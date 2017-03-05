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    5 марта 2017

    Цена биткойна впервые превысила цену золота: Биткойн стал дороже золота

    19:3351

    Amazon может начать отправлять первые грузы для постройки лунной базы уже в 2020 году: Amazon может помочь построить базу на Луне

    19:1931

    Apple ведёт переговоры с телевизионными и кинопродюсерами Голливуда, приглашая их на работу: Apple хочет заполучить лучших кинопродюсеров

    18:5417

    На выпуск стабилизатора для смартфонов Steadicam Volt собрано более миллиона долларов: Используя Steadicam Volt, можно существенно повысить качество видеосъемки смартфоном в движении

    15:1312

    Система удаленного управления вспышками Phottix Ares ll поддерживает 16 радиоканалов: Система Ares II совместима с камерами Canon, Nikon, Sony (с гнездом MIS), Pentax, Panasonic, Fuji и Olympus

    14:18

    Кулер Enermax ETS-N31 с поддержкой процессоров AMD Ryzen оценен в $20: Охладитель Enermax ETS-N31 способен отвести от ЦП до 130 Вт тепла

    14:054

    В этом году ожидается выпуск объектива Sigma 70-200mm f/2.8 DG OS Sport: Кроме того, Sigma приписывают намерение выпустить до конца года новый объектив для макросъемки

    13:5413

    Стало известно, когда начнутся продажи мобильных компьютеров HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition : Хромбук ориентирован на использование в учебных заведениях, потому имеет усиленное исполнение

    13:15

    Caviar выпустит две спецверсии телефона Nokia 3310 по цене 99 000 руб.: Модель Nokia 3310 Supremo Putin получит объемного барельеф Президента России Владимира Путина

    11:5931

    AMD Ryzen 7 1800X разогнали до рекордной частоты 5,8 ГГц: Результат процессора AMD Ryzen 7 1800X в тесте Cinebench R15 — 2454 балла

    11:4839

    Разработка смартфона YotaPhone 3 продолжается: Недавно на официальной страничке Yota Devices в Instagram вновь был подтвержден факт разработки YotaPhone 3

    11:4415

    Дактилоскопические датчики для смартфона LG G6 поставляют CrucialTec и Ssuntel: Ssuntel ранее поставляла LG сенсорные панели для дисплеев смартфонов

    11:28

    Daimler отзывает более миллиона автомобилей Mercedes-Benz из-за 51 случая возгорания: Более 300 тыс. автомобилей, которые подлежат отзыву, были проданы на территории США, где было зафиксировано 30 случаев возгорания

    11:1226

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