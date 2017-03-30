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    30 марта 2017

    Новый планшет Apple iPad всё так же крайне мало пригоден к ремонту: Apple iPad получил у iFixit два балла

    18:4435

    Производительность процессоров Ryzen в оптимизированных играх вырастает более чем на 15%: Оптимизация повышает производительность CPU Ryzen в играх

    16:4619

    Dell называет Wyse 3040 своим самым маленьким и легким тонким клиентом: Тонкий клиент Wyse 3040 весит всего 240 г

    16:2515

    В обновлённом ноутбуке Razer Blade Pro установлен CPU Intel Core i7-7820HK: Razer Blade Pro после обновления стоит 4000 долларов

    16:216

    Обновление Windows 10 Creators Update станет доступно 11 апреля: Windows 10 Creators Update появится в начале апреля

    16:0423

    Micromax Dual 5 — смартфон с двойной камерой, 128 ГБ флэш-памяти и аккумулятором, заряжающимся за 45 минут: Смартфон Micromax Dual 5 оценили в 385 долларов

    15:479

    Blue Origin показала, как выглядит капсула туристического космического корабля New Shepard изнутри: New Shepard сможет доставить на орбиту шестерых туристов

    14:3840

    В американском сегменте Apple Music зафиксировано более 40 млн уникальных пользователей: Второе место занял сервис Pandora с 32,6 млн пользователей

    14:2014

    Маршрутизатор Samsung Connect Home Smart Wi-Fi System способен выступать в роли концентратора для умного дома: Представлен роутер Samsung Connect Home Smart Wi-Fi System

    14:178

    Asus одной из первых представила обновлённые видеокарты GeForce GTX 1080 и GTX 1060 с повышенными частотами памяти: Карты GeForce GTX 1060 OC edition 6GB 9Gbps GDDR5 и ROG Strix GeForce GTX 1080 OC edition 8GB 11Gbps GDDR5X получили память с более высокими частотами

    13:537

    Ассортимент Fujifilm пополнила камера моментальной печати instax mini 9: Стоит камера Fujifilm instax mini 9 $70

    13:517

    Умные напольные весы Xiaomi стоимостью $13 могут гораздо больше, чем просто измерять массу тела: Весы смогут подсчитывать процент жира в организме, массу мышц и костей, индекс массы тела, степень ожирения внутренних органов, биологический возраст организма

    13:2612

    Samsung является крупнейшим налогоплательщиком в Корее: На втором месте оказалась компания Hyundai Motor

    13:1022

    Стали известны частоты 3D-карт Zotac GeForce GTX 1080 Ti, отличающихся от референсного образца : Верхнюю позицию линейки займет модель Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition

    13:08

    В мини-ПК Shuttle XH110G есть слот расширения PCIe x16: Основой мини-ПК Shuttle XH110G служит плата на чипсете Intel H110

    12:25

    Представлена карта MSI GeForce GTX 1080 Ti ARMOR 11G и ее разогнанный вариант: Ускоритель MSI GeForce GTX 1080 Ti ARMOR 11G обзавелся вентиляторами MSI Torx

    12:244

    Появились фотографии видеокарт Radeon RX 580 и RX 570: Видеокарта Radeon RX 580 получит новую печатную плату

    12:1410

    Охлаждающая жидкость EK-CryoFuel предложена в нескольких цветовых вариантах: Производитель предлагает жидкость EK-CryoFuel в готовом виде в бутылках по 900 мл и в виде концентрата по 100 мл

    11:545

    В игровых ПК MSI Trident 3 Arctic установлены процессоры Intel Kaby Lake и 3D-карты GeForce GTX 1070: Габариты системного блока MSI Trident 3 Arctic без подставки равны 346 x 72 x 232 мм

    11:352

    Представлена обновленная панорамная камера Samsung Gear 360: Камера Samsung Gear 360 поддерживает видео 4K

    11:098

    Смартфон LG G6 стал доступен в цветовой схеме Black Edition: Изначально LG G6 Black Edition будет продаваться только на территории Южной Кореи

    11:07

    Сформирован альянс GOTA (German OLED Technology Alliance): Целью альянса назван обмен опытом разработки и производства органических светодиодов

    10:446

    Samsung Galaxy S8 стал первым смартфоном с модулем Bluetooth 5.0: Вот только преимущества новой технологии мы увидим лишь тогда, когда на рынке появятся аксессуары с соответствующей поддержкой

    10:4231

    Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy J оснастят дактилоскопическими датчиками: Источник сообщает, что Samsung ведет переговоры с производителями дактилоскопических датчиков

    10:126

    Смартфон HTC U появился в базе данных AnTuTu: В качестве ОС выступает Android 7.1.1

    09:43

    Голосовой помощник Bixby для Samsung Galaxy S8 изначально будет понимать только английский и корейский языки: На начальном этапе Bixby будет поддерживаться только в нескольких родных приложениях

    09:317

    Кулер ID-Cooling SE-903-R совместим с процессорами AMD Ryzen: Охладитель ID-Cooling SE-903-R сохранил башенную конструкцию предшественника

    09:282

    Samsung Galaxy S8 получит странный чехол, покрывающий только верхнюю и нижнюю части смартфона: Привлекательной стороной модели 2Piece Cover является цена, которая составляет 20 долларов

    09:1927

    Xiaomi запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем: В патенте говорится, что дисплей устройства будет состоять из трех экранов

    09:013

    Изображение передней панели смартфона LG V30 подтверждает наличие двойной фронтальной камеры: Предшествующая модель LG V20 имеет двойную основную камеру

    09:012

    Камеры Panasonic будет выпускать подразделение, занимающееся бытовой техникой: Panasonic подтверждает намерение сократить подразделение, выпускающее камеры

    08:411

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