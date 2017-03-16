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    16 марта 2017

    Apple, Google, Facebook и ещё 66 компаний отказались от борьбы в рамках иска против иммиграционного запрета Трампа: Крупные американские компании отказываются бороться с Трампом

    18:4023

    Электромобиль Lucid Air в базовой комплектации обойдётся значительно дешевле Tesla Model S: Электромобиль Lucid Air стартует с отметки 52 500 долларов

    18:2720

    Приложение Google Family Link поможет создать детскую учётную запись с широкими возможностями родительского контроля: Google представила приложение Family Link

    18:108

    Google подтвердила — ожидать голосовой помощник Assistant на планшетах пока не стоит: Google Assistant не появится на планшетах

    17:575

    Qualcomm переименовала решения Snapdragon из процессоров в платформы, а также лишила младшую линейку SoC права носить имя Snapdragon: SoC Snapdragon 200 отныне называются просто Qualcomm 200

    17:39

    HTC продаёт один из своих заводов для усиления бизнеса, связанного с рынком виртуальной реальности: HTC продаёт завод, чтобы усилить бизнес VR

    17:17

    GoPro стремится избавиться от убытков, для чего компания снова прибегнет к увольнениям: GoPro уволит около 270 человек

    17:067

    Разработка Ford позволяет автомобилю распознавать пешеходов в темноте и автоматически тормозить перед ними: Для обнаружения пешеходов используется камера и радар

    16:0716

    Производитель назвал дату начала продаж процессоров AMD Ryzen 5, их технические характеристики и цены: Продажи процессоров AMD Ryzen 5 начнутся 11 апреля

    15:1822

    По новым данным, дисплей iPhone 8 будет иметь изгиб, но не такой сильный, как у смартфона Samsung Galaxy S7 Edge: Финальный вариант дизайна iPhone 8 все еще не утвержден

    15:0552

    Видеокарты EVGA GeForce GTX 1080 Ti с поддержкой iCX Technology получат девять датчиков температуры и предохранитель на печатной плате: Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Gaming возглавит ассортимент EVGA

    15:041

    Видеокарты EVGA GeForce GTX 1080 Ti с поддержкой iCX Technology получат девять датчиков температуры и предохранитель на печатной плате: Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Gaming возглавит ассортимент EVGA

    15:00

    Sharp планирует увеличить продажи ЖК-телевизоров в четыре раза за три года: В текущем финансовом году, который завершится 31 марта, продажи телевизоров Sharp составят около 5 млн единиц

    14:533

    В AMD наглядно сравнили производительность процессоров AMD Ryzen 5 1600X и Intel Core i5-7600K: Рекомендованная производителем розничная цена AMD Ryzen 5 1600X составляет $249

    14:476

    Начался выпуск ноутбуков Microsoft Surface Book следующего поколения; анонс ожидается не позднее апреля: Ноутбук Surface Book нового поколения получил дисплей размером 13,5 дюйма по диагонали

    14:2212

    Samsung представит 6-нанометровый техпроцесс 24 мая 2017: Samsung работает над 8- и 6-нанометровыми технологическими процессами

    14:1221

    Необычное компьютерное шасси Thermaltake Core P1 TG Mini ITX оценено в $100: Компьютер, собранный на шасси Thermaltake Core P1 TG Mini ITX, можно повесить на стену

    13:5518

    Первые американские покупатели смартфона LG G6 получат в подарок умную колонку Google Home: Данная акустическая система, оснащенная персональным помощником Google Assistant, предлагается по цене 129 долларов

    13:40

    Упоминание 3D-карт AMD Radeon RX 500 замечено в драйвере Crimson 17.3.2: Модель Radeon RX 550 в драйвере отсутствует

    13:36

    Вариант смартфона Apple iPhone 6 с 32 ГБ флэш-памяти скоро можно будет купить и в Европе: Цена смартфона Apple iPhone 6 с 32 ГБ флэш-памяти примерно равна $520

    13:1453

    Процессоры AMD Ryzen имеют проблемы при работе с инструкциями FMA3, но компания уже пообещала решить их обновлением BIOS: AMD Ryzen зависают в тесте Flop

    13:1322

    Во втором полугодии начнется выпуск 12-нанометровых SoC MediaTek: 12-нанометровый техпроцесс TSMC представляет собой переходный вариант 16-нанометрового техпроцесса

    13:017

    МТС планирует вывести смартфоны Oppo и Vivo на рынок России: Наибольшей популярностью у россиян пользуются китайские смартфоны Lenovo, Huawei, Meizu, ZTE и Xiaomi

    12:5623

    Oppo и Vivo в этом году получат больше панелей AMOLED для смартфонов, чем Huawei: Китайские производители Oppo и Vivo смогли подписать соглашение с Samsung Display на поставки панелей OLED раньше, чем Huawei

    12:423

    Опубликованы фотографии «калибровочной машины» для ремонта смартфонов Apple iPhone: Важная особенность машины заключается в том, что она позволяет заменять дактилоскопические датчики

    12:4118

    Google работает над неким смартфоном под кодовым именем Taimen, который будет крупнее нового Pixel XL: Таймень был выбран в качестве кодового имени для очередного смартфона Google

    12:384

    ТВ-приставка A5X Plus Mini поддерживает ОС Android 7.1: Медиаплеер A5X Plus Mini получил новую SoC Rockchip

    12:231

    Аналитик Morgan Stanley считает, что продажи iPhone могут вырасти на 20-30% за год: Аналитики Wall Street считают, что в 2018 финансовом году продажи iPhone увеличатся на 10%

    12:1012

    Смартфон Huawei P10 Lite оценен в 350 евро:

    11:388

    Samsung планирует транслировать следующую Олимпиаду с использованием технологий VR: Samsung Electronics ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом и Олимпийской вещательной службой

    11:271

    HTC обещает удивить анонсом нового продукта 20 марта: Кто-то считает, что компания представит флагманский смартфон HTC 11

    11:128

    Браузер Chrome научился снижать энергопотребление, эффективнее управляя работой фоновых вкладок: Идеальным решением для фоновых вкладок была полная их остановка и обработка запросов с использованием новых API

    11:1111

    Новая линейка процессорных охладителей AeroCool включает модели BAS, Verkho 2, Verkho 3, Verkho 4 и Verkho 5: Все новые системы охлаждения AeroCool уже поступили в продажу

    10:421

    Покупая Mobileye, Intel рассчитывает продавать данные, собираемые самоуправляемыми автомобилями : Внедрение самоуправляемых автомобилей, по оценке McKinsey & Company, к 2030 году создаст рынок объемом 450-750 млрд долларов

    10:0110

    DJI Zenmuse X5S — лучшая камера для дронов по версии DxOMark: DxOMark протестировали камеры дронов

    09:003

    Гибридную беспроводную гарнитуру LG Tone Studio оценили в 230 долларов: Устройство LG Tone Studio появится в продаже через месяц или два

    08:303

    Supersonic Fun Voice Messenger — мессенджер, который не даёт возможности набрать текст на клавиатуре: ПО Supersonic Fun Voice Messenger преобразует голос в текст и смайлы

    08:002

    OnePlus выпустит чёрную версию своего флагмана, но лишь в модификации OnePlus 3T colette edition и только в количестве 250 штук: Смартфон OnePlus 3T colette edition будет выпущен в очень ограниченном количестве

    07:301

    ФАС признала компанию Эппл Рус виновной в координировании цен на смартфоны iPhone: Российское представительство Apple признано виновным в координировании цен

    07:0081

    NAS с вертикальной загрузкой займет меньше места на столе: Qnap TS-453Bmini: Хранилище Qnap TS-453Bmini поддерживает аппаратное шифрование AES-NI

    06:0011

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