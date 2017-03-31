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    31 марта 2017

    SpaceX впервые успешно запустила и вернула уже использовавшуюся ракету Falcon 9: Сегодня впервые повторно запустили ракету Falcon 9

    20:1560

    В прошлом году каждый пятый проданный мобильный телефон был подделкой: Новые данные говорят о том, что 19% мобильных телефонов на рынке являются подделками

    19:4419

    Первое фото смартфона Moto X нового поколения демонстрирует аппарат, похожий на модель Moto G5: Moto X нового поколения получит двойную камеру

    18:422

    Сделка между LeEco и Vizio находится под угрозой срыва: LeEco в итоге может не купить Vizio

    18:222

    Google приостановила распространение Android Wear 2.0 из-за найденной ошибки: Владельцам умных часов придётся ещё подождать обновлений Android Wear 2.0

    17:57

    В смартфонах Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ используются датчики изображения Sony IMX333 и S5K2L2 ISOCELL: Смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ всё так же используют разные датчики для камер

    16:0751

    Легендарный телефон Motorola Razr V3 возродится в виде модуля Moto Mod: Moto выпустит модуль по мотивам Razr V3

    15:535

    Видеокарты AMD с GPU Vega будут доступны в модификациях с 4 ГБ памяти: AMD надели карты Vega 4 и 8 ГБ памяти

    15:3320

    BlackBerry завершила 2017 финансовый год с чистым убытком 1,2 млрд долларов: Доход BlackBerry за год составил 1,309 млрд долларов

    15:229

    Соучредитель и глава Oculus Палмер Лаки покидает компанию : Палмер Лаки уходит из Oculus

    15:218

    JEDEC обещает закончить разработку спецификаций DDR5 SDRAM и NVDIMM-P в будущем году : Разработчики расскажут о DDR5 SDRAM и NVDIMM-P в июне этого года

    14:556

    3D-карта PNY GeForce GTX 1080 Ti XLR8 Gaming OC разогнана производителем: Печатная плата PNY GeForce GTX 1080 Ti XLR8 Gaming OC унаследована у референсного образца

    14:441

    Micron приписывают сложности с освоением выпуска памяти DRAM по нормам менее 20 нм: Как утверждается, у компании Samsung Electronics тоже пока не получилось полностью преодолеть похожие проблемы

    14:273

    В Европе возобновлены продажи дронов GoPro Karma : Дрон GoPro Karma без камеры стоит 1000 евро

    14:02

    150 000 евро на выпуск шасси для высокопроизводительного ПК с пассивным охлаждением NSG S0 удалось собрать за сутки: В системе охлаждения NSG S0 используется изменение фазового состояния теплоносителя

    13:5216

    Американцы предложили за полупроводниковое производство Toshiba почти 18 млрд долларов : Ставку сделали Silver Lake и Broadcom

    12:425

    При производстве фронтальной камеры для Samsung Galaxy S8 возникли проблемы: В Samsung Galaxy S8 установлена сложная фронтальная камера, которая также включает сканер радужной оболочки глаза

    12:349

    Китайский интернет-провайдер купил 5% акций Tesla за 1,8 млрд долларов: Tencent купила 5% акций Tesla

    12:254

    Toshiba подала заявление о банкротстве Westinghouse Electric: Westinghouse Electric будет признана банкротом, но Toshiba всё равно нужно будет выплатить долги

    12:137

    Смартфоны Samsung Galaxy Note7 используются в качестве камер наблюдения при производстве аккумуляторов для Galaxy S8: Журналисты корейских СМИ посетили фабрику по производству и тестированию аккумулятор, которые будут использоваться в смартфонах Samsung Galaxy S8

    12:019

    В минувшем году E Ink сменила операционные убытки на прибыль: Производитель электрофоретических дисплеев завершил 2016 год с операционной прибылью

    11:55

    Космический корабль New Shepard компании Blue Origin получил престижную премию: Blue Origin получила премию Collier Trophy

    11:5515

    Intel призывает покончить с дутыми нанометрами: Новая метрика позволит сравнивать разные техпроцессы

    11:17102

    Ожидается, что Samsung Galaxy S8 будет включать не только Bixby, но и Google Assistant: Ранее Samsung заявила, что Bixby является более интуитивным и совершенным устройством, чем все конкуренты

    11:0312

    SSD Adata SU700 базируются на контроллере Maxiotek и флэш-памяти 3D NAND: В накопителях Adata SU700 использована технология кэширования WriteBooster

    11:00

    Samsung готовится к рекордным продажам Galaxy S8, не ожидая никакого дефицита: бъем стартовой партии новых смартфонов составит 20 млн устройств

    10:4013

    Стандартизовано подключение Gigabit Ethernet по пластиковому оптоволокну — IEEE 802.3bv: Оборудование IEEE 802.3bv предназначено для автомобильных, промышленных и домашних сетей

    10:3511

    Умный термометр Xiaomi выполняет свою работу за 2,5 с и предлагается за $14: Начало поставок устройства ожидается 18 мая

    10:3010

    Новая беспроводная мышь Xiaomi оценена в $10: Мышь доступна в черном и белом вариантах

    10:116

    Ожидается, что смартфон со сгибающимся дисплеем Samsung Galaxy X выйдет раньше Galaxy Note 8: Автор утечки является членом китайского клуба Samsung Galaxy

    09:406

    Аналитик считает, что в ближайшее время основным конкурентом Apple станет не Samsung, а Huawei : По данным IDC, в четвертом квартале прошлого года Apple и Samsung занимали примерно до 18% мирового рынка смартфонов

    09:2140

    Свежая модель ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air получила новый процессор и накопитель емкостью 256 ГБ : Цена обновленной модели пока не сообщается

    09:116

    По прогнозу App Annie, в 2017 году приложения для Android впервые опередят iOS по объему дохода: Общие затраты пользователей на мобильные приложения для Android и iOS в этом году должны превысить 80 млрд долларов

    09:023

    Домашний монитор Philips 276E8FJAB отображает более 100% цветового пространства NTSC: Основой монитора Philips 276E8FJAB стала 27-дюймовая панель IPS

    06:1617

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