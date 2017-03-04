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    4 марта 2017

    Стала известна цена компьютерного корпуса Antec Cube Special Edition: Корпус Antec Cube Special Edition уже поступил в продажу

    23:098

    Специалисты iFixit разобрали Nintendo Switch: Ремонтопригодность Nintendo Switch оценена в 8 из 10 баллов

    22:137

    Смартфон Samsung Galaxy J7 (2017) прошел сертификацию в организации WiFi Alliance : Смартфон Samsung Galaxy J7 (2017) оснащен дисплеем Super AMOLED размером 5,5 дюйма

    21:201

    Pizza Hut выпускает кроссовки с кнопкой для заказа пиццы: Кроссовки работают в паре со смартфоном

    21:0819

    Компания Toyota показала новый тестовый образец самоуправляемого автомобиля: Основой тестового образца послужила модель Lexus LS600hL

    19:51

    Microsoft уменьшила размер обновлений Windows 10 на 35%: Операционная сиcтема определяет, какие ее части подлежат обновлению и скачивает только то, что требуется

    12:1048

    Из-за нового дактилоскопического датчика производство iPhone 8 может начаться только в сентябре: Можно предположить, речь идет о сканере, встроенном в дисплей устройства

    12:0048

    EVGA дразнит изображением 3D-карты GeForce GTX 1080 Ti FTW3 с системой охлаждения iCX: Когда 3D-карта EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 с системой охлаждения iCX появится в продаже и сколько она будет стоить — пока неизвестно

    11:236

    Смартфон iPhone 7 Plus лидирует в рейтинге AnTuTu в течение последних шести месяцев: Все восемь смартфонов с ОС Android в десятке оснащены однокристальной системой Snapdragon 821

    11:1637

    Модули памяти G.Skill DDR4 Flare X и Fortis «спроектированы и протестированы» специально для процессоров AMD Ryzen: В серии Flare X и Fortis войдут модули объемом 8 и 16 ГБ

    11:0331

    Прием предзаказов на Samsung Galaxy S8 может быть открыт 10 апреля: Поступление устройства в продажу ожидается 21 апреля

    10:579

    Смартфону Xiaomi Mi Mix 2 приписывают встроенный в дисплей дактилоскопический датчик: Выход смартфона ожидается во второй половине этого года

    10:465

    Смартфон Vernee Thor Plus получил аккумулятор емкостью 6050 мА•ч: Vernee Thor Plus получил однокристальную систему MediaTek MT6753, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти

    10:311

    Lenovo вернётся к использованию бренда Motorola на рынке смартфонов, а в Китае даже откажется от собственного : Бренд Motorola вернётся на рынок

    07:3019

    Amazon готовится выпустить свою первую домашнюю камеру наблюдения: Amazon выйдет на новый для себя рынок

    07:002

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