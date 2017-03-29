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    29 марта 2017

    Кроссовер Tesla Model Y стоит ожидать только через несколько лет: Автомобиль Tesla Model Y всё-таки появится в ассортименте компании

    21:0117

    Док-станция Samsung Dex позволит превратить смартфон Galaxy S8 в подобие настольного ПК: Док-станция Samsung Dex имеет активное охлаждение

    20:4235

    Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+: Смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ стоят 750 и 850 долларов

    19:11261

    Начались продажи блоков питания FSP Dagger типоразмера SFX мощностью 500 и 600 Вт: Блоки питания FSP Dagger имеют сертификат 80Plus Gold

    16:307

    Tsinghua Unigroup получит еще 22 млрд долларов, чтобы войти в число крупнейших производителей полупроводниковой продукции: Две трети этой суммы в период до 2020 года предоставит поддерживаемый государством банк развития Китая

    16:065

    Домашняя камера видеонаблюдения Zyxel Aurora Cloud Access Camera (CAM3115) имеет форму треугольной призмы: Камера Zyxel Aurora Cloud Access Camera (CAM3115) обеспечивает видеонаблюдение за домом с трансляцией на мобильные устройства

    15:296

    Серия компьютерных корпусов Thermaltake View 28 RGB Gull-Wing Window включает две модели: По имеющимся данным, цены новых корпусов лежат в диапазоне 80-90 евро

    14:2716

    Дисплей Asus VG245Q поддерживает кадровую синхронизацию AMD FreeSync: Монитор Asus VG245Q получил безопасную для глаз подсветку

    14:1211

    Universal Display патентует гибридный дисплей OLED и LED MEMS: Изобретатели предлагают заменить органические светодиоды синего цвета неорганическими

    13:4017

    ПО Abbyy Real-Time Recognition позволяет смартфонам распознавать текст на различных предметах: Для работы Abbyy Real-Time Recognition не требуется подключение к сети Интернет

    12:2413

    Плата Biostar Racing X370-GTN типоразмера mini-ITX рассчитана на процессоры AMD в исполнении AM4: Плата Biostar Racing X370-GTN стоит около $150

    11:5715

    Энди Рубин опубликовал первое изображение своего нового смартфона, который получит безрамочный дизайн: Мы до сих пор не знаем, о какого рода модульности идет речь

    11:3511

    LG может заняться производством смартфонов Google Pixel 3: Всего с сентября 2016 было отгружено около 2,1 млн смартфонов Google Pixel

    11:118

    Консорциум, возглавляемый SK Hynix, предлагает за полупроводниковый бизнес Toshiba более 9 млрд долларов: Являясь вторым по величине производителем микросхем памяти в мире, компания SK Hynix очень заинтересована в покупке

    11:103

    Представлены процессоры Intel Xeon E3-1200 v6: Семейство процессоров Intel Xeon E3-1200 v6 образовано восемью моделями

    10:5429

    Applе может потратить $200 млрд на покупку Disney : Аналитик считает подобное приобретение крайне удачным для Apple

    10:5149

    Скидка на восстановленные Samsung Galaxy Note7 будет достигать 50%. Такие смартфоны не будут продаваться в США: Около 3 млн смартфонов Samsung Galaxy Note7 будут проданы повторно после восстановления

    10:268

    Дисплей Samsung Cinema Screen диагональю 10 м составит конкуренцию кинотеатральным проекторам: Экран будет дополнен современный аудиоситемой, которая создана при участии специалистов Harman и Samsung Audio Lab

    10:1631

    В Сингапурском торговом центре загорелся фирменный магазин Samsung: Магазин Samsung и прилегающие к нему торговые точки временно приостановили работу

    09:4361

    Владельцу гарантийного Samsung Galaxy S7 Edge отказали в обмене после того, как он не подписал соглашение о неразглашении: Ему предложили подписать соглашение о неразглашении

    09:3518

    Смартфон HTC U с сенсорными боковыми панелями Edge Sense должны представить в апреле: В продажу он должен поступить в начале мая

    09:262

    В корпусе 16-ядерного процессора AMD Ryzen будет два кристалла Summit Ridge: 12-ядерный процессор AMD Ryzen будет построен по такому же принципу

    09:166

    Украшенный золотом и бриллиантами смартфон Huawei P10 предлагается за 2690 евро: Производитель изготовил всего восемь таких смартфонов

    09:146

    LG судится с американской компанией Blu: В прошлом году Blu реализовала 5,2 млн смартфонов в США

    09:00

    Представлен одноплатный ПК Cubieboard6 с SoC Actions S500: Плата Cubieboard6 сохраняет совместимость с одним из предшественников

    08:536

    Количество вредоносного ПО для мобильных устройств за год выросло на 400%: Для отчета использовались данные с миллионов мобильных устройств из Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и других регионов мира

    08:4814

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