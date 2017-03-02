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    2 марта 2017

    Google позволила разработчикам временно снижать до нуля цены на приложения в Play Store : Google изменила политику, касающуюся платных приложений в магазине Play Store

    20:3721

    Рынок носимой электроники вырос на 16,9%, но у лидера зафиксирован спад продаж на 22,7%: Xiaomi догоняет Fitbit на рынке носимой электроники

    20:229

    Согласно новому решению суда, Apple не должна выплачивать штраф компании Smartflash: Smartflash проиграла дело против Apple

    20:077

    Смартфон Samsung Galaxy S8+ протестирован в GeekBench: Данная модель получила SoC MSM8998 (Snapdrаgon 835), 4 ГБ оперативной и памяти и ОС Android 7.0

    19:5825

    Гарнитура Oculus Rift и контроллеры Oculus Touch ощутимо подешевели : Гарнитура Oculus Rift теперь стоит 500 долларов

    19:30

    Видеокарты семейства Radeon RX 500 выйдут уже 4 апреля, но адаптеров поколения Vega среди них не будет: Большая часть карт Radeon RX 500 будет являться переименованными моделями текущего поколения

    19:1711

    Asus представила две нереференсные видеокарты GeForce GTX 1080 Ti, но не раскрыла их характеристик: Asus приготовила оригинальные варианты GeForce GTX 1080 Ti

    18:561

    Начались продажи процессоров AMD Ryzen 7: Во втором квартале к ним добавятся модели Ryzen 5, а еще позже в текущем году — Ryzen 3

    17:36101

    Первые гарнитуры смешанной реальности Microsoft начнёт отгружать разработчикам уже в текущем месяце: Microsoft начнёт продвигать гарнитуры смешанной реальности

    16:45

    Google поставила на рынок более 10 млн гарнитур Cardboard VR: Пользователи гарнитур Daydream проводят за ними около 40 минут в неделю

    16:15

    Лимит входящих вложений Gmail увеличен до 50 МБ: Новшество затрагивает всех пользователей и станет доступно в течение трех дней

    16:0410

    У ZTE готово первое интегрированное решение IP+Optical 5G Flexhaul : По оценке производителя, внедрение IP+Optical 5G Flexhaul позволит почти на треть уменьшить совокупную стоимость владения

    15:45

    Аналитики Digitimes Research ожидают рост поставок ноутбуков в текущем квартале: Крупнейшим поставщиком ноутбуков по итогам квартала названа компания Hewlett-Packard (HP)

    14:481

    Сдвоенной камерой смартфона UmiDigi Z Pro можно делать объемные снимки: Смартфон UmiDigi Z Pro может похвастаться одной из самых старших SoC MediaTek Helio

    14:413

    Antec предложит бесплатные крепления для установки своих кулеров на AMD Ryzen и другие процессоры в исполнении AM4: Новыми креплениями будут комплектоваться процессорные охладители H600 Pro, H1200 Pro, C400, C40 и A40

    14:39

    Опубликованы новые фотографии смартфона Samsung Galaxy S8: Анонс устройства ожидается 29 марта, а начало продаж запланировано на 21 апреля

    14:2638

    По подсчетам IDEMA Japan, поставки HDD за год сократились на 9,2%: В 2016 году было выпущено 425,8 млн накопителей на жестких магнитных дисках

    14:013

    Samsung отзывает более 100 тыс. модулей 18-нанометровой памяти DRAM [Обновлено]: Samsung остается лидером мирового рынка DRAM с долей 47,5%

    13:3715

    Ассортимент Biostar пополнили системные платы B350GT5, B350GT3 и B350ET2, совместимые с процессорами AMD Ryzen: Модель B350GT5 типоразмера ATX оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти DDR4

    13:256

    Панели OLED начнут активно использовать в автомобильной промышленности в следующем году: К 2022 году поставки должны вырасти до 173 млн единиц

    13:203

    Сканер ASML 3400B предназначен для серийного производства полупроводниковой продукции с использованием EUV: Массовое внедрение EUV на производствах ожидается к 2020 году

    12:46

    Samsung зарегистрировала торговую марку Galaxy X: Подтверждением выхода Samsung Galaxy X в этом году стала регистрация соответствующей торговой марки

    12:4410

    Смартфон Oukitel K10000 Pro получит АКБ емкостью более 10000 мА∙ч: В смартфоне Oukitel K10000 Pro будет использоваться новая платформа

    12:299

    Acer удерживает лидерство на рынке хромбуков третий год подряд : В ассортименте Acer есть хромбуки нескольких форм-факторов с экранами размером от 11 до 15 дюймов

    12:241

    Xiaomi выпустила рацию за $36: Устройство оснащено дисплеем и несколькими кнопками, начало продаж запланировано на 3 марта

    12:0519

    По подсчетам IDC, рынок серверов в четвертом квартале 2016 года сократился на 4,6%: Крупнейшим участником рынка является компания HPE

    11:26

    ZTE и Intel стали стратегическими партнерами в разработке IoT: Партнеры уже имеют опыт разностороннего сотрудничества, в том числе, касающегося технологии доступа к интернету вещей

    10:52

    Видео дня: смартфон LG G6 успешно противостоит попыткам поцарапать его при помощи ножа: Смартфон пытаются поцарапать ножом, однако ни единой царапины на корпусе в результате не появляется

    10:4812

    Первый смартфон с поддержкой технологии Meizu Super mCharge может выйти в конце этого года: Никаких подробностей о смартфоне сотрудник компании не сообщил

    10:191

    Панели AMOLED будут использоваться в каждом втором смартфоне уже через три года: Лидирующим поставщиком панелей AMOLED является Samsung Display

    09:5843

    К 2030 году каждый пятый автомобиль в Японии будет беспилотным: В 2025 году самоуправляемым машинам позволят выехать на трассы, в 2027 — на дороги небольших городов, в 2030 — на все дороги страны

    09:4610

    Опубликовано официальное изображение смартфона Blackberry Aurora: Blackberry Aurora должен получить дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением 1280 х 720 пикселей

    09:091

    Компания, разработавшая виртуальный помощник Viv, обошлась Samsung в 215 млн долларов: Samsung купила Viv Labs за 215 млн долларов

    08:308

    Видеокарта Gainward GeForce GTX 1060 IceSoul оснащена водоблоком и выделяется огромной длиной: Длина карты Gainward GeForce GTX 1060 IceSou составляет 316 мм

    08:008

    Amazon научит голосовой помощник Alexa идентифицировать пользователей по голосу: Alexa научиться распознавать голоса

    07:302

    Jolla подписала договор о лицензировании Sailfish OS крупному китайскому консорциуму : Jolla продала лицензию на Sailfish OS Китаю

    07:001

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