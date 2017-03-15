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    15 марта 2017

    Рынок умных часов по итогам года впервые превысит отметку в 10 млрд долларов: В нынешнем году будет продано 28,5 млн умных часов

    20:1012

    Процессорный охладитель Jonsbo CR-101 совместим с CPU в исполнении AM4: Процессорный охладитель Jonsbo CR-101 располагает четырьмя тепловыми трубками

    19:173

    Благодаря переходу на нормы 7 нм, Samsung может вернуть себе заказы на однокристальные системы Apple : SoC Apple A12 будут производиться и на мощностях Samsung

    19:0330

    За первую неделю продаж консоль Nintendo Switch купили почти 1,5 млн человек: Nintendo Swtich за первую неделю разошлась в количестве полутора миллионов экземпляров

    18:463

    Голосовой помощник Bixby позволит управлять всеми функциями интерфейса смартфонов Samsung: Samsung очень плотно интегрирует Bixby в операционную систему

    18:271

    Компания Gainward использует для видеокарты GeForce GTX 1080 Ti DuraPro референсную печатную плату: Появились фото карты Gainward GeForce GTX 1080 Ti DuraPro

    18:164

    В приложении Gmail для Android теперь можно отправлять и получать денежные средства: В Gmail для Android можно отправлять и получать деньги

    16:595

    Разогнанная до 2,5 ГГц видеокарта GeForce GTX 1080 Ti поставила новый рекорд в тесте 3DMark Time Spy: Адаптер GeForce GTX 1080 Ti удалось разогнать до 2,5 ГГц по ядру

    16:456

    Практически все видеокарты GeForce GTX 1080 Ti уже распроданы. Следующая партия будет доступна в конце месяца: GeForce GTX 1080 Ti почти закончились в магазинах

    16:2915

    Смартфон Samsung Z4 замечен в базе данных FCC: Ожидается, что аппарат с индексом SM-Z400 станет первым, работающим под управлением Tizen OS 3.0

    15:5211

    По подсчетам Kantar Worldpanel ComTech, позиции iOS сильнее всего в Японии, но в целом на рынке мобильных ОС доминирует Android: Рынок мобильных ОС поделен между iOS и Android

    15:3330

    Процессоры AMD Pinnacle Ridge будут иметь до восьми ядер: Появились некоторые сведения о процессорах AMD Pinnacle Ridge

    15:0016

    Производитель называет Telit SE868Kx-Ax самыми маленькими в отрасли модулями GNSS со встроенной антенной: На плате модуль SE868xx-Ax занимает участок размерами 11 х 11 мм

    14:471

    Модули памяти Adata XPG DDR4 официально совместимы с AMD Ryzen: Модули XPG DDR4 добавлены в список сертифицированных изделий, что также означает поддержку профилей настроек A-XMP

    14:076

    Visa показала прототип солнцезащитных очков, поддерживающих бесконтактные платежи: Пока очки проходят тестирование

    13:5317

    Смартфон Google Pixel 2 проходит под кодовым названием Walleye: Компания Google, которая использует для различных версий своей операционной системы Android, названия различные сладости, применяет похожий подход для своих смартфонов

    13:215

    Опубликовано изображение с шестью цветовыми вариантами смартфона Galaxy S8: Анонс смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus ожидается 29 марта

    13:1613

    Названа дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 5, модели и цены: Линейку AMD Ryzen 5 откроют четыре модели

    13:0038

    Водоблок EK-FB Asus Z270E Strix RGB Monoblock оснащен синхронизируемой подсветкой: Модель EK-FB Asus Z270E Strix RGB Monoblock основана на водоблоке EK-Supremacy EVO

    12:50

    Чехол Eye помещает на заднюю панель iPhone смартфон с ОС Android: Он оснащен пятидюймовым дисплеем AMOLED разрешением 1920 х 1080 пикселей, двумя слотами для SIM-карт, однокристальной системой MediaTek Helio P20, 3 ГБ ОЗУ

    12:4737

    SMIC начнет разработку 7-нанометрового техпроцесса в этом году: В разработке передовых техпроцессов SMIC полагается на помощь Huawei и института Imec

    12:441

    Смартфон Nokia 6 успешно прошел испытание на изгиб: Смартфон отлично зарекомендовал себя в испытании на изгиб, которому он практически не поддается

    12:202

    Nokia обещает ежемесячные обновления для своих смартфонов: Разработчики планируют выпускать обновления операционной системы Android для новых смартфонов на регулярной основе

    11:3710

    Смартфон LeEco Le X850 должен выйти 11 апреля по цене $260: Емкость аккумулятора составит 4000 мА•ч

    11:163

    Ресивер Denon Heos AVR не потребует кабелей для подключения к акустическим системам: Ресивер Denon Heos AVR способен подключаться к локальной сети и интернет для трансляции аудио

    11:0413

    Эксперт по взлому iOS Джонатан Здзиарски теперь работает в Apple: Джонатан Здзиарски был активным пользователем Twitter, однако недавно он заблокировал свою страницу в социальной сети

    10:5914

    Владельцы СВО Arctic Liquid Freezer могут получить бесплатные крепления для AM4: Для заказа необходимо обратиться в службу технической поддержки

    10:462

    Samsung в последний момент отказалась от использования нового дактилоскопического датчика в Galaxy S8: Производитель вложил средства в новую оптическую технологию компании Synaptics, однако результаты тестов оказались не достаточно хорошими

    10:4388

    Планшет Samsung Galaxy Tab S3 оказался значительно дороже предшественника: Планшет Samsung Galaxy Tab S3 обойдётся покупателям минимум в 600 долларов

    10:3013

    Опубликованы изображения меню и иконок смартфона Samsung Galaxy S8: Появление устройства в продаже запланировано на 21 апреля

    10:1518

    Чехлы LuMee Duo для смартфонов Apple iPhone оснащены встроенными источниками света для фото- и видеосъемки: Чехол LuMee Duo для смартфона Apple iPhone стоит от $40 до $70, в зависимости от модели

    10:151

    Модульные умные часы Tag Heuer Connected Modular 45 стоят от 1600 евро: Tag Heuer Connected Modular 45 построены на платформе Intel Atom Z34XX и управляются Android Wear 2.0

    10:1010

    Samsung Display работает над технологией 3D Touch для iPhone 8 и своих новых смартфонов: В смартфоне Samung Galaxy Note 8 и последующих флагманах технология 3D Touch должна работать по всей поверхности дисплея

    10:0423

    V-Moda Remix — первая портативная акустическая система, оснащённая усилителем для наушников: АС V-Moda Remix стоит 300 долларов

    10:00

    SolSol встраивает солнечную батарею в козырек кепки: От солнечной батареи в козырьке кепки можно подзаряжать смартфон

    09:544

    Naver займется разработками в области искусственного интеллекта в Кремниевой долине: Naver уже провела собеседования с учеными, которые работают в Кремниевой долине, планируя открыть центр в ближайшее время

    09:54

    Windows XP сумели запустить на смартфоне iPhone 7 без взлома последнего: Windows XP запустили на смартфоне Apple

    09:3030

    Микропроцессоры Renesas RZ/N предназначены для промышленного сетевого оборудования: В конфигурацию RZ/N входит процессор ARM, блок R-IN Engine и пятипортовый коммутатор Gigabit Ethernet

    09:19

    Готовится к выпуску Gigabyte AB350N-Gaming WiFi — материнская плата типоразмера Mini-ITX для процессоров AMD Ryzen: Gigabyte AB350N-Gaming WiFi, несмотря на небольшие габариты, предложит пару слотов PCI Express

    09:1512

    Наиболее хорошо сохранившийся экземпляр компьютера Apple I пустят с молотка: На аукцион вскоре выставят полностью рабочий ПК Apple I

    09:0012

    Meizu выпустит свой первый смартфон с SoC Snapdragon в третьем квартале: Meizu перейдёт на использование платформ Qualcomm

    08:301

    Опубликованы живые изображения видеокарты Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC: Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC поступит в продажу в начале апреля

    08:205

    Microsoft прекратит какую-либо поддержку ОС Windows Vista после 11 апреля: Windows Vista прекратит получать поддержку и обновления в апреле

    08:0012

    Продажи планшетов по итогам текущего квартала опустятся до пятилетнего минимума: Продажи планшетов за квартал не превысят даже 40 млн

    07:308

    Цены на твердотельные накопители продолжат расти: SSD будут дорожать на фоне дефицита памяти NAND

    07:009

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