построить здание за сутки

    20:3026

    Обновлено встроенное ПО для камер Nikon D7200, D500, D750 и D810: Помимо прошивок для камер, компания Nikon выпустила обновление встроенного ПО для контроллера WT-7

    20:199

    Samsung занимает более трети рынка флэш-памяти NAND: Рынок флэш-памяти NAND вырос на 17,8%

    19:5719

    Мини-ПК HP EliteDesk 800 G3 может стоить 390 долларов, а может и 2450 долларов: HP представила мини-ПК EliteDesk 800 G3

    18:516

    Blue Origin собрала первый двигатель BE-4, который ляжет в основу ракеты-носителя New Glenn: У Blue Origin готов первый двигатель BE-4

    18:3227

    Смартфон Samsung Galaxy C5 Pro с поддержкой технологии Always On Display и платёжного сервиса Samsung Pay оценён в 360 долларов: Смартфон Samsung Galaxy C5 Pro является уменьшенной копией Galaxy C7 Pro

    18:107

    Gresso Presso 3310 — люксовая версия возрождённого телефона Nokia 3310, которая похожа на оригинал даже больше, чем новая модель: Телефон Gresso Presso 3310 обойдётся в 3000 долларов

    17:486

    Представлен блок питания Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ стоимостью 999 евро: Блок питания Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ спроектирован и выпускается в Японии

    17:475

    Смартфон Sony Xperia XZ Premium может появиться в продаже уже 7 мая: Купить Sony Xperia XZ Premium можно будет в начале мая

    17:3027

    Появилось первое изображение смартфона Moto Z нового поколения: Смартфон Moto Z2 будет похож на Moto Z и Moto G5

    16:381

    LG всё-таки обновит смартфоны G4 и V10 до Android 7.0, а Samsung откладывает выпуск аналогичного обновления для Galaxy S6 и S6 edge: Флагманы LG и Samsung 2015 года получат Android Nougat

    16:249

    Качество термоинтерфейса между кристаллом CPU и теплораспределительной крышкой процессоров Ryzen оказалось отличным: AMD использовала для CPU Ryzen отличный припой

    15:5443

    Трекер активности Fitbit Alta HR умеет отслеживать фазы сна, оценивая вариабельность сердечного ритма: Трекер активности Fitbit Alta HR стоит 150 долларов

    15:332

    Модуль Storage Mod для смартфонов Moto Z располагает флэш-памятью, аккумулятором, портами USB, HDMI, USB-C и даже кардридером: Модуль Storage Mod обойдётся покупателям минимум в 190 долларов

    15:124

    Названа новая дата начала продаж смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+: Анонс устройств ожидается 29 марта на специальном мероприятии в Нью-Йорке

    14:5914

    Foxconn и TSMC будут вместе пытаться купить Toshiba Memory: Foxconn и TSMC надеются оспорить лидирующее положение Samsung на рынке флэш-памяти

    14:4313

    Микросхемы SII S-8224A/B вторичной защиты литий-ионных батарей имеют рекордно низкое энергопотребление: Потребляемый ток SII S-8224A/B на порядок ниже, чем у аналогичных изделий

    14:21

    Компания DeepCool опубликовала список охладителей, совместимых с процессорами AMD в исполнении AM4: Часть охладителей DeepCool уже совместима с AM4, для остальных будет выпущено крепление

    14:00

    Модули памяти Apacer Panther Rage DDR4 нарастили частоту до 3 ГГц: Планки ОЗУ Apacer Panther Rage DDR4 обзавелись подсветкой клыков

    12:574

    Rambus и Western Digital подписали лицензионное соглашение: Соглашение рассчитано на период до 2021 года

    12:433

    У компьютерного корпуса Thermaltake Core P7 TG может быть всего две стенки, одна из которых — стеклянная: Цена необычной новинки примерно равна $300

    12:3913

    Icy Dock EZ-FIT Trio MB610SP позволяет разместить в отсеке типоразмера 3,5 дюйма три накопителя типоразмера 2,5 дюйма: Пластиковый каркас MB610SP закрепляется в корпусе ПК с помощью винтов

    12:229

    Мобильная акустическая система B&O Beolit 17 оценена производителем почти в 500 евро: По словам B&O, время автономной работы устройства достигает 24 часов

    12:0014

    Самоуправляемый концепт-кар Volkswagen называется Sedric : Компания Volkswagen планирует показать Sedric на Женевском автосалоне

    11:386

    Исследование показало, что люди стали реже менять смартфоны: За последние три года средний период использования смартфонов в США увеличился с 20,5 до 22,7 месяцев

    11:3333

    По подсчетам IDC, рынок принтеров, МФУ и копиров в 2016 году сократился на 4,1%: По итогам квартала и года лидером рынка является компания HP

    10:574

    Представлена акустическая система Sonos Playbase, которая также служит подставкой для телевизоров: Цена устройства составляет 699 долларов в США и 799 евро в Европе, начало продаж ожидается 4 апреля

    10:512

    Nintendo Switch продемонстрировала лучший американский старт в истории Nintendo: Ранее первое место удерживалась консоль Nintendo Wii

    10:369

    Toshiba проинформировала SK Hynix о новом плане продажи производства микросхем памяти: Судя по последнему сообщению, компания Toshiba продает не 20%, а весь бизнес целиком

    10:331

    Samsung Galaxy Note8 проходит под кодовым названием Great: SamMobile снова утверждает, что восстановленные смартфоны Galaxy Note7 появятся на рынке Южной Кореи под модельным номером SM-N935

    10:3019

    Samsung рекламирует SoC Exynos 8895 изображением смартфона со сдвоенной камерой: Высказываются разные предположения, некоторые считают, что Samsung выпустит соответствующую версию Galaxy S8+

    10:22

    Xiaomi готовит новую систему искусственного интеллекта для своих устройств: Глава Xiaomi заявил, что искусственный интеллект через несколько лет станет такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как и интернет

    09:5214

    На MWC 2017 был показан смартфон Vernee Apollo 2 : Цена устройства составит не менее 300 долларов

    09:45

    Seasonic пересмотрела условия гарантии на блоки питания Seasonic Prime: Владельцы блоков Seasonic Prime могут распрощаться с десятилетней гарантией

    09:3917

    Производитель чехлов опубликовал новые фотографии смартфона Samsung Galaxy S8: Анонс Samsung Galaxy ожидается 29 марта

    09:3629

    Керамика будет чаще использоваться в качестве материала корпуса для смартфонов: Предположительно, такой корпус может получить iPhone 8

    09:2932

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