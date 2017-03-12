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    12 марта 2017

    Одноплатный ПК LicheePi Zero оценен всего в $6: Плата LicheePi Zero имеет родственные связи с видеорегистраторами

    23:422

    При взрыве смартфона Samsung Galaxy Note 4 в Китае пострадала пятилетняя девочка: Представитель Samsung подтвердил, что в компании знают о происшествии

    20:5774

    Жесткие диски Seagate, в которых будет использоваться технология HAMR, появятся на рынке не раньше будущего года: Объем первых накопителей HAMR будет равен 16 ТБ

    20:338

    Дисплей OLED смартфона iPhone 8 будет плоским: iPhone 8 поддержит новый тренд, начатый смартфоном LG G6

    14:48139

    Руководителя проекта Alphabet Project Loon заменили всего через полгода после назначения: Смена руководства последовала за сокращением масштабов проекта

    14:2912

    Смартфону Xiaomi Mi6 приписывают датчик изображения Sony IMX400: Ранее высказывались предположения о том, что смартфон получит датчик изображения Sony IMX386

    14:2110

    Ford учит автомобили предупреждать водителей о ямах на дороге: Информация о дефектах дорожного полотна будет выводиться на экран бортового компьютера

    14:1834

    В новых проигрывателях Ultra HD Blu-ray Sharp используются SoC ViXS XCode 6800 и XCode 5190 : Проигрыватели и рекордеры Sharp BD-UT3100, BD-UT2100 и BD-UT1100 способны ззаписывать до трех потоков видео, не прерывая воспроизведение

    14:043

    Защищенный смартфон Bluboo R1 получил датчик изображения Sony IMX318 и поддержку беспроводной зарядки: Среди защищенных смартфонов очень немногие устройства могут похвастать поддержкой технологии беспроводной зарядки

    14:022

    Microsoft выпустила Cortana 2.0 для iOS: Обозреватели отмечают, что Cortana 2.0 стала более отзывчивой и быстрой в работе

    13:489

    В банке Capital One появился бесполый виртуальный помощник Eno: Интерес банков к подобным сервисам усилился

    13:372

    Умная куртка, созданная Google и Levi's, появится в продаже этой осенью: Умная куртка, созданная Google и Levi

    13:0017

    Названа дата анонса новых умных часов TAG Heuer: Новые умные часы TAG Heuer, возможно, будут предложены в двух вариантах — мужском и женском

    12:44

    Выпуск всех объективов Zuiko Digital системы Four Thirds прекращен: Система Four Thirds была представлена 14 лет назад

    12:3046

    В Южной Корее создан пластик для гибких смартфонов: В настоящее время ученые совершенствуют разработку с учетом пожеланий ведущих производителей

    11:507

    Немецкие исследователи показали, что по тепловому следу можно узнать пин-код для смартфона: И сразу же предложили несколько вариантов защиты

    11:0421

    В Olympus считают возможной поддержку видео 8K в камерах системы Micro Four Thirds: Кроме того, представитель Olympus намекнул на разработку фирменного приложения, использующего Bluetooth

    01:0726

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