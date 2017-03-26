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    26 марта 2017

    Опубликованы изображения и цены аксессуаров Samsung Galaxy S8: Анонс устройства и аксессуаров для него состоится 29 марта

    19:3526

    Глава Huawei обещает полностью безрамочный смартфон: Дисплей, который занимает практически всю часть лицевой панели смартфона, является последней тенденцией, наметившейся сегодня на рынке

    19:2422

    Samsung опубликовала первый видеоролик, посвященный грядущему планшету Galaxy Book : Samsung Galaxy Book поступит в продажу 31 марта

    19:1311

    Безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix может выйти в упрощенной версии за $145: Главная особенность — экран с очень тонкими рамками с трех сторон — будет сохранена

    19:026

    Внешний аккумулятор Huawei ёмкостью 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки оценивается в 29 долларов: Huawei выпустила недорогой и ёмкий внешний аккумулятор

    18:047

    Philips считает, что умные лампы будут одной из основных категорий сегмента интернета вещей: Умные лампы захватывают рынок Индии

    16:109

    Apple может научить свои умные часы определять, когда пользователь находится за рулём авто, и ограничивать их активность в это время: Apple Watch научатся определять, когда пользователь за рулём

    15:5621

    На выпуск объектива Meyer Optik Trioplan 35+ уже собрано более $500 000; добавлены необычные варианты цветового оформления: Цель, поставленная авторами проекта, была достигнута всего за шесть минут

    12:4114

    Китай скоро получит специальную версию Windows 10, не шпионящую за пользователями: Продажи Windows 8 в Китае были запрещены по соображениям безопасности

    12:1045

    Галерея дня: изучаем анатомию 3D-карты MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X: 3D-карта MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X оснащена двумя восьмиконтактными разъемами дополнительного питания PCIe

    11:485

    В конфигурации ПК Alienware Area-51 R3 замечен 12-ядерный процессор AMD Ryzen: Инженерный образец носит обозначение AMD 2D2701A9UC9F4_32/27_N

    11:22

    Китайский суд принял сторону Apple в споре с местной компанией, обвинившей производителя смартфонов iPhone в копировании дизайна: Представитель Baili сообщил, что в компании рассмотрят возможность подачи собственной апелляции

    10:3435

    По словам производителя, системная плата Gigabyte Z270X-Designare предназначена для ПК, используемых создателями цифрового контента: В оснащение платы с процессорным гнездом LGA 1151 входит четыре слота для модулей памяти DIMM DDR4

    09:306

    Panasonic закроет подразделение, выпускающее камеры: Panasonic борется с убыточными направлениями деятельности

    09:0021

    Стало известно, когда начнется прием заказов на «солнечные крыши» Tesla : Информации о ценах пока нет

    08:0018

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