  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 марта 2017

    Накопители Everspin nvNITRO на памяти MRAM демонстрируют производительность 1 500 000 IOPS и неограниченный ресурс: Первые заказчики уже тестируют образцы nvNITRO

    20:1244

    Процессоры AMD Pinnacle Ridge сменят нынешние Ryzen (Summit Ridge) уже в начале следующего года: Новое поколение CPU AMD Zen стоит ожидать уже через год

    18:3877

    Apple заявила, что «многие» из уязвимостей, описанных в опубликованных документах WikiLeaks, уже исправлены: Apple отреагировала на публикацию WikiLeaks

    18:0556

    Компания Kodak завершила 2016 год с прибылью: На текущий год прогнозируется доход 1,4-1,5 млрд долларов

    17:003

    Apple получила более 79% прибыли на рынке смартфонов в прошлом году: Аналитики отмечают удивительную способность Apple минимизировать затраты на производство и продавать свою продукцию по высоким ценам

    14:5657

    Акции Samsung Electronics выросли до исторического максимума: Кроме того, 3 марта этого года Samsung Electronics заняла 16 место в мировом рейтинге компаний с наибольшей рыночной капитализацией

    14:4317

    Компания Cryorig рассказала, как отличить охладители, совместимые с AM4: Для существующих охладителей Cryorig запланирован выпуск дополнительных креплений

    14:134

    Юбилейный смартфон Apple может выйти под названием iPhone Edition позже, чем ожидалось изначально: iPhone 7s и 7s Plus выйдут в сентябре, а iPhone Edition может существенно задержаться

    14:0725

    Стали известны некоторые новшества в Google Android O: Новая версия мобильной ОС будет представлена на мероприятии Google I/O

    13:5118

    Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ будут доступны в фиолетовом цвете, а стартовая цена вырастет на 100 евро: Похоже, Samsung собирается популяризировать новый цвет на рынке смартфонов

    13:5013

    Asustek начнет производство гарнитур виртуальной реальности в третьем квартале 2017: В данный момент Asustek Computer выбирает поставщиков комплектующих для своего первенца в этой отрасли

    13:31

    GIS и TPK инвестируют сотни миллионов долларов в производство новых сенсорных панелей для iPhone 8: Cенсорная панель для дисплея AMOLED, который будет использоваться в новом смартфоне iPhone, будет стоить более 15 долларов

    13:083

    Android Nougat за месяц нарастила своё присутствие более чем в два раза: Android Lollipop ещё удерживает лидерство на рынке

    12:4120

    Компьютерный корпус be quiet! Pure Base 600 Window наделен боковой панелью из закаленного стекла: Компьютерный корпус be quiet! Pure Base 600 Window предложен в двух вариантах цветового оформления

    12:357

    OnePlus может готовить общественность к анонсу нового смартфона: Однако есть и куда более спокойная версия происходящего, согласно которой речь идет о смартфоне OnePlus 3T в новом цвете

    12:251

    По слухам, флагманский смартфон Nokia с SoC Snapdragon 835 и сдвоенной камерой выйдет в июне: Цена составит около 580 долларов

    12:183

    ZTE согласилась выплатить штраф в размере 1,19 млрд долларов за торговлю с Ираном: ZTE выплатит штраф в размере более 1 млрд долларов

    12:1813

    Процессоры AMD Naples имеют до 32 ядер: Производитель рассказал о серверном процессоре AMD Naples

    12:1041

    В Калифорнии начали тестировать беспилотные автобусы, лишённые органов управления: В Сан-Франциско тестируют беспилотные автобусы

    12:069

    Смартфон LeEco Le Pro 3 Elite Edition, вопреки названию, получил урезанные характеристики: LeEco Le Pro 3 Elite Edition поступил в продажу по цене около $246

    11:523

    Защищенный планшет Getac MX50 адресован военным и сотрудникам спецслужб: Степень защиты Getac MX50 — IP67

    11:403

    В Китае уже продается клон смартфона Samsung Galaxy S8: В целом устройство очень похоже на Samsung Galaxy S8

    11:3512

    Представлены вентиляторы серии NZXT Aer F: К достоинствам вентиляторов Aer F производитель относит поддержку управления скоростью вращения с помощью ШИМ

    11:10

    В Массачусетском технологическом институте нашли подход к управлению роботом силой мысли: К числу возможных областей применения технологии исследователи относят управление промышленными роботами и беспилотные автомобили

    10:463

    По подсчетам IDC, в 2016 году рынок оборудования для локальных беспроводных сетей вырос на 3,1%: Лидером рынка оборудования для корпоративных сетей WLAN является компания Cisco

    10:25

    MSI Torx 120: вентиляторы с гидродинамическими подшипниками и шумопонижающими элементами: Вентиляторы MSI Torx 120 пришли из видеокарт компании

    10:221

    SSD PNY CS1311b относятся к самому начальному уровню: Накопители PNY CS1311b получили память 3D TLC NAND

    08:032

    Онлайн-магазины подтверждают немалый спрос на телефон Nokia 3310: Интерес покупателей к Nokia 3310 действительно велик

    08:0026

    Jawbone уже много недель не занимается технической поддержкой пользователей в Сети, но обещает вернуться на днях: Jawbone бросила пользователей её устройств на произвол судьбы

    07:30

    Контроллеры Nintendo Joy-Con работают с Android, Windows и даже macOS: Контроллеры Nintendo Joy-Con можно использовать со множеством других устройств

    07:002

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018